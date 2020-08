Eks-Arsenal-spiss skyter PAOK til Champions League

Han var sett på som et kjempetalent i Arsenal. Nå skal Chuba Akpom sørge for Champions League-suksess for PAOK.

PAOK har tatt seg videre fra 2. runden i Champions League-kvalifiseringen de to siste sesongene, og vi tror også de klarer det tirsdag kveld. PAOK Thessaloniki - Besiktas JKS 1,92 - 3,15 - 3,40 H (spilletsopp kl. 19.55) Klikk på denne lenken for å levere dette tipset Champions League-kvalik, runde 2 Det skal ikke spilles returkamp. Besiktas fikk en plass i Champions League-kvalifiseringen fordi Alexander Sørloths klubb Trabzonspor er utestengt fra spill i Europa av Uefa. Det europeiske fotballforbundet besluttet tidlig i juni å utestenge klubben fra europacupene fordi de ikke klarte å innfri pålagte regnskapsmål. Sørloths arbeidsgiver har anket utestengelsen til Idrettens voldgiftsrett (CAS), men fikk ikke medhold. Dermed har Besiktas fått sjansen til å kvaifisere seg for Champions League, men de får det tøft i Hellas mot hardtsatsende PAOK. Eks-Premier League-spiller på topp PAOK har rustet opp for kvalifiseringen. De har balnt annet hentet den østerrikske midtbanespilleren Stefan Schwab fra Rapid Wien og Nikoloz Ninua fra Dinamo Tbilisi. Sistnevnte ble hentet for rundt ti millioner kroner. Den største stjernen i det greske laget er den tidligere Premier League-spilleren Chuba Akpom. Chuba Akpom var sett på som et kjempetalent i Arsenal. Nå spiller han i gresk fotball. Foto: Josh Edelson (AFP) Da Chuba Akpom ble byttet inn på overtid for en skadet Olivier Giroud på Stadium of Light i september 2013, var det mange som så et nytt talent med en stor fremtid på Emirates. Men nå syv år senere er spilleren, som en gang ble sett på som kronjuvelen i ungdomslaget til Arsenal, havnet i greske PAOK. Akpom kom til Thessaloniki. i august 2018, og bidro til at PAOK tok sin første ligatittel i Hellas på 34 år. Det som var enda mer spesielt, var at de ble det første laget som vant ligatittelen uten å tape en kamp siden 1963-1964-sesongen. Sterke på hjemmebane Sist sesong endte PAOK på andreplass, 18 poeng bak Olympiakos som vant ligaen, og nå må laget ut i kvalifisering for å komme seg til Champions League. Grekerne var nær ved å slå ut Ajax sist sesong. De silte 1-1 mot det nederlanske storlaget på hjemmebane, og tapte 2-3 borte i Amsterdam. Besikas hoder ikke samme nivå. Gjestene fra Tyrkia slet i Europa League sist sesong, hvor de tapte fem av seks kamper i gruppespillet. De tapte alle bortekampene i gruppespillet, blant annet mot middelmådige Slovan Bratislava. Besiktas har nå tapt fire av de siste fem bortekampene i Europa, og laget er tilbake i Champions League for første gang siden 2017-2018-sesongen. PAOK er sterke på hjemmebane De har kun tapt fem av de siste 48 hjemmekampene i ligaen, og de har også vunnet tre av de fire siste hjemmekampene i Champions League-kvaliken. Vi tror at Besiktas er sårbare defensivt, og de vil få problemer mot et PAOK-lag som har scoret to mål i tre av de fire siste hjemmekampene i denne turneringen. Grekerne vinner denne matchen på hjemmebane og tar seg videre i Champions eague-kvaliken. Oddsen på PAOK-seier er 1,92. Klikk på denne lenken for å levere dette tipset