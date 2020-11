Disse Braut Haaland-tallene gir Club Brugge gåsehud

Club Brugge-keeper Simon Mignolet får en travel kveld Vi tror ikke han klarer å stoppe Dortmund og rekord-knuseren Erling Braut Haaland.

Braut Haaland har scoret tolv mål i Champions League. Ingen har scoret like mange mål i løpet av sine ti første kamper i turneringen. Heller ikke Cristiano Ronado og Lione Messi.

Åtte av de ti målene kom i Red Bull Salzburg-drakten. Nordmannen scoret halvparten av østerrikernes 16 mål i gruppespillet sist sesong. I Dortmund har han scoret mer enn 50 prosent av målene til klubben. Han har scoret fire av syv. Vi tror han er tibake på scoringslisten onsdag kveld.

Club Brugge - Borussia Dortmund - Erling Braut Haaland scorer og Dortmund vinner - 2,25 (spillestopp kl. 20.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Champions League, gruppe F. Problemer med et kne gjorde at Erling Braut Haaland sto over lørdagens kamp mot nyopprykkede Arminia Bielefeld, men 20-åringen er tilbake mot Club Brugge onsdag.

Den norske målmaskinen har scoret i syv av åtte gruppespill-kamper. Han har blant annet scoret i begge de to første Champions League-kampene til Dortmund denne sesongen, og vi er overbevist om at jærbuen kommer på scoringslisten igjen mot Club Brugge.

Onsdag er det ca 164 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

15 år siden forrige hjemmeseier

Dortmund vant lørdagens Bundesliga-kamp 2-0, og midtstopper Mats Hummels scoret begge målene, men tomålsscoreren måtte forlate banen i andre omgang på grunn av en skade i låret. Han håpet selv å være tilbake til Champions League-kampen mot Club Brugge, men det kan hende Lucien Favre vil spare Hummels til Der Klassiker mot Bayern Munchen på lørdag.

Her kan du skrape Flax på nett

Lukasz Piszczek og Thomas Delaney kan i så fall gå inn i forsvaret siden Dan-Axel Zagadou og Emre Can er ute. Dortmund-trener Lucien Favre har spilt med fire mann bak i de to siste kampene istedenfor tre slik han vanligvis foretrekker.

Fjorårets belgiske seriemestere har ikke vunnet på hjemmebane i Champions League på de elleve siste forsøkene. Sist gang Club Brugge vant var i november 2005. I helgen rotet de vekk en 2-0-ledelse hjemme på Jan Breydel Stadium mot Mechelen. Kampen endte 2-2.

Ustoppelige Braut Haaland

Etter å ha tapt 1-3 mot Lazio i første kampen, var Dortmund under press før matchen mot Zenit, men de taklet presset og slo russerne 2-0. Erling Braut Haaland og Jadon Sancho scoret målene for tyskerne. Den amerikanske unggutten Gio Reyna er trolig i startelleveren i Brugge etter å ha startet på benken mot Bielefeld. Reyna har vært direkte invovert i syv mål på ti kamper i alle turneringer denne sesongen, og Braut Haaland og amerikaneren har god kjemi på banen.

Onsdag er det ca 164 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Kraftpluggen fra Jæren har også laget trøbbel for belgiske ag tidligere. Det startet 17. september i fjor scoret han hat-trick mot Genk. Kampen var bare 100 sekunder gammel da Haaland satte inn 1–0. Like før pause scoret han sitt tredje. Han ble dermed den første til å score hat trick i sin første Champions League-omgang.

Når vi forventer at Erling Braut Haaland skal score mot Club Brugge, så er det fordi det er det Erling Braut Haaland gjør når han spiller fotball. Han scorer mål. Dortmund trenger også en seier for å ta tilbake initiativet i gruppen, og vi mener de er et bedre lag enn belgierne. 2,25 i odds på at Braut Haaland scorer og Dortmund vinner er bra.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset