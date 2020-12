Diogo Jota kan bli historisk mot Wolves

Liverpool har vunnet de syv siste Premier League-kampene mot Wolves. Vi tror de vinner igjen søndag, og at Diogo Jota scorer.

Liverpool' har en sterk hjemmestatistikk. De er ubeseiret i de 64 siste hjemmekampene, noe som er det nest lengste strekket i den engelske toppdivisjonen. Vi tror heller ikke at Liverpool taper søndag.

Liverpool - Wolverhampton - Diogo scorer og Liverpool vinner - 2,80 (spillestopp kl. 20.10)

Diogo Jota kom til Liverpool fra Wolves i sommer for over 500 millioner kroner, og han har allerede fem mål på åtte Premier League-kamper.

På søndag kan portugiseren bli den andre spilleren etter Stephen Hunt som har scoret både for Wolverhampton og Liverpool i Premier League.

Samtidig kan Jota bli den fjerde spilleren som har scoret i de første fem Premier League-kampene på hjemmebane for samme klubb. Alan Shearer, Les Ferdinand og Jermain Defoe har klart det kunststykket før ham.

Men Liverpool er advart om at den portugisiske stjernen ikke nødvendigvis kommer til å fortsette å score like ofte. Han hadde tilsvarende perioder med scoringer i Wolves, men med påfølgende måltørke.

Jota scoret 16 ligamål på to sesonger for Wolves i Premier League, men de kom i bolker. I 2018-2019, for eksempel, scoret Jota kun i en kamp mellom serierunde 16 og serierunde 29. Han endte opp med ni mål.

Vi tror ikke måltørken inntreffer ennå.

Jota kan fort være spilleren som avgjør kampen på Anfield i kveld. Oddsen på at Jota scorer og Liverpool vinner er 2,80.

Liverpool - Wolverhampton (Pause/fulltid dobbel) - H/H 2,15 (spillestopp kl. 20.10)

Engelsk, Premier League. Liverpool sikret avansement i Champions League i midtuken da Curtis Jones scoret sitt første Champions League-mål mot Ajax. Det betyr at Jürgen Klopp kan gi flere av de sentrale spillerne en pust i bakken i den siste gruppespill-kampen mot danske Midtjylland onsdag.

Nuno Espirito Santos Wolves ligger på tiendeplass, men de er bare fire poeng bak Liverpool.

Gjør endringer på laget

Heldigvis for Klopp og Liverpool ser det litt lysere ut i forhold til skadesituasjonen. På fredagen var Trent Alexander-Arnold og Naby Keita tilbake i full trening, mens Andy Robertson og Jordan Henderson virket å ha ristet av seg smellene de fikk i kampen mot Ajax.

James Milner, Xherdan Shaqiri, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Thiago, Alisson og Alex Oxlade-Chamberlain er fortsatt ute med skader.

Klopp vil antakeligvis gjøre endringer på laget som startet mot Ajax, men Curtis Jones, Neco Williams og Caoimhin Kelleher kan beholde plassene sine etter sterke prestasjoner i Champions League. Det er likevel flere spørsmålstegn. Det kan hende Klopp vil rotere i midtforsvaret og på venstrebacken. Det kan bety at Nat Phillips og Kostas Tsimikas kommer inn, men siden han har mulighet til å spare spillere på onsdag tror vi Fabinho, Joel Matip og Robertson starter på Anfield.

Sannsynlig Liverpool-lag: Kelleher; N.Williams, Fabinho, Matip, Robertson; Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane; Jota.

Wolves sliter mot Liverpool

Wolves viser bra form. De har kun tapt en av de siste syv kampene i Premier League. Statistikken viser fire seire og to uavgjorte i denne perioden.

Liverpool har et solid overtak på Wolves. De har vunnet syv Premier League-kamper på rad, og målforskjellen er vanvittige 15-2! Ulvene har bare scoret fire mål og tatt en seier mot Liverpool på de tolv kampene lagene har møttes i Premier League.

Vi tror Liverpool tar en ny seier mot et Wolves-lag som mangler sin kanskje aller viktigste spiller, toppscorer, Raul Jimenez. Det vil svekke dem.

I seks av de syv siste Premier League-kampene mellom Liverpool og Wolves har Liverpool gått til pause med ledelse. Vi tror de kan klare det samme denne gangen. Oddsen på H/H-spiller er 2,15. Det er ok.

