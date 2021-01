Disse 17 spillerne har spilt både for Manchester United og Liverpool

Premier League 2020/21 kan avgjøres søndag 17. januar 2021. Vi har tatt en kikk på historien til de to lagene.

Søndag 17. januar skal Ole Gunnar Solskjærs menn reise de 50 minuttene fra utenfor Manchester og AON Training Complex til Anfield i Liverpool. Klokken 17:30 skal Paul Tierney blåse igang kampen.

17 er ikke bare datoen de to kanskje skal avgjøre hvem som blir seriemester i England, men det er også antallet som har spilt på begge lag.

1. Tommy Robertson

Skotten Robertson ble hentet fra Hearts i 1898 der han hadde blitt seriemester året før. Han ble kjøpt sammen med John Walker for 350 pund. Etter fire år i Liverpool, hvor han også ble seriemester, gikk han tilbake til Hearts, senere Dundee og så til Manchester United i 1903. Der spilte han tre kamper. Robertson la opp kort tid etter. Han døde i 1941, 64 år gammel.

2. George Livingstone

Liverpool 1902-1903, Manchester United 1909-15

George Livingstone er også skotsk, og han spilte også for Hearts. I 1900 gikk han til England, og Sunderland, men kun i en sesong før han gikk til Celtic i 1901. Det var fra Celtic han ble hentet av Liverpool i 1902. Etter en sesong i Liverpool flyttet han på seg noen miles til Manchester, men Manchester City. Der var han i tre sesonger, før han dro til Glasgow igjen. Da til Rangers. Som en av de få som har spilt for de største rivalene avsluttet han rivaliseringen da han etter 3 sesonger i Rangers gikk til Manchester United hvor han etter hvert også ble spillende reservermanager. Han var 6 år i United.

Livinstone er den eneste spilleren som har spilt for, og scoret, i rivaloppgjørene mellom lagene i Manchster og Glasgow.

Livingstone døde i 1950, 73 år gammel.

3. Tom Chorlton

Liverpool 1904-1909, Manchester United 1912-14

Chorlton ble født rett sør for Manchester i Stockport, og begynte også sin fotballkarriere som fotballspiller lokalt. Etter hvert flyttet han nord for Manchester til Accrington, og der var derfra Liverpool hentet ham i 1904. Som den første spilleren noen gang gikk han fra Liverpool til Manchester United den 31. august 1912 for 150 pund.

4. Bill Hunter

Liverpool 1909, Manchester United 1913

Den Sunderland-fødte spissen spilte 1 kamp for Liverpool i 1909, og 3 kamper for Manchester United i 1913. Hans debut for Manchester United kom mot Liverpool, på Anfield. Hunter døde i 1940.

5. Jackie Sheldon

Manchester United 1909-1913, Liverpool 1913-1921

Sheldon er en legendarisk figur for både Manchester United og Liverpool, men en legende. Han var nemlig involvert i den første store kampfiksingssaken i England. I 1915 regnet mange med at serien i England ville avsluttes på grunn av første verdenskrig, og den da tidligere United-spilleren Jackie Sheldon så at ligaplasseringen til sitt gamle lag kunne føre til nedrykk. Eller, det er en historie. De fleste tror nok at den viktigste grunnen var rent pengemessig. Store spill ble satt på oddsen 7 på at Manchester United skulle vinne 2-0. Kampen endte 2-0, etter scoringer i begge omganger og det ble senere avslørt at kampen var fikset. Sheldong, og flere spillere på begge lag, ble utestengt fra fotball på livstid.

Dommen ble riktignok opphevet etter krigen, og Sheldon spilte flere sesonger for Liverpool da han kom tilbake. United ble for øvrig reddet fra nedrykk basert på resultatet.

Sheldon var for øvrig født rett sør for Sheffield, i Chesterfield. Sheldon døde i 1941.

6. Tom Miller

Liverpool (1912-1920), Manchester United (1920-1921)

Manchester United signerte Miller fra Liverpool i 1920 etter 56 mål på 146 kamper for kluben fra nabobyen. Skotten hadde kommet til Liverpool fra hjemlandet og han avsluttet også karrieren der.

Miller døde i 1958, 68 år gammel.

7. Fred Hopkin

Manchester United 1919-1921, Liverpool 1921-1931

Sheldon var den første spilleren som gikk direkte fra Manchester United til Liverpool, og Hopkin var den andre. Hopkin var en så stor stjerne for Manchester-laget at klubben fikk bot for å betale ham for mye, og Liverpool betalte hele 2800 pund for ham i 1921. En legende for to lag, og kanskje en av de få som kan skryte av det.

Hopkin gikk tilbake til sin ungdomsklubb, Darlington, i 1931 hvor han spilte en sesong. Han døde i 1970, 74 år gammel.

8. Neil McBain

Manchester United 1921-23, Liverpool 1928

McBain er den eldste spilleren som har spilt en seriekamp i det engelske ligasystemet. Det skjedde da han var manager for New Brighton i 1947, og laget manglet keeper. Han var da 51 år gammel.

Forsvarsspilleren ble signert fra Ayr United i sitt hjemland, Skottland, i 1921. Etter to sesonger i Manchester flyttet han til Liverpool, og klubben Everton. Der var han fram til 1926 da han flyttet hjem til Skottland i to sesonger før det ble noen kamper for Liverpool i 1928.

McBain døde i 1974, 78 år gammel. Han hadde da også en lang managerkarriere bak seg, for blant annet Watford, Ayr United og argentinske Estudiantes de La Plata.

9. Tommy Reid

Liverpool 1926-1929, Manchester United 1929-1933

Skotten Thomas Joseph Reid scoret en haug med mål for alle lag han spilte for. Liverpool hentet ham fra Skottland i 1926, og på tre år laget han 30 mål på 51 kamper før Manchester United hentet ham i 1929. Der ble det 63 mål på 96 kamper før han signerte for Oldham.

Skotten døde i 1972.

10. Ted Savage

Liverpool 1931-1937, Manchester United 1937-38

Savage slo igjennom som ung spiller for Lincoln City, men da laget ikke klarte opprykk gikk han til Liverpool i 1931. Der ble det ingen stor suksess, men han var i klubben fram til 1937 da Manchester United hentet ham. Etter kun noen få kamper der gikk han til Carlisle.

Han slet hele livet med hjerteproblemer, og døde som 52 år gammel i 1962.

11. Thomas McNulty

Manchester United 1946-1954, Liverpool 1954-1958

McNulty var født i Salford, og det var da ikke så overraskende at Manchester United ble hans klubb. Det mer overraskende var kanskje at han gikk til Liverpool i 1954 for 7 000 pund.

McNulty gikk til den lille klubben Hyde United i 1958, og døde i 1979 som 49 år gammel.

12. Phil Chisnall

Manchester United 1958-1964, Liverpool 1964-65

John Philip Chisnall ble født i Manchester i 1942, og startet fotballkarrieren hos Manchester United. Der spilte han 47 kamper som offensiv spiller før Liverpool hentet ham for 25 000 pund i 1964 som hittil den siste spilleren som har gått direkte mellom lagene.

Chisnall slo ikke igjennom for Liverpool, og gikk til Southend hvor han ble fast spiller i flere år. Han la opp i 1972.

13. Ted MacDougall

Liverpool 1964-1967, Manchester United 1972-73

Skotten MacDougall ble født i Inverness, men spilte ungdomsårene i Liverpool. Han fikk profesjonell kontrakt som 19-åring av Bill Shankly, men slo aldri igjennom på førstelaget.

Etter 103 mål på 146 seriekamper for Bournemouth signerte han for Manchester United i 1972, men fikk heller ikke der noen stor karriere.

MacDougall spilte for over 20 lag i sin karriere, og fikk også 7 landskamper for Skottland. Han ble etter fotballkarrieren trener, og manager.

14. Stephen Pears

Manchester United 1979-1985, Liverpool 1995-96

Stephen Pears ble født i Durham, og spilte som ung på Manchester United. Han fikk likevel bare 4 kamper før han gikk til Middlesbrough hvor han hadde en lang karriere. Målvakten ble hentet som reservekeeper i 1995 hos Liverpool, uten å spille en seriekamp. Etter en sesong gikk han til Hartlepool.

Pears er nå målvaktstrener for amatørlaget Gateshead.

15. Peter Beardsley

Manchester United 1982-83, Liverpool 1987-1991

Beardsley har spilt for Manchester United, Liverpool, Manchester City og Everton. I sesongen 1982-83 var han i Uniteds stall, men spilte kun en ligacupkamp som innbytter. Suksessen var større i Liverpool da han var fast på et lag som dominerte engelsk fotball. Han gikk overraskende til byrival Everton i 1991.

Beardsley la opp som spiller i 1999, og ble assisterende manager for England. Senere ble han reservelagstrener og assisterende manager for Newcastle.

I 2019 ble Beardsley utestengt fra all fotball i 32 uker for rasisme under sin jobb som trener for Newcastle.

16. Paul Ince

Manchester United 1989-1995, Liverpool 1997-1999

Paul Emerson Carlyle Ince er født i Ilford, veldig lant øst i London. Han begynte fotballkarrieren i West Ham, og gikk til Manchester United i 1989. Etter mange suksessfulle år der hentet Inter ham i 1995, hvor han var i to år før han ville tilbake til England slik at hans sønn kunne begynne på engelsk skole. Valget ble Liverpool, et valg som overrasket mange. I 1999 ble han solgt videre til Middlesbrough.

Ince har prøvd seg som manager for flere lag etter at han la opp uten særlig suksess.

Paul Ince spilte 53 kamper for England.

17. Michael Owen

Liverpool 1991.2004, Manchester United 2009-2012

89 landskamper og 40 mål for England. Det er fakta verken fans av Manchester United eller Liverpool kan diskutere. Ei heller at han laget 158 mål på 297 kamper for sitt barndomslag. At han signerte for Manchester United i 2009 overrasket nok fans av begge lag, og hans karriere i Manchester var heller ikke særdeles suksessfull. Han slet med skader før han gikk dit, og hadde en kontrakt som gjorde at han fikk betalt per kamp.

Owen la opp sin Stoke-spiller i 2013. Som en velkjent gambler eier han flere veddeløpshester i dag, og er også aktiv som kommentator innenfor fotballen.

