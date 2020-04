Diego Maradonas klubb slår tilbake i cupen

Maradona er æresformann i Dinamo Brest, som gikk på et overraskende tap i ligaen i helgen. Vi tror de regjerende seriemesterne slår tilbake i onsdagens cupkamp.

I Hviterussland ruller toppfotballen videre selv om resten av Europa har stoppet idretten som følge av koronapandemien. Onsdag spilles de første semifinalene i den hviterussiske cupen.

Onsdag er det ca. 202 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 1800. Lever kupongen her!

Dinamo Brest - FC Shakhtyor Soligorsk 2,20 - 2,85 - 3,05 H (spillestopp onsdag kl. 18.25)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Hviterussland. Semifinale, cupen. Kamp 1 av 2. Diego Maradona var en kort periode i 2018 styreformann i den hviterussiske klubben, men han fikk ikke utrettet stort. Den argentinske fotball-legenden skulle utvikle klubben, hente nye spillere og flytte til Hviterussland. Det hele endte opp med ett besøk i juli, hvor han ble presentert med brask og bram. I september sa han opp jobben i Brest, og tok over som trener i meksikanske Dorados de Sinaloa, på nivå to i Mexico.

Uten Maradona gikk Dinamo Brest til topps i ligaen sist sesong. Det var klubbens første ligatittel i historien.

Denne sesongen startet bra for de regjerende seriemesterne. Dinamo Brest startet sesongen med å slå regjerende cupmester Shakhtyor 2-0 i Supercupen. Kiki Gabi og Pavel Savitskiy scoret målene, og de klarte å holde nullen, selv om de ble redusert til ti mann tidlig i andre omgang.

Dinamo Brest gikk på hjemmesmell

Dinamo tok seg til semifinalen i cupen etter å ha slått ut Isloch på straffespark etter å ha spilt 0-0 både hjemme og borte. I første serierunden denne sesongen spilte Dinamo 1-1 hjemme mot Smolevichy, deretter vant de oppskrifsmessig 1-0 mot Slutsk.

Før helgens kamp mot Slavia Mozyr hadde Dinamo Brest spilt 22 kamper på rad uten tap, men mot Slavia Mozyr kom det første tapet siden 1-2-nederlaget mot Dinamo Minsk i juli i fjor.

Les også: I disse fire landene spilles det fortsatt toppfotball

Keeper Sergey Ignatovich, midtbanespiller Artem Bykov og spissen Vsevolod Sadovskiy debuterte fra start i lørdagens kamp. Den hviterussiske landslagsspilleren Mikhail Gordejchuk var også tilbake på kanten i kampen mot Slavia. Nå venter en tøff kamp mot cuplaget Soligorsk.

Soligorsk er et cuplag

Ukraineren Yurii Vernydub er inne i sin andre sesong som hovedtrener i Soligorsk. Han førte laget til en sterk tredjeplass i ligaen forrige sesong, og de gikk også til topps i cupen. Shakhtyor Soligorsk har vært i cupfinalen i Hviterussland tre av de fem siste sesongene. De tapte cupfinalen i 2015 og i 2017, men vant 2-0 i cupfinaen mot Vitebsk i fjor. De regjerende cupmesterne slo ut Torpedo BelAZ i kvartfinalen. De vant 1-0 borte og 2-0 hjemme.

Slik blir du digital spiller hos Norsk Tipping!

Shakhtyor møtte også Torpedo i den første serierunden i ligaen, men da tapte de 0-1. De slo umiddelbart tilbake og tok en komfortabel 2-0-seier mot Gorodeya i andre serierunde. Giorgi Diasamidze og Dmitri Podstrelov scoret målene for Soligorsk. Lørdag dominerte Soligorsk mot Neman Grodno, men kampen endte 0-0. Dmitri Podstrelov var nær ved å score, mens Igor Ivanovic traff stolpen, og han hadde også et skudd som be reddet på streken. Aleksandr Sachivko hadde også et frispark som gikk i stolpen.

22 år gamle Igor Ivanovic spilte sin første kamp fra start for Shakhtyor lørdag, og han var et friskt pust. Serberen kan bli en viktig spiller for Soligorsk denne sesongen.

Dinamo Brest og Shakhtyor Soligorsk spilte uavgjort i tre kamper på rad før Dinamo Brest vant i Supercupen. De regjerende seriemesterne skuffet i helgens kamp da de tapte hjemme mot Slavia De trenger en seier her for å komme tilbake på vinnersporet. De leverte en sterk prestasjon mot Soligorsk sist, da de spilte med ti mann i nesten hele andre omgang Jeg tror de vinner igjen her. 2,20 i odds på hjemmeseier er ok.