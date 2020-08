Drømmestarten fortsetter for Fredrikstad

Fredrikstad fortsetter ferden mot OBOS-ligaen. Vi tror de slår Kjelsås lørdag.

Fredrikstad har to mislykkede sesonger bak seg i 2 divisjon, men holder nå stø kurs mot OBOS-ligaen. Også Vard Haugesund har fått en bra start på sesongen. De møter et Fram-lag som har trynet skikkelig i seriestarten. Vi har satt sammen en spennende 2. divisjons-dobbel.

2. divisjon avdeling 1. Opprykksfavoritt Fredrikstad er inne i sin tredje strake sesong på nivå tre i norsk fotball. De har kjempet i toppen av 2. divisjon de to siste sesongene, men mislykkes i å rykke opp igjen. I 2018 røk de ut i kvaifiseringen, og sist sesong endte de fem poeng bak Kvik Halden som tok kvalikplassen. Denne sesongen ser det bedre ut Iallfall foreløpig.

Den gamle storheten har fått en perfekt start med fire strake seire og tolv av tolv mulige poeng etter i tur og orden ha slått Florø borte, Hødd, hjemme, Vålerenga 2 borte og Skeid hjemme.

FFK har Ludvig Begby ute med langtidsskade. Anas Farah er også på skadelisten. Sistnevnte hadde vært i startelleveren om han var tilgjengelig. Sist kamp måtte Nielsen, Baccay, Alba og Lindstrøm ut med skade, men ale tre er friskmeldt til lørdagens kamp.

Henrik Kjelsrud Johansen er usikker til lørdagens kamp.

Midtbanespilleren Love Reuterswärd er tilbake på benk. Det mest interessante er at kaptein og spydspiss Henrik Kjelsrud Johansen er usikker til kampen etter en overtråkk. Spilleren, som har eliteserieerfaring fra Odd, Haugesund, Lillestrøm, Vålerenga og Brann, er en sentra brikke i FFK-laget, og han vil bli savnet. Om Kjelsrud er ute vil antakeligvis Nicolay Solberg gå inn på topp, og Maikel Nieves kommer inn. Solberg scoret seiersmålet åtte minutter før slutt i forrige helgs hjemmekamp mot Skeid, så han vet iallfall hvor målet står. Mot Skeid sist ble FFK regelrett rundtspilt, og det var et ran på åpen gate at de tok alle tre poengene.

Lørdag venter et nytt Oslo-lag på andre banehalvdel. Kjelsås har fire poeng etter like mange kamper (1-1-2) og det meste kan tyde på at dette blir en sesong for å komme seg topp sju som gir sluttspill om opprykk for Oslo-klubben. De har tapt begge hjemmekampene, mens det har blitt seier på Senja og uavgjort borte mot Hødd til nå. Forrige helg tapte de 0-1 hjemme mot nyopprykkede Eidsvold Turn på Grefsen.

Kjelsås skal ikke være i stand til å ødelegge for FFK. Vi tror på ny seier til Fredrikstad og spiller hjemmeseier til 1,45 i odds. Det holder selvsagt ikke som singetips, men funker fint i en dobbel.

2. divisjon, avdeling 2. Fram Larvik kjempet i toppen av 2. divisjon sist sesong, men før lørdagens hjemmekamp mot Vard ligger larvikingene på sisteplass. De har fått en forferdelig start på sesongen. Fram står med fire strake tap og 2-16 i målforskjell. Det som kanskje gir størst grunn til bekymring er at de har gått målløse av banen i de tre siste kampene.

Fjorårets kvartfinalister i cupen har mistet flere sentrale spillere siden sist sesong og i forrige runde ble keeper Klemensson utvist. Det betyr karantene her, og en sjelden sjanse for Erik Tallaksen til å vise seg frem. Samtidig var det tredje kampen på rad at vestfoldingene fikk en spiller utvist.

Vard Haugesund har klart seg godt etter opprykket fra 3. divisjon forrige sesong, og har for alvor bevist at de har noe på dette nivået å gjøre. De åpnet med å slå opprykksfavoritt Egersund hjemme før de fulgte opp med en overbevisende seier borte over Rosenborg 2. Deretter røk de hjemme mot overraskelseslaget Sotra, før de slo tilbake igjen sist helg med å slå Arendal 1-0 borte etter scoring av den tidigere FK Haugesund-spilleren Roy Miljeteig. 32-åringen er en nøkkelspiller hos rogalendingene. Vard-trener Kolbjørn Fosen må klare seg uten Robert Kling mot Fram. Han ble utvist sist og må dermed sone her.

Fram hadde ambisjoner om fjerdeplass før sesongstart. Det kan trener Roger Iversen antakeligvis glemme. Vi tror Fram står uten poeng også etter lørdagens match. Oddsen på Vard-seier er 1,85 Det er spillbart i en dobbel sammen med Fredrikstad.

Lørdagens dobbettips fra 2. divisjon gir 2,68 i odds. Spillestopp er lørdag klokken 16.00.

