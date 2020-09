Direkte fra kl. 1600: Kan Brynes nye spisstalent senke Notodden?

Erling Braut Haalands moderklubb er en spissfabrikk. Brynes nye spisstalentet Daniel Karlsbakk skal sikre jærbuene sin femte strake hjemmeseier.

Bryne er en spissfabrikk. Jærbuene har fått frem Erling Braut Haaland, og i juli gikk fetteren til Dortmund-stjernen, Albert Braut Tjåland (16), til Molde. Lørdag slipper Jan Halvor Halvorsen til klubbens nyeste spisstalent, Daniel Karlsbakk. Direktesport.no viser alle kampene i PostNord-ligaen.

PostNordligaen, avdeling 2. Bryne gikk på sesongens første tap i Rogalandsderbyet mot Vard sist helg. Thierry Dabove ga jærbuene ledelsen etter 29 minutter. Det var hans sjette scoring denne sesongen.

Første omgang var preget av tøffe dueller, og den som gikk hardest til i taklingene var Brynes toppscorer Joacim Holtan. Han pådro seg kampens andre gule kort like før pause, og to gule er rødt. Dermed måtte Bryne spille med ti mann i andre omgang. De klarte å stå imot i ti minutter. Vard vant kampen 3-1, og tok over tabelltoppen.

17-åring erstatter toppscoreren

Holtan soner karantene i lørdagens kamp mot Notodden etter det røde kortet i Haugesund. Daniel Karlsbakk blir trolig spiss i hans fravær; i så fall 17-åringens første kamp fra start i 2. divisjon. G17-landslagsspilleren er i likhet med Erling Braut Haaland en storvokst spiss. Han er 190 centimeter høy, og i likhet med Dortmund-stjernen har også Karlsbakk fotballgener i kroppen. Han er sønn av den tidligere Brann- og Bryne-spilleren Eivind Karlsbakk.

Erling Braut Haaland er tre år eldre enn Daniel, og de to har aldri spilt sammen. Erling er, som de fleste vet, stor stjerne i Borussia Dortmund. Hans far, Alf-Inge Håland, er rådgiver for Daniel.

Rogvi Baldvinsson er fortsatt ute med skade, Marius Andersen fortsetter som hans vikar på stopperplass. Ellers er troppen skadefri.

Dårlig start på sesongen

Notodden rykket ned fra OBOS-ligaen etter sist sesong, etter å ha tapt kvaliken mot Åsane. Nedturen har fortsatt i PostNord-ligaen. De vant kun én av de fire første kampene. Ikke så rat kanskje siden mesteparten av troppen er skiftet ut siden forrige sesong. Mange av de nye spillerne har liten eller ingen erfaring fra spill på de tre øverste nivåene, og da tar det tid både for spillerne å venne seg ti nivået og til å spille inn laget.

Det er ikke bare på banen det har vært t generasjonsskifte. Mangeårige trener Kenneth Dokken har reist til Oslo for å bli assienttreneren til Dag-Eilev Fagermo i Vålerenga, og 24 år gamle Magnus Erga har tatt over. Det virker som lagets nye trener har begynt å få litt mer fasong på ting nå. Notodden står med seier i tre av de fire siste.

Vinner alltid på hjemmebane

På mandag vant Notodden 5-1 mot Rosenborgs andrelag. Da var spissen Martin Brekke tilbake fra skade, og han scoret ett av målene. Han er klar til kampen på Bryne.

Notodden spiller sine hjemmekamper på kunstgress. På hjemmebane har det blitt tre seire og én uavgjort. På bortebane derimot har det ikke klaffet for Magnus Ergas mannskap. De har tapt tre av fire bortekamper så langt og målforskjellen er skrekkelige 1-8. I alle tre tapene har de gått målløse av banen. Vi tror de får det tøft mot et revansjesugent Bryne-lag som har vært sterke hjemme på Jæren. De har vunnet alle fire på hjemmebane og scoret 15 mål.

Bryne fikk noen litt tvilsomme dommeravgjørelser mot seg i Haugesund, og vi tror de slår brutalt tilbake mot Notodden. Vertene har også fordel av å spille på natursgress. Hjemmeseier til 1,43 i odds er greit. Den er litt kjedelig som singelspill, så vi bruker denne i en dobbel.

Engelsk, ligacup. Koronapandemien gjorde League One ble stoppet åtte serierunder før slutt, og Sunderland gikk dermed glipp av en mulig playoffplass. De starter 2020-2021-sesongen med hjemmekamp i ligacupen mot divisjonskollega Hull City.

Solgte seg til nedrykk

The Black Cats var en vanskelig motstander å spille mot på hjemmebane forrige sesong. De tapte kun to av 22 kamper på Stadium of Light i alle turneringer, og vi tror hjemmebanefordelen vil gi dem en fordel i lørdagens ligacupkamp.

Hull City spilte i Premier League så sent som i 2016-2017-sesongen, og etter tre sesonger i Championship fortsatte ferden ned i League One etter sist sesong. Hull lå faktisk helt oppe på åttendeplass i Championship i januar, men etter å ha solgt toppscorer Jarrod Bowen til West Ham og Kamil Grosicki til West Brom endte laget helt sist i Championship.

Sesongen endte på marerittaktig for The Tigers. De tapte 18 av de siste 22 kampene, noe som har smadret selvtilliten i Hull-mannskapet.

Hull-manager Grant McCann har skiftet ut en de av spillermateriellet, og han håper at spillerne som er i igjen etter den traumatiske fjorårssesongen har fått tilbake litt av selvtilliten i løpet av sommerferien.

Det spørs likevel om de klarer å slå den sovende giganten Sunderland. Manager Phil Parkinson var i ferd med å vinne Stadium of Light-supporterne sin tillit like før koronastengingen, så det er forventninger om opprykk i Nordøst-England denne sesongen. Vertene scoret i snitt 2,13 mål per 90 minutt på de siste åtte hjemmekampene i 2019-2020-sesongen. Vi tror de vinner greit mot et Hull-lag som fortsatt ikke helt har stablet seg på beina etter nedrykket.

