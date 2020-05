Eks-eliteserie-profil med trenersuksess i Danmark

Vi stoler på tidligere Strømsgodset-trener David Nielsen og AGF.

Langoddsprogrammet mandag 2. pinsedag inneholder blant annet fem kamper i den danske Superligaen. Mandagens høydepunktet er likevel Bundesliga-matchen mellom FC Köln og Leipzig.

AGF Aarhus - OB 2,00 - 3,20 - 3,25 H (spillestopp mandag kl. 19.55)

Tidligere Brann-, Start- og Strømsgodset-spiller David Nielsen vil ikke si det selv, men mye skal gå galt om ikke AGF sikrer seg en plass blant de seks beste i Superligaen. Da må laget tape begge de to siste kampene, og Randers må vinne begge sine. I tillegg må resultatene til Brøndby IF, FC Nordsjælland samt AaB overgå AGF.

Den tidligere Sarpsborg 08-spissen Patrick Mortensens sene utligning mot nettopp Randers var helt avgjørende for utfallet av grunnspillet. Uten 1-1-scoringen ville de to siste serierunde blitt ulidelig spennende for alle med hjerte i Århus-klubben. AGF trenger bare ett poeng mot OB for å være sikret.

43-åringen var trener i Nest-Sotra og Strømsgodset, før han dro hjem til Danmark og ledet Lyngby opp til Superligaen i 2016. I september 2017 tok han over den danske storklubben AGF. Laget kan klatre opp til tredjeplass i Superligaen med tre poeng mot OB mandag kveld.

AGF får tilbake kaptein Niklas Backman og backen Alexander Munksgaard som begge vender tilbake etter suspensjoner. Zach Duncan måtte halte av banen mot Randers, og han blir neppe spilleklar til manadgens kamp mot OB.

Mens AGF allerede har spilt en kamp, er dette OB sin første kamp etter koronapausen. Trener Jakob Michelsen har likevel den fordelen at han kunne se AGF sin kamp mot Randers torsdag. OB har varmet opp Superliga-restarten med to treningskamper. De spilte 2-2 mot FC København, hvor den 40-årige assistenttreneren Henrik Hansen scoret, og deretter tapte de 3-4 mot AaB.

OB mangler Jeppe Tverskov, som er ute med karantene. Også trioen Jørgen Skjelvik, Alexander Juel Andersen og kaptein Janus Drachmann var ute mot AaB. Det er usikkert om noen av dem er klare til mandagens match.

OB ligger nede på niendeplass, og de er uten mulighet til å ta seg inn blant topp seks-lagene. Det gjør nok noe med motivasjonen til spillerne.

Jakob Michelsen har møtt AGF 13 ganger, og det har vært et av lagene han har hatt størst problemer mot. OB-treneren har hatt under ett poeng i snitt mot dem. Vi tror også OB får trøbbel i denne kampen. AGF viste i kampen mot Randers at de er vanskelige å slå, selv om de ikke alltid spillemessig er en fryd for øyet.

AGF har kun tapt én av de siste åtte kampene mot OB. De har vært bedre enn Fyn-gjestene hele sesongen, og vi tror David Nielsens mannskap sikrer en topp seks-plassering mandag kveld med seier mot OB. Oddsen på hjemmeseier er 2,00. Det funker som singelspill.

