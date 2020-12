Disse Liverpool-juniorene kan debutere i Champions League

Jürgen Klopp kan komme til å gjøre åtte endringer på laget og stille med Liverpools yngste startellever i Champions League noensinne.

Det har vært en god uke for Liverpool. Seieren mot Ajax sist tirsdag sikret avansement i Champions League, og søndag banket de Wolverhampton 4-0.

Ikke nok med det. Liverpool er også begynt å få tilbake flere av spillerne som har vært ute med skade. Trent Alexander-Arnold og Naby Keita spilte begge mot Wolves.

Enda bedre er det at Liverpool ikke trenger å vinne mot FC Midtjylland siden de allerede er videre i turneringen.

Det betyr antakeligvis at Jürgen Klopp kommer til å hvile en rekke spillere.

Champions League, gruppe D. Jürgen Klopp avviste på tirsdagens pressemøte at han tar lett på FC Midtjylland-kampen siden de allerede har gått videre i Champions League.

En seier i gruppespillet i Champions League er verdt over 25 millioner kroner, i tillegg til det kan Liverpool endte på 15 poeng i gruppespillet for første gang.

- Fra et økonomisk ståsted er det å vinne en kamp i Champions League viktig, sa Klopp, ifølge Daily Mail.

- Vi kommer til å gjøre alt vi kan for å vinne og ta 15 poeng.

Keita fra start?

Trent Alexander-Arnold og Naby Keita trenger ikke å spille kampen, men det er også argumenter for å gi dem spilletid etter skadeavbrekket. Liverpool kan gjøre fem bytter i kampen, så Klopp kan matche begge spillerne forsiktig.

Et alternativ vil ifølge lokalavisen Liverpool Echo være å bruke én av de to fra start. Neco Williams har gjort sine saker bra på høyrebacken, og Klopp kan la ham få mer spilletid for å bygge selvtillit. Keita kan gå inn på midtbanen for å få verdifull matching.

Med Alisson ute har Caoimhin Kelleher fått sjansen mellom Liverpool-stengene. Han har holdt nullen i de to siste kampene mot Ajax og Wolves, og vil trolig beholde plassen i onsdagens kamp.

Divock Origi har fått lite spilletid i Liverpool i 2020, men denne kampen kan være en god mulighet for belgieren å vie at han kan bli nyttig for Liverpool i det hektiske juleprogrammet, og at han ikke bør avskrives ennå.

Situasjonen er ikke like drastisk for Takumi Minamino, men den japanske landslagsstjernen har ennå ikke slått gjennom på Anfield. Mot FC Midtjylland får han en sjanse til skinne.

Både Origi og Minamino er ventet å starte kampen i Danmark onsdag.

Kostas Tsimikas vil trolig også starte denne kampen, og han vil vise at han kan bedre enn det han gjorde da han ble byttet inn mot Atalanta. Det betyr at Andy Robertson får en velfortjent pust i bakken.

Ungt midtstopperpar

Klopp vil sannsynligvis fylle opp resten av flyet til Danmark med unge spillere som får en mulighet til å vise seg frem i Europas gjeveste klubbturnering. Siden Nat Phillips er utilgjengelig, tyder mye på at Rhys Williams starter som midtstopper. Han har imponert tidligere i Europa.

Han kan få stortalentet Billy Koumetio ved siden av seg. I en alder av 18 år og 25 dager vil den unge franskmannen bli den yngste spilleren som har spilt for Liverpool i Europa.

Koumetio er en spiller Klopp har sansen for, og det viste han allerede i sommer, men om han velger å bruke en så uerfaren midtstopperduo gjenstår å se.

Flere Champions League-debutanter

Jake Cain og Leighton Clarkson har begge sittet på benken hos Liverpool i Champions League tidligere denne høsten, og nå kan de få sjansen fra start på midtbanen sammen med Naby Keita.

Mye tyder på at Mohamed Salah og Sadio Mane blir spart onsdag. Klopp kan komme til å starte med Diogo Jota, Divock Origi og Takumi Minamino på topp. Jota ble hvilt sist helg, og han er klar til å bidra mot FC Midtjylland. Layton Stewart er en spennende ung spiss som håper å få spilletid på topp.

Får tilbake nøkkelspillere

FC Midtjylland spilte 1-1 mot Atalanta i forrige uke, og skaffet dermed sitt første poeng i turneringen. I den kampen mangler Brian Priske brasilianske Evander, som tidligere var smittet av koronaviruset.

Jens-Lys Cajuste ble smitte før Ajax-kampen for to uker siden, og han var heller ikke med mot Atalanta. Erik Sviatchenko hadde karantene etter rødt kort, og Pione Sisto var ute med skade.

Evander, Cajuste og Sviatchenko har alle fått grønt lys til onsdagens kamp. Også Sisto kan spille kampen mot Liverpool som kommer med et svekket mannskap til Danmark.

De fleste tenker at det kan komme en overraskelse her, men vi tror ikke det. Liverpool har et stopperpar som kan demme opp for dødballene til FC Midtjylland, det er viktig. Liverpool-ungguttene kan vinne mot FC Midtjylland. 1,90 i odds på Liverpool er greit nok.

