Dette tallet er gulltallet i Lotto

Det samme tallet har vært trukket ut 397 ganger i Lotto.

Hver gang det er Lotto-trekning er det helt tilfeldig hvilke tall som trekkes ut, men ser du på alle trekningene er det virkelig noe rart. Ett tall er nemlig mer trukket ut enn veldig mange andre.

Tallet 18 har nemlig vært trukket ut hele 397 ganger, mens tallet som har vært trukket ut færrest ganger er 3 med beskjedne 327 ganger på merittlisten. Forskjellen er altså på over 20 prosent.

Topp fem tall

Det er tilfeldigheter som gjør at noen tall trekkes oftere enn andre, men noen tall har hatt lykken med seg ved flere anledninger. Her er topp fem:

1. 397 ganger = 18

2. 396 ganger = 12

3. 394 ganger = 6

4. 391 ganger = 24

5. 384 ganger = 22

En annen morsom tilfeldighet er at alle tallene på topp fem er partall, det vil si at tallet blir et heltall (uten desimaler) når det deles på to.

En av disse kan ringe deg uten at du har ett eneste tall riktig

Er du heldig ringer en av disse til deg. Collage: Daniel Solbakken

Fire ganger i året trekkes det mange ekstra Lotto-millionærer. Sist gang var det påskeaften, og nå er det altså rett før sommerferien.

Det som er spesielt med det som Norsk Tipping kaller supertrekning er at du kan vinne uten at du har ett eneste tall riktig.

Supertrekning i Lotto betyr at vi trekker ut ekstra mange Lotto-millionærer.

Den ekstra trekningen

Denne trekningen gjennomføres i tillegg til den ordinære Lotto-trekningen, fire ganger i året.

Alt du må gjøre for å være med i Supertrekningen, er å sørge for å ha spilt Lotto minst én gang siden forrige Supertrekning (påskeaften).

Denne gangen er det rundt 28 spillere som vil bli trukket ut som vinnere av 1 million kroner hver – uten at de trenger å ha et eneste rett tall.

Jo flere Lotto-rekker du har spilt, desto flere deltakelser får du i Supertrekningen. Spiller du for eksempel ti rekker, får du ti «lodd i hatten».

Neste Supertrekning er lørdag 20. juni, og da trekkes det ut ca. 28 ekstra spillere som vinner 1 million kroner hver.

(Vinnersannsynligheten for sju rette i Lotto er 1:5,4 millioner pr. rekke. Sjansen for å blir en av millionærene i Supertrekning er 1:5,5 mill. per rekke.)

Vinnersannsynlighet Lotto

For å vinne førstepremie i Lotto må spilleren ha 7 rette vinnertall av 34 mulige. Det betyr at dersom du spiller én rekke, er den teoretiske sannsynligheten for å få 7 rette 1:5,37 millioner per rekke (rundet opp til 1:5,4 millioner per rekke). Sagt med andre ord: Det er 5,4 millioner mulige kombinasjoner av 7 tall når du trekker ut 7 fra de 34 tallene. Statistisk sett vinner man en premie med 4 rette eller bedre i snitt på hver femte kupong på fem rekker.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019: 11 509 409

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 190

Antall millionærer i 2019: 179 (inkludert andelsbankvinnere og andelslagvinnere)

Høyeste premieutbetaling i 2019: 29 455 620 kr