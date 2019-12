Dominik Paris er uslåelig i Bormio

Dominik Paris vant både utfor og super G i Bormio i romjulen i fjor. Italieneren er den store favoritten også til fredagens verdenscuprenn i utfor i Bormio.

Det er ikke allverdens til aktivitet på Langoddsen 3. juledag. Det spilles dog en høyinteressant kamp i Premier League der Wolverhampton tar imot Manchester City fredag kveld. Ellers spilles det er par kamper i belgisk toppserie og en kamp fra tyrkisk Super Lig og en kamp fra skotsk Championship. Så er det også alpint med verdenscup utfor fra italienske Bormio.

Utfor menn Bormio - Dominik Paris vinner - 2,95 (spillestopp kl 11.25)

Det er hektisk for den alpine verdenseliten om dagen og fredag er det klart for utfor i Bormio, der det som vanlig er fartsdisipliner i romjulen. 2. juledag ble det avviklet en treningsomgang og der var franskmannen Brice Roger raskest. Nest raskest var hjemmefavoritten Dominik Paris, han var 22 hundredeler bak Paris. Aleksander Aamodt Kilde var beste nordmann på 4. plass, 35 hundredeler bak Roger. Kjetil Jansrud havnet helt nede på 17. plass, hele 1,53 bak Roger.

Tre strake seire

Dominik Paris er kongen av Bormio. Han vant både utfor og Super G forrige sesong og han vant også utforrennet i 2017. Denne sesongen innledet Paris med andreplass både i utfor og Super G i Lake Louise, mens han endte på hhv 11. plass i utforrennet og 13. plass i Super G-rennet i Beaver Creek helgen etter. I Val Gardena forrige fredag endte han på 5. plass i Super G.

Men Dominik Paris er best i utfor og han har altså vunnet utforrennet i Bormio de to foregående sesongene. Var altså i tillegg strålende på trening 2. juledag. 2,95 i odds på at Dominik Paris tar sin tredje strake verdenscupseier i utfor i Bormio, er grei odds og spilles.

