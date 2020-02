Duraberlig opprykksduell på lørdagskupongen

Leeds har kun én seier på de fem siste kampene. Vi er ikke sikker på at det blir full pott mot opprykksrival Nottingham Forest.

Lørdagens tippekupong består av en kamp fra Premier League, åtte kamper fra Championship og tre kamper er fra League One. Bonuspotten er på ca 520 000 kroner. Innleveringsfristen er som vanlig kl 15.55.

1. Brighton — Watford

Brighton leverte et imponerende comeback i 3-3-kampen mot West Ham forrige helg, men det er vanskelig å ignorere at de egentlig gikk glipp av tre poeng mot et the Hammers-lag som sliter tungt. The Seagulls spiller tidvis veldig bra fotball under Graham Potter, men de har fortsatt kun vunnet én av de siste ti Premier League-kampene og befinner seg nede på 15.-plass på tabellen, bare to poeng over nedrykksstreken.

De viser litt bedre form hjemme på Amex Stadium, men de har likevel bare vunnet fire av tolv hjemmekamper i Premier League, og kun én av dem har kommet på de seks siste kampene.

Watford opplevde en gedigen nedtur sist helg, da de rotet vekk en 2-0-ledelse mot Everton og tapte 3-2. Tapet var det andre på rad for Nigel Pearsons menn, som for to og en halv uke siden tapte 1-2 borte mot Aston Villa. De svake resultatene de siste ukene gir grunn til bekymring hos Watford-fansen, selv om the Hornets virker mye bedre under Pearson. Fasiten viser fire seire, tre uavgjorte og tre tap på de ti kampene han har ledet laget. I hans regjeringstid har de gått fra å være fortapt i bunnen av tabellen til nå å ligge kun to poeng unna en trygg plass. Watford har riktignok ikke vært like gode borte som hjemme med Pearson, men de har unngått tap i to av fire bortekamper i ligaen.

Vi tror at Watford kan ta poeng mot et Brighton-lag som bare har vunnet én av de siste seks hjemmekampene i Premier League. Gjestene har tross alt kun tapt én av de syv siste bortekampene mot Brighton. Vi spiller UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

2. Nottingham Forest — Leeds

Nottingham Forest kjemper om opprykk til Premier League denne sesongen, selv om de gikk på et surt bortetap mot Birmingham i forrige serierunde. På hjemmebane derimot er det en stund siden sist de tapte. Sabri Lamouchis menn har ikke fantastisk gode på hjemmebane denne sesongen. De har tross alt bare den tolvte beste hjemmestaistikken i Championship, men de står uten tap i de fire siste kampene på City Ground, hvorav tre av dem er vunnet. Samtidig er det viktig å påpeke at ingen av de fire seirene kom mot topp åtte-lagene. Forests hjemmestatistikk mot lagene fra øvre halvdel viser to seire, tre tap og én uavgjort.

Leeds er ute å kjøre. De har kun vunnet én av de siste fem kampene. Elland Road-laget ligger fortsatt på direkte opprykksplass, men de er kun tre poeng foran Fulham som innehar tredjeplassen før helgens kamper. Det er imidlertid interessant å se på prestasjonene bak resultatene. Leeds har vært ineffektive foran mål, men de har utspilt flere av motstanderne og skaper mange sjanser. Totalt sett er Leeds et av de beste lagene i divisjonen. De har flest skudd og flest skudd på mål på bortebane. Det er heller ingen andre lag som har holdt nullen like mange ganger som Leeds på bortebane. Selv om flere ting peker i retning av borteseier, så stoler vi ikke helt på Leeds.



Vi spiller UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

3. Blackburn - Fulham

Det nye året har startet bra for Blackburn. De er ubeseiret i de fire siste kampene, hvorav to er vunnet, og nå ligger de bare seks poeng bak Bristol City som innehar den siste playoffplassen i øyeblikket. Det har faktisk vært noen bra måneder for Rovers, som kun har tapt to av 14 ligakamper. På hjemmebane har Tony Mowbrays menn vært vanskelige å slå. De har ikke tapt på Ewood Park siden slutten av september. De har siden vunnet fem og spilt uavgjort i fem kamper foran egne fans. Selv om de ikke akkurat har vist blendende offensivt spill, så har de vært brukbare fremover. Det er likevel forsvarsspillet som har vært nøkkelen til de gode hjemmeresultatene. Rovers har kun sluppet inn tre mål på de seks siste hjemmekampene, og de har holdt nullen i tre av kampene.

Et Fulham-lag som jakter opprykk blir en tøff oppgave for Blackburn. The Cottagers røk ikke overraskende ut av FA-cupen mot Manchester City, men i Championship står de uten tap i de fire siste kampene. Tre av dem er vunnet. Det gjør at gjestene fra hovedstaden bare er fire poeng bak ligaleder West Bromwich. Mens lørdagens verter har vært solide forsvarsmessig på hjemmebane, har Fulham gjort en god jobb defensivt på bortebane.

Kun to lag har sluppet inn færre mål enn Fulham på bortebane denne sesongen. UB.

4. Brentford — Middlesbrough

Brentford tapte 0-1 mot Nottingham Forest i forrige hjemmekamp, men the Bees slo brutalt tilbake mot Hull i helgen. De slo the Tigers hele 5-1 på bortebane. Thomas Franks menn viste i den kampen at de er en seriøs utfordrer i kampen om en plass i Premier League. Brentford ligger på femteplass med 50 poeng etter 30 serierunder, seks poeng bak serieleder West Bromwich. Nå møter de et Middlesbrough-lag som har funnet formen. De har kun tapt én av de siste åtte kampene, men resultatene til vertene på Griffin Park gjør at vi tror Boro får problemer. For før hjemmetapet mot opprykksrival Nottingham Fores, hadde Brentford seks seire på rad og 17-3 i målforskjell. De har blant annet vunnet mot Swansea og Fulham, som begge er blant topp åtte-lagene.

Offensivt har Brentford vært litt opp og ned, men bakover har de vært solide hele veien. De har kun sluppet inn fire mål på de syv siste hjemmekampene. Det lover bra mot et Boro-lag som ikke har scoret særlig mye på bortebane. Middlesbrough har riktignok vunnet to av de tre siste bortekampene, og det er selvsagt gledelig, men det er borteformen som har ødelagt for dem denne sesongen. Jonathon Woodgates menn har kun vunnet de to bortekampen hele sesongen, noe som gir grunn til bekymring før matchen på Griffin Park. Gjestene er uten tap i seks av de syv siste kampene, men de har ikke vunnet noen av de fire siste kampene. På hjemmebane har de spilt uavgjort mot lag som Birmingham og Blackburn, og de har bare scoret to mål på de siste 270 minuttene med Championship-fotball.

Boro har tapt alle kampene sine borte mot topp seks-lagene. Vi tror de taper her også. H.

5. Swansea — Derby

Swansea spilte 1-1 borte mot Preston sist helg, men hjemme i Wales har de vunnet syv av sine 15 hjemmekamper i Championship. Statistikken viser at waliserne har scoret i snitt 1,60 mål per hjemmekamp, og at de ikke har tapt på Liberty Stadium siden november. Da disse to lagene møttes på Pride Park i august endte kampen 0-0, men Derby har hatt et oppsving siden den gang.

I forrige serierunde valset Derby over Stoke og vant 4-0, men den seieren kom hjemme på Pride Park, hvor de har tatt de fleste seirene denne sesongen. På bortebane har de vært direkte svake. Wayne Rooney & Co. har kun vunnet én av 14 bortekamper så langt. Den statistikken alene gir grunn til å plassere pengene på hjmemeseier til the Swans, men Derby har vist lovende takter i de siste kampene. Så sent som på tirsdag tok de seg videre i FA-cupen etter å ha vunnet 4-2 hjemme mot Northampton. The Rams vet at de må begynne å plukke mer poeng på bortebane om de skal ha mulighet til å blande seg inn i playoffkampen.

Swansea har vært brukbare på hjemmebane denne sesongen, mens Derby har vært en katastrofe på bortebane. Gjestene har også mindre hvile enn vertene. The Rams spilte i FA-cupen på tirsdag. Det er likevel ting som tyder på at Derby er i fremgang - også på bortebane. Tre av de fire siste kampene mellom disse to lagene i Wales har endt med poengdeling. Denne kampen er vidåpen. Vi spiller HUB på både 96-rekkeren og 432-rekkeren.

6. Reading — Hull

Reading tok ett poeng i 1-1-kampen mot Cardiff på bortebane De står nå uten seier i de fem siste kampene. De har likevel en grei statistikk på Madejski Stadium, hvor de har vunnet seks av 14 kamper. De har blant annet vunnet her mot Preston og Millwall som ligger på øvre halvdel av tabellen.

Hull ble fullstendig overkjørt av Brentford sist helg og tapte 1-5. Formen er forferdelig. De har tapt de fire siste ligakampene. Sist de tapte fem kamper på rad var i oktober 2016 i Premier League. Uten toppscorerne Jarrod Bowen og Kamil Grosicki, som gikk til henholdsvis West Ham og West Bromwich i overgangsvinduet, virker Hull svært tamme offensivt. Nå må de stole på Tom Eaves, som har scoret fire mål på 27 ligakamper. Reading har kun vunnet én av de siste elleve kampene mot Hull (1-4-6), men vi tror de vinner denne. H.

7. Luton — Cardiff

Luton tapte 0-2 borte mot West Bromwich i forrige serierunde og ligger helt på bunn i Championship. Tapet var det fjerde på de seks siste kampene i alle turneringer I Championship har uton tapt 20 av de første 30 kampene denne sesongen, og 24 av 25 lag som har tapt de 20 første kampene på dette tidspunktet i de fire øverste divisjonene i England har rykket ned. Det ser med andre ord mørkt ut for Luton. Et lite lyspunkt er det at de har vært ok på hjemmebane, der har de fem seire og tre uavgjorte på 14 hjemmekamper så langt.

Cameron Carter-Vickers er på lån hos Luton fra Tottenham. Han kan få sin debut i lørdagens kamp. Sonny Bradley derimot er usikker. Kantspilleren Callum McManaman er friskmeldt, men Brendan Galloway, Eunan O'Kane og Danny Hylton er alle ute.

Cardiff på sin side har har kun vunnet to av 15 bortekamper, men de har spilt uavgjort syv ganger. Det er også interessant å merke seg at de to siste kampene på Kenilworth Road Stadium mellom disse to klubbene har endt uavgjort. Albert Adomah debuterer antakeligvis for Cardiff etter å ha kommet på lån fra Nottingham Forest. Dion Sanderson kan også spille sin første kamp for waliserne etter overgangen fra Wolves. Lee Tomlin, Sean Morrison og Alex Smithies er alle tilbake.

Cardiff er det sterkeste laget, men de har ikke imponert på bortebane. Vi spiller U på 96-rekkeren og UB på 432-rekkeren.

8. Huddersfield — Queens Park Rangers

Å komme inn som manager etter at sesongen har startet er alltid vanskelig, men the Terries-fansen hadde forhåpninger til at Danny Cowley skulle klare å gjøre Huddersfield til en playoff-kandidat. Etter 30 serierunder befinner Huddersfield seg istedet i andre enden av tabellen. De er kun tre poeng over nedrykksstreken. Denne matchen er en god anledning for Huddersfield å gjøre luken ned til lagene i nedrykkssonen større. Men: Huddersfield er det dårligste hjemmelaget i Championship De har kun plukket 17 poeng på 15 hjemmekamper. De har imidlertid vist bedre tendenser i de siste kampene på John Smith’s Stadium. Cowleys menn har kun tapt én av de fire siste hjemmekampene. De slo opprykkskandidat Nottingham Forest 2-1 og spilte 0-0 mot Brentford. De resultatene tyder på at de kan gjøre det bra mot et QPR-lag som har tapt de to siste kampene.

Gjestene fra London var i fyr og flamme i starten av sesongen og lå en stund an til å kunne kjempe om en playoffplass, men de har sluknet utover i sesongen. Nå ligger de nede på en skuffende 16-plass. På bortebane har de hatt trøbbel de siste ukene. Mark Warburtons menn har tapt de fire siste bortekampene. På de fire kampene har de sluppet inn elleve mål og scoret fem.

Huddersfield får tillit her. H.

9. Stoke — Charlton

Stoke hadde to seire på rad før de dro til Pride Park sist helg, der kom de ettertrykkelig ned på jorden igjen. The Potters tapte hele 0-4 mot Derby, men de står likevel med tre seire på de fem siste kampene. Det viser at formen er brukbar. Resultatene den siste tiden tyder på at Stoke er i bedre form. The Potters har nemlig vunnet fem hjemmekamper denne sesongen. Charlton på sin side har slitt på bortebane. De har kun vunnet to av 14 bortekamper. Gjestene fra London har tapt åtte bortekamper, så det er ingen grunn til å stole på dem.

På hjemmebane har Stoke vunnet to av de tre siste kampene mot Charlton, og de jakter revansj etter 1-3-tapet på The Valley tidligere i sesongen.

Vi føler oss sikker på at Stoke vinner lørdagens kamp. H.

10. Sunderland — Ipswich

Sunderland er inne i sin andre sesong i League One. The Black Cats må ta seg sammen om de skal klatre oppover i seriesystemet igjen, men den tidligere Premier League-klubben har vist fremgang de siste par månedene. De var uten tap i de ni siste kampene på rad, før 0-2-tapet mot Portsmouth sist helg. Det var på bortebane. Hjemme på Stadium of Light har Sunderland kun tapt én av 14 kamper denne sesongen.

The Black Cats har vært veldig sterke defensivt. De har holdt nullen i tre av de fem siste kampene på Stadium of Ligh. De har bare sluppet inn ti mål på 14 kamper, og har dermed i snitt sluppet inn færrest mål på hjemmebane i divisjonen. Lørdag får de litt å bryne seg på. Bortetabellen viser nemlig at Ipswich er det beste bortelaget i League One, men det virker som de er stadig mindre komfortable med å spille på bortebane. For statistikken viser at Paul Lamberts menn kun har vunnet én av de siste syv bortekampene, og de har bare klart å holde nullen i én av de siste åtte kampene på bortebane.

Denne kampen blir tett og jevn. HU

11. Wycombe — Bristol Rovers

Selv om Wycombe kun har vunnet to av de siste ni ligakampene, har de klart å klamre seg til andreplassen som gir direkte opprykk. The Chairboys er fortsatt et meget sterkt hjemmelag. Med 11-3-1 foran egne fans er de faktisk det beste hjemmelaget i League One. De har vunnet tre av de siste fem kampene hjemme på Adams Park. På hjemmebane har de bøttet inn mål. 28 mål på 15 kamper er slett ikke verst. De har scoret to mål eller mer i åtte av kampene. Det lover bra før møtet med et Bristol Rovers-lag som har slitt med å score på bortebane denne sesongen.

Det er seks uker siden Ben Garner tok over Bristol Rovers, men den nye manageren jakter fortsatt sin første seier. Bristol Rovers står uten seier i de ni siste ligakampene, hvorav fem er tapt. På bortebane har det klabbet skikkelig for the Pirates de siste ukene. De står med to uavgjorte og to tap. De har sluppet inn syv mål på de tre siste kampene, men offensivt har de virkelig hatt problemer. Rovers har ikke klart å score i tre av de fire siste kampene, og det er ingen grunn til å tro at den svake bortetrenden skal snu lørdag.

Dette er en god anledning for Wycombe å klore seg fast til en av de direkte opprykksplassene i League One. H.

12. Peterborough — Oxford

Etter en elendig start på det nye året, virket det som Peterborough nok en gang skulle sprekke, men Darren Ferguson har fått skikk på the Posh. Sønnen til den tidligere Manchester United-manageren Alex Ferguson har ledet Peterborough opp til tredjeplass på tabellen etter fire seire på rad. Ikke bare har the Posh vunnet de fire siste kampene, men de har slått sterke lag som Ipswich, Rotherham og Wycombe, samtlige er topp seks-lag.

ABAX har vært et fort denne sesongen. Peterborough har vunnet ni av 14 kamper på hjemmebane. De har bare tapt to av de andre fem. Darren Fergusons menn har vært underholdende foran egne fans, hvor de har scoret 31 mål på 14 hjemmekamper. De har scoret seks mål på de to siste hjemmekampene, og det kan bli flere mål mot et gavmildt Oxford-forsvar.

Mens Peterborough har gjort et byks oppover på tabellen, har Oxford falt nedover. Laget fra universitetsbyen ligger nå på åttendeplass med 44 poeng. De har tre poeng opp til Portsmouth som innehar den siste playoffplassen. Etter fire kamper på rad uten seier, vant Oxford 2-1 hjemme mot Blackpool i forrige serierunde. Oxford har vært en hard nøtt å knekke på hjemmebane. Det fikk Newcastle erfare i omkampen i FA-cupen. Karl Robinsons menn scoret to ganger mot Newcastle onsdag, og Premier League-laget måtte ha ekstraomganger for å slå ut League One-klubben. En sterk prestasjon, men den har antakeligvis kostet dem en del krefter.

Vi tror ikke Peterborough taper denne kampen. HU.





