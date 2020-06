Dette tallet er gulltallet i Vikinglotto

Det samme tallet har vært trukket ut 219 ganger i Vikinglotto.

Hver gang det er Vikinglotto-trekning er det helt tilfeldig hvilke tall som trekkes ut, men ser du på alle trekningene er det virkelig noe rart. Ett tall er nemlig mer trukket ut enn veldig mange andre.

Tallet 2 har vært trukket ut hele 219 ganger, mens tallet som har vært trukket ut færrest ganger er 29 med beskjedne 152 ganger på merittlisten.

Topp fem tall

Det er tilfeldigheter som gjør at noen tall trekkes oftere enn andre, men noen tall har hatt lykken med seg ved flere anledninger. Her er topp fem:

1. 219 ganger = 2

2. 209 ganger = 27

3. 199 ganger = 32

4. 195 ganger = 3

5. 193 ganger = 23, 37 og 42

Rekord i Oslo

Siden 1993 har 971 Vikinglotto-spillere kunnet smykke seg med tittelen millionær.

Den største premien som er utbetalt til en nordmann i Vikinglotto er på 341 millioner kroner. Rekorden fra 2017 står fortsatt, og vinneren var en kvinne fra hovedstaden.

Topp fem Vikinglotto-premier

Dette er de fem største norske Vikinglotto-premiene gjennom tidene:

341.285.000 kroner - dame fra Oslo (2017)

319.332.895 kroner - mann (2018)

305.404.750 kroner - andelsbank (2016)

275.022.700 kroner - andelsbank (2017)

216.125.520 kroner - mann fra Troms (2013)

240 Vikinglotto-millionærer i Viken

Viken er et stort fylke, og ikke overraskende finner man mesteparten av millionvinnerne der. I Viken har 240 personer vunnet en million kroner eller mer, og fylket stikker derfor av med den gjeve førsteplassen.

Topp 5-listen fylkesvis:

Viken - 240 millionvinnere

Vestland - 123 millionvinnere

Oslo - 95 millionvinnere

Trøndelag - 94 millionvinnere

Innlandet - 75 millionvinnere

Forrige uke var det ingen som prikket inn 6+1 eller 6 rette. Onsdag er det ca. 59 millioner kroner i førstepremiepott, andrepremien er på ca. 4,7 millioner kroner.

Vinnersannsynlighet Vikinglotto

For å vinne 1. premien i Vikinglotto må du ha 6 riktige vinnertall av 48 mulige, pluss ett vikingtall av 8 mulige. Det gir totalt ca. 98 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:98 millioner per rekke. For 2. premie (6 rette hovedtall) er vinnersannsynligheten på ca. 1:14 millioner per rekke. Statistisk sett vinner man en premie, med 3 rette eller bedre, i snitt på hver femte kupong med 10 rekker.

Antallpremieutbetalinger totalt i 2019 (Norge): 6 340 814

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 6

Antall millionærer i 2019 (Norge): 34

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 221 351 890