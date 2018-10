Du kan bestille vekking fra Norsk Tipping i oktober, og bli millionær på det

I konkurransen "Vekking fra Hamar" kan du nemlig bestille vekking hver morgen fra mandag 15. oktober til og med fredag 19. oktober. Alle som bestiller vekking vil bli ringt opp av Norsk Tippings vinnernummer på tilnærmet samme tidspunkt.

Mens noen blir vekket av en automatisk telefon, vil andre bli trukket ut til å få en oppringing fra Norsk Tipping med beskjed om at de har vunnet mye penger.

Her er gevinstene:

Mandag - 50.000 kroner

Tirsdag - 50.000 kroner

Onsdag - 50.000 kroner

Torsdag - 50.000 kroner

Fredag - 1 million kroner

Du kan bestille vekking til det tidspunktet du ønsker, men det må være mellom klokka 04.00 og klokka 12.00. Bestilling av vekking for neste dag må skje innen klokka 23.59 dagen i forveien. Deltakerne vekkes hver morgen av at telefonen ringer til registrert tidspunkt. Sørg for å slå på lyden på telefonen. Deltakerne vekkes kun én gang per dag med en varighet på rundt 30 sekunder. Du bør altså ha på vekkerklokke i tillegg hvis du liker å snooze. Du ringes opp på det mobilnummeret du har oppgitt. Skulle du være forhindret fra å ta telefonen, vil du ikke vinne.

Her kan du bestille millionvekking

NB! Du må være kunde hos Norsk Tipping for å vinne. Det blir du her på 1-2-3