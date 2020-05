Dortmund lager målfest uten Braut Haaland

Dortmunds bortekamper har i snitt gitt 3,71 mål Vi tror på et nytt målshow på Benteler Arena.

Søndagens langoddsprogram byr på to kamper fra Bundesliga, i tillegg er det kamper fra den polske toppdivisjonen, hvor Amedia har kjøpt rettighetene til Ekstraklasa. Alle de direktesendte kampene fra Polen vil man finne her.



Ca. 46 millioner kroner i Vikinglotto-potten på onsdag. Her kan du levere kupong til neste trekning.

Paderborn - Borussia Dortmund - over 3,5 mål 2,05 (spillestopp kl 17.55)

Dortmund misbrukte en haug med sjanser i tirsdagens Der Klassiker. Erling Braut Haaland gikk av banen med en kneskade mot Bayern München, og må stå over oppgjøret mot Paderborn søndag. Ifølge Kicker skal ikke skaden være alvorlig. De skriver at Haaland trolig er tilbake på trenigsfeltet i neste uke.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Sev om Braut Haaland er ute, tror vi at Dortmund tar en komfortabel seier mot bunnlaget Paderborn. Med jærbuen på sidelinjen vil trolig Jadon Sancho få sjansen fra start. Han er toppscorer hos Bayern med 14 mål.

Det har i snitt vært scoret 3,71 mål i bortekampene til Dortmund denne sesongen. De har kun gått målløse av banen i tre av 28 kamper denne sesongen.

Dortmund har scoret 74 mål denne sesongen, bare Bayern Munchen har scoret mer enn dem.

Viaplay sender kampen direkte. Klikk på denne lenken for å se kampen.

Paderborn er fryktelig svake defensivt, og samtidig er de tannløse fremover. Streli Mamba er toppscorer hos tabelljumboen med fem mål, men to av målene hans kom da de spilte 3-3 mot Dortmund på Signal Iduna Park. Dortmund er på jakt etter revansj søndag. Ikke nok med det. De skal også reise seg etter 0-1-tapet mot Bayern tirsdag.

Vi tror Paderborn får svi søndag, og at Dortmund lager målfest på Benteler Arena. Det har vært scoret fire mål eller mer i 18 av Dortmunds 28 kamper denne sesongen. Nå skal de møte ligaens dårigste lag. Over 3,5 mål er et interessant spill. Oddsen er 2,05. Spillestopp er klokken 17.55.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset