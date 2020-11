Drømmehelg: Fylte 40 og ble millionær med farsdagsgaven

- Jeg vant en million på farsdagsgaven min og fylte 40 på lørdag så det var ei skikkelig helg, sier den nyslåtte millionæren fra Os.

Du har de vanlige farsdagsgavene - du vet sokker, slips og nips - og så har du MillionFlax.

- Jeg fikk lodd av mine barn til farsdagen, og etter at vi skrapte måtte vi se både fire og fem ganger på loddet før vi skjønte hva som hadde skjedd. Vi var i sjokk i hele går og det har ennå ikke gått helt opp for oss ennå, sier et blidt bursdagsbarn fra Os.

Dobbelt feiring

Den heldige vinneren skrapte altså frem en million på farsdagsgaven sin, dagen etter at han fylte 40.



- Det er jo Corona så det var stille og rolig, men fortsatt var det 40-årslaget mitt, sier han.



Men det var altså MillionFlax-loddet han fikk fra barna på farsdagen som ble den største presangen.

- Kona og jeg ser på dette som en sikkerhet i fremtiden, det å ha penger i bakhånd er alltid godt. Andre planer eller drømmer har jeg i grunn ikke, men takk skal du ha! Dette er den hyggeligste telefonen jeg har fått på lang tid, sier den blide vinneren fra Os, som ønsker å være anonym.

MillionFlax

MillionFlax er Norges mest populære skrapelodd med en million i toppremie. Siden 1978 har 426 nordmennn blitt Flax-millionærer.

Juleversjonen MillionFlax er i salg nå. Skrap frem tre like beløp og du vinner beløpet

Du kan vinne opp til en million kroner.

(Vinnersannsynlighet toppremie er 1: 600 000)

Vinnersjanse Flax

Flax tilbys både som fysiske og digitale skrapelodd. Det er en rekke forskjellige Flax-lodd - fysisk og digitalt - med forskjellige spillegenskaper, premiestiger og forskjellig vinnersjanse.

Fysisk Flax er trykt opp i opplag, og er et forhåndstrukket lotteri. Vinnersjansen for toppremie i hvert enkelt spill vil da være antall lodd som er trykket opp delt på antall toppremier som er fastsatt. Et eksempel: I MillionFlax er vinnersjansenfor toppremien på 1 million kroner 1:600 000. Det betyr at det i gjennomsnitt vinnes en toppremie for hver gang det er solgt 600 000 lodd. Vinnersjansen for toppremier og øvrige premier er trykket bak på hvert lodd.

Digitale Flax-lodd tilbys i form av en umiddelbar trekning på nett/mobil/app. Det betyr at vinnersjansen er den samme hver gang det spilles, ikke gjennomsnittlig som hos fysiske Flax-lodd.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019 (alle typer Flax-lodd): 9 049 408

Antall førstepremieutbetalinger 2019 (i lodd med toppremie på 1 million kroner eller mer: i 2019: 45

Antall millionærer i 2019: 45

Høyeste premieutbetaling i 2019: 4 800 000 kr (Flax for livet)