Dobbel vinnerlykke

En mann fra Oslo stakk av med over fire millioner kroner i Vikinglotto i kveld, og en mann fra Kristiansand vant to millioner kroner i Joker.

Med alle rette i kveld ville hvert tall hatt en snittverdi på seks millioner kroner. Det betyr at noen velplasserte pennestrøk med blekk bare verdt noen øre, kunne mangedoblet seg i verdi.

Nå er det en gang sånn at det ikke alltid er så lett å treffe hundre prosent på tallene. Det lå cirka 45 millioner kroner i potten onsdag.

Hovedtall: 5 - 9 - 14 - 15 - 20 - 46

Viking-tallet: 6

Mann fra Oslo med seks rette

Det var kun en spiller som hadde seks rette i kveld, nemlig en mann fra Oslo. Han får nå en telefon fra Hamar og nyheten om at han er blitt millionær.

Mannen kan vente seg 4 695 695 kroner tikkende inn på konto.

Vant 2,8 millioner: - Rene julaften

En mann fra Kristiansand ble trukket ut som Joker-kandidaten onsdag kveld.

Mannen ble målløs da han fikk beskjed om at han allerede var sikret en inngangspremie på 564 000 kroner.

Da han fikk beskjed om at han kunne vinne inntil 2,8 millioner kroner, sa han følgende:

- Dette er som rene julaften og mer til.

Mannen fra Kristiansand ønsker å være anonym og ga derfor opp eller ned-valgene til Embla på følgende tall:

8 - 9 - 3 - 5 - 5

Det ble fulltreff på alle tallene, dermed endte han opp med en premie på nøyaktig 2 820 000 kroner.

- Premien skal brukes fornuftig, men også på noe kos, sier han strålende fornøyd.

Kupongen kjøpte han via Norsk Tippings app.

Vinnersannsynlighet Vikinglotto

Vinnersannsynlighet for førstepremien i Vikinglotto er ca. 1:98 mill. Andrepremie ca. 1:14 mill.

For å vinne 1. premien i Vikinglotto må du ha 6 riktige vinnertall av 48 mulige, pluss ett vikingtall av 8 mulige. Det gir totalt ca. 98 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:98 millioner per rekke. For 2. premie (6 rette hovedtall) er vinnersannsynligheten på ca. 1:14 millioner per rekke. Statistisk sett vinner man en premie, med 3 rette eller bedre, i snitt på hver femte kupong med 10 rekker.

Antallpremieutbetalinger totalt i 2019 (Norge): 6 340 814

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 6

Antall millionærer i 2019 (Norge): 34

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 221 351 890