Direkte kl. 17.00: Eks-Eliteserie-spiss senker Tromsdalen

Johnny Buduson var ingen suksess i Eliteserien, men han bøtter inn mål i 2. divisjon. I dag senker han Tromsdalen.

Johnny Buduson scoret hat-trick i forrige serierunde mot Moss. Vi tror Skeid-angriperen lager problemer for Tromsdalen søndag. Se alle kampene fra PostNord-ligaen på Direktesportno.

Skeid - Tromsdalen 1,67 - 3,85 - 3,65 H (spillestopp kl. 16.55)

PostNord-ligaen, avdeling 2. Skeid rykket ned fra OBOS-ligaen sist sesong, men de klarte å beholde toppscorer Johnny Buduson.

Kanskje ikke så rart siden det er i Torshov-klubben Buduson har oppnådd størst suksess.

Mislykkes i Eliteserien

Johnny Buduson var en het potet i 2016. Skeid-spissen hamret inn 21 mål på 26 kamper i 2. divisjon, og ble toppscorer i sin avdeling. Etter å ha trent med både Vålerenga og Stabæk, endte hurtigtoget fra Oslo opp i FK Haugesund.

Se kampen mellom Skeid og Tromsdalen direkte fra klokken 17.00

Oppholdet i Eliteserie-klubben ble ikke slik han hadde ventet. Buduson fikk kun 148 minutter i Eliteserien fordelt på 13 kamper. Etter opphold i Fredrikstad og HamKam var han tilbake i Skeid før forrige sesong. Regnskapsføren har et imponerende målsnitt på nivå tre. I sine to perioder i Torshov-klubben har Buduson nå spilte 130 kamper og scoret imponerende 72 mål.

Scoret nesten halvparten av Skeid-målene

Spissen skal ha en stor del av æren for at Skeid er oppe på fjerdeplass med 16 poeng. Oslo-klubben er kun seks poeng bak Kvik på andreplass som gir playoff, men har én kamp mindre spilt. Han har scoret ni av 20 mål for Skeid denne sesongen. I forrige serierunde scoret han hat-trick da Oslo-laget vant 5-2 borte mot Moss.

De har vært solide 3-0-1 hjemme i Oslo, selv om de har spilt kampene sine på flere forskjellige arenaer. Etter å ha spilt kamper på Nodre Åsen og i Valhall, skal søndagens kamp spilles i LSK-hallen.

Det eneste hjemmetapet så langt kom mot sterke Kvik Halden.

Tromsdalen har klatret opp til sjetteplass etter trenerskifte. De står nå med 12 poeng, og er uten tap i de fire siste kampene, men er fortsatt et typisk hjemmelag. Bortestaistikken viser 1-2-2.

Buduson er brennhet i 2. divisjon for tiden. Han har scoret fem mål på de tre siste kampene for Skeid. Han kommer til å lage kvalme for Tromsdalen-forsvaret med farten sin.

1,67 på et Skeid-lag som er i form er klart godkjent odds. Vi bruker denne i en dobbel.

Villarreal - Huesca 1,50 - 3,85 - 5,30 H (spillestopp kl. 18.25)



La Liga. Det er seriestart i en rekke ligaer denne helgen, så også i Spania. Villarreal levert en solid sesong og endte på femteplass, men det var likevel ti poeng opp til Sevilla på den viktige 4. plassen. Velkjent Unai Emery er ny trener i klubben. Han har storklubber som Sevilla, Arsenal og PSG på CV-en. Det blir interessant å se hva han kan få til med The Yellow Submarine.

Solide 9-5-5 på hjemmebane forrige sesong. Takefusa Kubo og Dani Parejo er nye i klubben og begge ventes å starte i seriepremieren.

Huesca er blitt et heislag. De rykket opp til La Liga etter 2017/18-sesongen, for så å rykke rett ned igjen etter en sesong på øverste nivå. Men vant Segunda forrige sesong og er altså tilbake i La Liga igjen, etter kun en sesong i Segunda. Det til tross for meget svake 6-4-11 på bortebane, men hjemme leverte de råsterke 15-3-3 og det var nok til å vinne Segunda.

1-1 i tilsvarende kamp på Estadio de la Ceramica i 2018/19-sesongen. Vi tror ikke at Huesca karer å få poeng denne gangen. Villarreal skal vinne her til 1,50 i odds. Vi bruker denne i en dobbel. Spillestopp er klokken 18.25.

Søndagens dobbelttips er Skeid + Villarreal. Denne dobbelen gir 2,51 i odds. Spillestopp er klokken 16.55.

