Disse spillerne skal slå tilbake for Manchester United

Manchester United og manager Ole Gunnar Solskjær er under press etter tapene mot Arsenal og Istanbul Basaksehir, men lørdag kan de tangere en 27 år gammel klubbrekord.

Ole Gunnar Solskjær har ikke vunnet noen av Premier League-kampene mot Everton som manager. Han har møtt Everton fire ganger som manager for Cardiff City og Manchester United. Fasiten viser 0-2-2. Vi tror han bryter den dårlige trenden mot Everton lørdag.

Everton - Manchester United 2,85 - 3,35 - 2,30 B (spillestopp lørdag kl 1325)

Premier League. Selv om Manchester United tapte 1-2 mot Istanbul Basaksehir i midtuken, så ligger Ole Gunnar Solskjærs mannskap godt an i Champions League etter sterke resulater mot Paris Saint-Germain og RB Leipzig.

Men de svake resultatene i Premier League gir grunn til bekymring, og fansen har begynt å murre. Solskjær er under press, og det hevdes at klubbledelsen på Old Trafford har vært i kontakt med folkene rundt tidligere Tottenham-manager Mauricio Pochettino.

Scott McTominay er en av de trofaste spillerne til Ol Gunnar Solskjær. Foto: Ben Stansall (AFP)

Gjør fem endringer på laget

Bare tre poeng er godt nok i lørdagens bortekamp mot Everton. Det er en liten overdrivelse å si at laget som går utpå banen på Goodison Park spiller for jobben til Solskjær, men lokalavisen Manchester Evening News mener at nordmannen vil velge å starte med spillere han har størst tillit til.

Fred og Scott McTominay starter etter alle solemerker på midtbanen. Flere av de beste kampene til United under Solskjær har vært når brasilianeren og skotten har spilt sammen.

Det er opplagt at Bruno Fernandes starter. Han er antakeligvis det første navnet som står på blokken til United-manageren, men Solskjær elsker portugiserens vinnermentalitet og lederegenskaper på banen. Å starte med Fernandes i nummer 10-rollen er ikke en vanskelig avgjørelse, men han må ha de rette spillerne rundt seg.

Victor Lindelöf er en annen av Solskjærs betrodde menn. Svensken er rolig og leser spillet bedre enn de andre forsvarsspillerne til United. Han var sårt savnet i Istanbul, men Manchester Evening News er sikker på at han starter lørdagens match

En av de første tingene Solskjær gjorde da han tok over på Old Trafford var å plassere Anthony Martial på topp. United-angrepet var tamt uten ham i kampene mot Arsenal og Chelsea.

Mason Greenwood ligger også an til å få en plass i startelleveren. 19-åringen blir foretrukket fremfor Juan Mata og Daniel James – som begge må nøye seg med å starte på benken.

Anthony Martial er tilbake hos Manchester United etter å ha vært suspendert i tre kamper. Foto: Andrew Yates (Pa Photos)

Manchester United vi trolig starte med dette laget: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial.

Tre kamper uten seier for Everton

Everton har kun tatt ett poeng på de tre siste kampene, men James Rodriguez kan være tilbake i lørdagens kamp mot United. Det vil forsterke the Toffees. Rodriguez har vist at han kan gjøre en forskjell. Richarlison er suspendert, men Lucas Digne er tilbake.

Jordan Pickford ble plassert på benken sist, og det spørs om han får plassen tilbake. Robin Olsen gjorde en god innsats mot Newcastle sist helg, og det er ingen grunn til å vrake ham.

Manchester United har hatt grusom uke. De tapte 0-1 mot Arsenal hjemme på Old Trafford sist helg, og de spilte en svak kamp i Champions League i midtuken da de tapte i Istanbul.

16 seire på Goodison Park

Men Everton er et lag Manchester United har hatt et godt tak på. De røde djevlene har vunnet 36 Premier League-kamper mot Everton som er en rekord. Ingen klubb har vunnet like mange ganger mot samme lag i Premier League.

Goodison Park er den banen de har vunnet flest seire på i Premier League, 16 til sammen. United har også vunnet 16 ganger på Villa Park.

United har vunnet de to første bortekampene i Premier League denne sesongen, og de står med seks borteseire i PL på rad.

Vi tror Manchester United kan tangere klubbrekorden med syv borteseire på rad lørdag. Den rekorden ble satt i 1993 under Sir Alex Ferguson. Oddsen på at United vinner er 2,30. Det er spillbart.

