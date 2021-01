Disse endringene har gjort Arsenal til et vinnerlag

Mikel Arteta har endret formasjon og gitt de unge spillerne i Arsenal-laget sjansen. Det har gitt en opptur. Den fortsetter mot West Brom lørdag.

Det er mange som helst vil glemme 2020, og Mikel Arteta er antakeligvis én av dem.

The Gunners har også hatt den dårligste starten på Premier League i klubbens historie.

Men det har ikke bare vært et dårlig år for Arsenal-manageren. Han har tross alt vunnet to trofeer, og spanjolen avsluttet året med å ta to seire på rad.

Seirene mot Chelsea (3-1) og Brighton (1-0) i julen har tatt vekk litt av presset på Arsenal-manageren, som sto med syv kamper på rad uten seier før London-derbyet mot Chelsea 2. juledag.

Artetas beslutning om å endre formasjon fra hans foretrukne 3-4-3 til 4-3-3 har gitt umiddelbare resultater, ifølge London Football. Samtidig har han gitt unge spillere som Gabriel Martinelli, Emile Smith Rowe og Bukayo Saka tillit, og de har virkelig levert. Arsenal har manglet kreativitet i det offensive spillet denne sesongen, men det har skjedd noe etter at 20 år gamle Emile Smith Rowe kom inn på laget. De har scoret 33 prosent flere mål på to kamper med Rowe på laget.

Reiss Nelson, Folarin Balogun, Ainsley Maitland-Niles, Eddie Nketiah, Joe Willock er andre Arsenal-unggutter som har imponert. Med Willian tilbake til kampen mot West Brom, må Arteta avgjøre om han skal beholde de unge spillerne som har gitt ham to seire.

Engelsk, Premier League. Etter syv kamper på rad uten seier i november og desember, har Arsenal begynt å vinne kamper igjen.

Men Arsenal er uten seier i de tre siste bortekampene mot West Brom. De har tapt to av de kampene, inkludert et 2-1-tap i november 2015 hvor nåværende Arsenal-manager Mikel Arteta scoret et selvmål. Vi tror Arteta får revansj lørdag mot et Albion-lag som har stø kurs mot Championship. De har kun én seier på de første 16 ligakampene denne sesongen, og den kom mot Sheffield United som ligger under dem på tabellen.

Ingen lag som kun har hatt åtte eller færre poeng på de første 16 kampene har unngått nedrykk fra Premier League.

Allerdyce hater kampene mot Arsenal

Nå har de fått inn Sam Allardyce på sidelinjen som har vært en ekspert på å redde lag fra nedrykk, men han sliter i kampene mot Arsenal. Den tidligere landslagssjefen har tapt ti av de siste tolv kampene som manager mot laget fra Nord-London, og han er uheldig som møter et the Gunners-lag som akkurat har funnet formen.

West Brom-kaptein Jake Livermore er suspendert. Kieran Gibbs er usikker før kampen mot gamleklubben. Han fikk en skade under oppvarmingen før tirsdagens kamp mot Leeds.

Arsenal er optimistisk med tanke på å få Bukayo Saka spilleklar. David Luiz og Willian, som begge har vært syke, kan være tilbake lørdag.

Gabriel er fortsatt ute på grunn av en positiv coronatest, og denne kampen kommer antakeligvis for tidlig for storsigneringen Thomas Partey.

Sliter på the Hawthornes

Sam Allardyce skrøt hemningsløst av West Brom-spillerne etter 1-1-kampen mot Liverpool, men de ble fullstendig overkjørt av Leeds i midtuken.

Spørsmålet er om the Baggies klarer å reise seg mot Arsenal.

The Gunners var i elendig form før julen, men de har vunnet to de siste kampene, og laget har begynt å spille bra fotball. Vi tror fremgangen fortsetter på the Hawthornes lørdag kveld. Arsenal kan få seg en opptur nå.

Arsenal har kun ledet til pause i én kamp denne sesongen. Det var i serieåpningen mot Fulham. De har heller ikke ledet til pause på the Hawthornes på de seks siste kampene i alle turneringer.

West Brom har kun ligget under til pause i to av åtte kamper på hjemmebane, og de vil garantert forsøke å gjøre det vanskelig for Arsenal lørdag. Vi tror likevel Arsenal fortsetter fremgangen, men at de bruker litt tid på å bryte ned West Brom. At det står uavgjort til pause, men at Arsenal vinner gir 4,20 i odds er et interessant spill. Vi går for U/B-spillet i denne kampen.

