Direkte kl. 16.00: Snubler Fredrikstad mot Moss?

Fredrikstad fortsetter opprykksmarsjen mot OBOS-ligaen. Vi tror de tar sesongens ellevte strake seier lørdagens derby.

Lørdag er klart for et duraberlig lokalderby på Melløs. Fredrikstad har vunnet de fem siste kampene mot Moss på bortebane, og vi tror de vinner igjen lørdag. Se alle kampene fra PostNord-ligaen på Direktesportno.

Moss - Fredrikstad - Begge lag scorer - Nei 2,25 (spillestopp kl. 15.55)

PostNord-ligaen, avdeling 1. Moss er i trøbbel. De står med kun én seier og to uavgjorte etter ti kamper. Med fem poeng ligger «mossekråkene» nest sist – med kun Fløya bak seg på tabellen.

I forrige serierunde tapte Moss knepent 0-1 borte mot serietoer Kvik Halden i en jevnspilt kamp der vertene avgjorde ti minutter før full tid. Lørdag er det klart for et prestisjefylt lokalderby på Melløs. Se kampen her fra kl. 16.00

Kan bli historiske

Moss møter et FFK-lag i kanonform. Det skiller 25 poeng mellom de to lagene før lørdagens kamp.

Med seier mot mossekråkene vil Bjørn «Bummen» Johansens menn sette ny klubbrekord. I aristokratenes 117 år lange historie er ti strake seire den beste sesonginnledningen klubben har hatt. Det skjedde for 68 år siden - tilbake i 1951/52-sesongen. Den gangen het den øverste divisjonen Hovedserien.

Ti seire på de ti første kampene er også det laget fra plankebyen har bokført så langt. Lørdag tror vi de tar sin ellevte seier på like mange kamper.

Stor konkurranse i FFK-laget

Det er bare fryd og gammen i FFK om dagen. Ingen skader. Langtidsskadde Ludvig Begby er eneste som er ute. «Bummen» kan med andre velge fritt blant sine spillere. De tre på topp er nesten umulig å tippe. Enorm konkurranse. Solberg, Alba, Farah og Maikel har alle levert bra, mens Kjelsrud Johansen er selvskreven.

I følge Fredrikstad Blad kan disse eleve få sjansen fra start: Håvar G. Jenssen - Philip Aukland, Ayoub Aleesami, Mads Nielsen, Stian Stray Molde - Håvard Åsheim, Jakob Lindström, Thomas Drage - Riki Alba, Henrik Kjelsrud Johansen, Nicolay Solberg.

FFK trives i Moss

Etter åtte kamper på rad uten seier mot FFK, vant Moss overraskende 1-0 på bortebane sist sesong. Vi tror ikke at «Bummens» gutter går på en tilsvarende smell lørdag. FFK har tross alt vunnet de fem siste kampene på Melløs mot Moss.

Moss har gått målløs av banen i tre av ti kamper denne sesongen. To av kampene har vært mot topp tre-lagene Kvik Halden (0-1) og Alta (0-2). Nå skal de møte et Fredrikstad-lag som har holdt nullen i tre av de fire siste kampene mot dem. Mossekråkene skal få kjørt seg lørdag.

Fredrikstad har vært potte tett bakover i fem av ti kamper denne sesongen. De har blant annet holdt nulen i de to siste kampene.

Vi tror Fredrikstad murer igjen forsvaret og vinner på Melløs. Oddsen på at kun ett av lagene scorer er 2,25. Det synes vi er spillbart.

