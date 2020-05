Dyrene slår Vålerenga

Årets første Grasrot-utbetaling på 225 millioner kroner spres i disse dager ut over lag og foreninger i hele Norge.

Det er omtrent 1,3 millioner av Norsk Tippings kunder som har valgt en grasrotmottaker. Det vil si at de har valgt et lag eller en forening de ønsker å støtte, som får syv prosent av spillinnsatsen. Det koster ingenting ekstra for den som spiller.

Klikk her for å velge din grasrotmottaker.

Dyrene på topp

Foreningen for omplassering av dyr i Oslo er den grasrotmottakeren som får mest penger etter 1. tertial. Over 1,1 mill. går til dyr som ikke har hatt det så bra.

Vålerenga Fotball seiler opp på andreplass med over 1 mill.

Foreninger som tilbyr hjelp, støtte og assistanse til syke barn er også grasrotmottakere som mange støtter.

Her er topp 20 over de grasrotmottakerne som får mest etter årets fire første måneder:

Totalt får de rundt 30 000 grasrotmottakerne 225 860 234 kroner. Antall givere var 30. april 1 285 648.

- Grasrotandelen betyr mye

- På grunn av korona-viruset har vi vært nødt til å sette mange av de aktivitetene vi er så glade i på vent. Grasrotandelen betyr mye for mange lag og foreninger, og det er med stor glede at vi nå skal betale ut grasrotmidler for de første fire månedene av 2020, sier administrerende direktør i Norsk Tipping, Åsne Havnelid.

- Fra 1. januar til 30. april har det blitt generert 225 millioner kroner. Jeg er stolt av at vi skal utbetale dette nå, sier hun i en uttalelse fra Norsk Tipping.

Til tross for at det nesten er 1,3 millioner givere, er det likevel mange som ikke har valgt seg en grasrotmottaker.

- Jeg oppfordrer alle til å bli grasrotgiver - i dag, sier Åsne Havnelid.

Hvordan fungerer grasrotandelen?

Grasrotandelen ble lansert 1. mars 2009. Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 7 prosent* av det de spiller for direkte til et lag eller en forening. Det betyr at hvis du for eksempel spiller Lotto for 100 kroner, går 7 kroner til det laget eller den foreningen du har valgt å støtte. Det koster altså ingenting ekstra å være grasrotgiver.

Det er grasrotgiverne som står for at grasrotmottakerne får Grasrotandelen. Dersom du har valgt grasrotmottaker er du en såkalt grasrotgiver. Det finnes over 30 000 mottakere og det er mange ulike mottakere å velge mellom. Alt fra de som verner om katter, til ulike kreftforeninger, fotoklubber og idrettslag.

*Ved spill på Multix, Instaspill og Oddsen er grasrotandelen 14 prosent av spillinnsatsen etter fratrekk for gevinster. Dette beregnes hver dag, og fordeles til spillernes grasrotmottakere. Spillene fysiske Flax-lodd og Belago er ikke omfattet av Grasrotandelen. Flax spilles uregistrert og på Belago fordeles overskuddet via de lokale bingohallene.

Det er omtrent 800 000 spillere som ikke har valgt seg en grasrotmottaker. Her kan du støtte det formålet du selv ønsker, uten å betale noe ekstra.