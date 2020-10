Disse deltakerne kan ryke ut av Stjernekamp

Det kan bli en spennende stjernekamp lørdag kveld.

Stjernekamp har gått på NRK1 siden 2012. I programmet konkurrerer norske musikere i ulike musikalske sjangre. Deltakerne går videre fra episode til episode gjennom antall telefonstemmer fra publikum.

Alex Rosén og Myra måtte forlate programmet under norsk aften. Lørdag var det duket for Hip Hop, der Odd Einar ble sistemann ut.

Storband og musikal-klassikere

Lørdag 10. oktober skal deltakerne konkurrere i storband og musikal-klassikere, og de får selveste KORK (Kringkastingsorkesteret) med på laget.

Alt kan skje lørdag, men skal vi tro oddssetterne er dette deltakerne som kan ryke ut:

På toppen av listen finner man Sandra Lyng, med 2,10 i odds for å stemmes ut.

Sandra Lyng var egentlig ute av «Stjernekamp», men fikk en ny sjanse i konkurransen. Hun er likevel ikke den store favoritten. Foto: Tore Meek (NTB Scanpix)

Den andre deltakeren som har blitt vurdert før helgens sending er Ingeborg Walther, hun har 3,50 i odds.

Hvis du heller vil spille på at en av de øvrige deltakerne ryker ut, får du 2,65 i odds - uansett hvem av dem som skulle ende sist.

Her kan du se all oddsen.

Dette er favoritten til å vinne

Det er tett i toppen på Stjernekamp, men det kommer noen sterke utfordrere bak. Skal vi tro oddssetterne er dette nå favorittene rangert:

Øverst troner Vegard Bjørsmo. Oddsen på at han vinner til slutt er på 2,50.

Vegard Bjørsmo (19) er den yngste av deltakerne i årets utgave av Stjernekamp på NRK. Nå seiler han frem som deltakeren med lavest odds, og som favoritten til å vinne. Foto: Tore Meek (NTB)

Knut Marius Djupvik: 3

Emil Solli-Tangen: 4,25

Ingeborg Walther: 7,50

Sandra Lyng Haugen: 14

Her kan du spille på din favoritt. For eksempel, dersom du leverer en kupong på at Knut Marius Djupvik vinner, og han faktisk vinner (han har 3 i odds) er mulig premie 3 ganger innsatsen.

Lørdag den 10. oktober er temaet storband og musikal-klassikere. Du kan se Stjernekamp gratis på nett her.