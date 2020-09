Direktesport fra kl. 18.00: Setter du penger på dette laget vinner du ingenting

Vipers er så store favoritter mot Tertnes søndag at Norsk Tipping ikke tilbyr et øre i gevinst for de som spiller på ren Vipers-seier i Rema 1000-ligaen.

Oddssetterne hos Norsk Tipping mener sannsynligheten for at Tertnes skal ta poeng i kampen mot Vipers er så liten at det ikke er forsvarlig å tilby odds på ren Vipers-seier.

Du får faktisk ikke lov til å sette penger på at det blir hjemmeseier i Kristiansand. Oddsen er 1. Setter du 1000 kroner ville du uansett bare fått 1000 kroner tilbake.

Tapte kun én kamp i fjor

Det er kanskje ikke så rart. Vipers har et lag fullt av landslagsspillere, og sist sesong mistet de kun poeng mot Storhamar. Kristiansand-laget har tre strake seriegull før årets sesong. Nå er de skyhøye favoritter til å gå til topps for fjerde gang. Fasiten viser hvorfor. De har nemlig kun tapt to av de siste 43 seriekampene, og denne sesongen har de forsterket laget med Nora Mørk.

Vipers Hegh Arntzen (t.v.) Silje Katrine Waade og Heidi Løke feirer seiereni NM-finalen mot Storhamar Håndball Elite. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Sist gang lagene møttes var i januar, og den gangen vant Vipers 37-26 mot Tertnes i Haukelandshallen. Hjemme i Bergen har imidlertid Tertnes vunnet seks av de siste ti kampene.

På bortebane derimot er statistikken mot de hardtsatsende sørlendingene skrekkelig. Tertnes har ikke vunnet i Kristiansand siden 2012. Den gangen vant Tertnes 25-22. Skulle det skje igjen er oddsen på hele 14 på borteseier. Men fjorårets kamp i Sørlandsbyen endte med femmålsseier til Vipers (36-31).

Uavgjort gir 19 i odds

Det er interessant å merke seg at tre av de siste tolv kampene mellom disse to lagene i Kristiansand har endt uavgjort. Dersom historien skulle gjenta seg er oddsen 19. Det betyr at hvis du satser 100 kroner, vil du få tilbake 1900 kroner.

Det er også lagt ut handikapspill på kampen. Hos Norsk Tipping får du 1,85 i odds hvis Vipers vinner med elleve mål eller mer, men da kan det være greit å vite at sørlendingene kun har klart det i to av de siste 30 kampene mot Tertnes.

