Drømmestart for David Moyes

Godt nyttår. Årets første dag byr som vanlig på full aktivitet i England. Det spilles full serierunde i både Premier League, Championship, League One og League Two og det er således et meget omfattende program på Langoddsen. Tour de Ski byr på høyinteressante jaktstarter for både menn og kvinner. Og i Garmisch-Partenkirchen er det klart for det meget tradisjonelle nyttårshopprennet.

West Ham - Bournemouth H 1,93 (spillestopp kl 18.25)

Manuel Pellegrini fikk som ventet sparken i West Ham etter en fryktelig første halvdel av sesongen. Med så mange kvalitetsspillere i troppen, er det nærmest et under at laget har prestert så svakt. David Moyes er allerede klar som ny manager. Ligger fjerde sist med kun 19 poeng og har har ett poeng ned til Aston Villa under streken. Svake 2-1-6 på i spilte hjemmekamper. Bortsett fra langtidsskadde Jack Wilshere og Andriy Yarmolenko, kan David Moyes glede seg over skadefritt mannskap.

Mye skader for Bournemouth

Skaderammede Bournemouth tapte som ventet bortekampen mot Brighton lørdag og er for alvor inne i nedrykkstriden. Med totalt 20 poeng er det kun to poeng ned til Aston Villa under streken. Svært moderate 3-1-6 på ti spilte bortekamper. Joshua King er ny på skadelisten, men spisskollega Callum Wilson er tilbake. Adam Smith, David Brooks, Nathan Ake og Jack Stacey er blant dem som er uaktuelle, i tillegg til Joshua King.

1-1-2 i de fire foregående sesongene i London. Men nå er det klar fordel West Ham med tanke på skadeproblemene til Bournemouth. 1,93 på hjemmeseier og at David Moyes får en drømmestart som West Ham-manager spilles.

