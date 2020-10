Disse deltakerne kan ryke ut av Skal vi danse

Det kan bli en spennende duell på parketten lørdag kveld.

Under lørdagens «Skal vi danse»-sending på TV 2 skulle kjendisene gi publikum et innblikk i hendelser som har betydd mye for dem gjennom dansen. Synnøve Skarbø måtte forlate konkurransen i lørdagens duell.

Eventyrlig aften

Lørdag 10. oktober er det duket for "Eventyrlig aften" med danser inspirert av blant annet "Askepott" og "Kaptein Sabeltann".

Alt kan skje lørdag, men skal vi tro oddssetterne er dette deltakerne som kan ryke ut:

På toppen av listen finner man radioprogramleder Siri Kristiansen, med 1,85 i odds for å stemmes ut.

Den andre deltakeren som har blitt vurdert før helgens sending er Thomas Alsgaard, han har 4,25 i odds.

De øvrige deltakerne har 2,75 i odds for å stemmes ut lørdag.

Her kan du se all oddsen.

Dette er favoritten til å vinne

Showet som har gått på TV 2 siden 2006 har noen klare favoritter i år. Øverst troner Birgit Skarstein. Oddsen på at hun vinner til slutt er på 2,25.

Ukens tema var "Det glemmer jeg aldri". Birgit Skarstein ønsket å formidle gjennom dansen tiden etter ulykken som førte til at hun ble lam, og hvordan hun håndterte det.

Birgit Skarstein (31) har danset seg frem som deltakeren med lavest odds, og som favoritten til å vinne. Her med dansepartner Philip Raabe på parketten. Foto: Thomas Andersen / Tv 2 (TV 2)

Rett bak følger Nathan Kahungu, programlederen og tidligere deltager i Love Island med oddsen 2,50. Marte Bratberg har oddsen 5,50.

Nate Kahungu med Helene Spilling er en av favorittene til å vinne i år, men ikke toppkandidaten. Foto: Thomas Andersen / Tv 2 (TV 2)

Andreas Wahl har oddsen 12, og Michael Andreassen er hakk i hæl med oddsen 15.

Videre følger Thomas Alsgaard med 20 i odds og Agnete Husebye har 25 i odds.

Siri Kristiansen har 100 i odds, det vil si at dersom radioprogramlederen vinner er mulig premie 100 ganger pengene. Her kan du se all oddsen.

Lørdag skal deltakerne konkurrere i "Eventyrlig aften", med danser inspirert av blant annet "Askepott" og "Kaptein Sabeltann". Foto: Thomas Andersen / Tv 2 (TV 2)

