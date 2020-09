Direktesport fra kl. 18.30: Brann-legendens barnebarn skyter Aker i senk

Christine Karlsen Alver hamret inn 132 mål sist sesong. Vi tror hun blir tungen på vektskålen i torsdagens serieåpning mot Aker.

Aker har mistet toppscoreren sin, som også var assistdronning i Rema 1000-ligaen sist sesong. Fana på sin side har klart å beholde forrige sesongs toppscorer. Vi tror akkurat det kan bli avgjørende i serieåpningen. Se alle kampene fra Rema 1000-ligaene i håndball her!

Rema 1000-ligaen, kvinner. Spilles i nye Ullernhallen. Aker Topphåndball ble stiftet i april 2016, da Njård og Ullern samlet seg om satsing på Oslo Vest. Målsettingen var å få klubben opp i eliteserien. Det klarte de før forrige sesong, og i den første sesongen på toppnivå viste Oslo-laget at de var i stand til å bite fra seg. Det endte på en imponerende syvendeplass i debutsesongen.

Toppscoreren dro til Danmark

Aker og Fana er på mange måter ganske like. Begge klubbene har unge lag som spiller hurtig håndball, og de er ferske i toppseriesammenheng.

Oslo-klubben har klart å beholde flere av lagets mest sentrale spillere fra debutsesongen på toppnivå. Strekspiller Ane Cecilie Høgseth har signert en kontrakt som binder henne til klubben i to nye år. Stortalentet Karoline Lund har gjort det samme. Det kan ikke bety noe annet enn at de har tro på prosjektet til Vigdis Holmeset og Henrik Næss Wilhelmsen.

De har mistet Marielle Martinsen som dro til Aarhus United i Danmark. Hun var lagets toppscorer med 108 mål sist sesong, men enda viktigere var det at hun var en spiller som gjorde de rundt seg gode. Hun hadde vanvittige 133 målgivende pasninger. En slik spiller vil bli savnet. Klubben har fått inn Mia Kristin Syverud fra Fjellhamar og Janne Håvelsrud Eklo fra Oppsal. Det er to interessante nykommere.

Beholdt nøkkelspillere

Fana tok en sterk sjetteplass forrige sesong. Fana-trener Erlend Lyssand har behold flere av nøkkelspillerne fra sist sesong. Blant andre toppscorer Christine Karlsen Alver. Hun har masse bergensk idrettsblod i årene. Faren er Tertnes' assistenttrener Jarle Alvær, som tidligere var toppspiller i Norrøna, og morfaren er den tidligere Brann-spilleren Helge Karlsen. Han er en legende på Stadion, hvor han spilte 323 kamper og scoret syv mål for Brann.

Barnebarnet scorer mer enn ham. Fanas storskytter scoret 132 mål sist sesong. Det var kun to andre spillere i Rema 1000-ligaen som scoret flere mål enn henne. Men hun scoret kun ni mål på to kamper mot Aker sist sesong. Vi tror Kizza, som hun kalles, lager mer problemer for dem i serieåpningen.

Morfaren til Christine Alver er den tidligere Brann-spilleren Helge Karlsen. Foto: BA

Måvakten Synna Lien har reist til Danmark. Hun var viktig for bergenslaget forrige sesong. Tilbake i Fana kommer Sofie Ege Grønlund og Eva Kristiansen til å utgjøre keeperteamet. De har også mistet veteranen Juliane Moberg Løvik. Strekspilleren la opp i mai.

Fana har ikke forsterket stallen, men de har fått ett år til med erfaring fra toppnivå. Det er verdifullt. Samtidig har de en tydelig spillestil. Det siste er kanskje det viktigste. Vi tror på en åpen kamp i Oslo. Aker vant forrige sesong 25-22 i hovedstaden, mens Fana banket Aker 35-25 på hjemmebane. Dette kampen blir antakeligvis like jevnspilt som oddsen indikerer, men vi tror bergenserne klarer å få med seg alle poengene. Oddsen på Fana-seier er 2,05. Det er spillbart. Se kampen her fra klokken kl. 18.30