Du kan vinne 2,9 millioner på tippekupongen

Alle kampene vil bli trukket onsdag 18. mars. Samtidig kan en alenevinner stikke av med 2,9 millioner.

Med alle avlysningene grunnet koronaviruset blir det en spesiell uke for Tippekupongen.

Bonuspotten nærmer seg taket på 3 millioner. Onsdagens Midtukekupong er siste mulighet til å ta den alene. 2,9 millioner er i potten. Det betyr at om du er den eneste som har alle de 12 trukkede kampene riktig vil du vinne 2,9 millioner kroner.

Siden alle kampene trekkes er det slik at det som flest folk har tippet er det mest sannsynlige utfallet. Eksempelvis har 73 prosent tippet at Barcelona vil slå Napoli, men selv om kampen ikke spilles vil da være 73 prosents sjanse for at det blir trukket H.

I skrivende stund, tirsdag morgen, er det slik at flest har tippet hjemmeseier i alle de 12 kampene:

Det kan bli bonuspott lørdag

Skulle ingen være alene om å ha 12 rette, hvis det bli bonuspottutbetaling lørdag. Da vil cirka 3,3 millioner deles på alle med 12 rette.

Situasjonen er den samme for lørdagens kupong. Også der er det 12 kamper som skal trekkes.

