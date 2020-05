Eks-Eliteserietrener skal redde Bundesliga-klubb fra nedrykk

Uwe Rösler har løftet Fortuna Düsseldorf etter at han tok over Bundesliga-klubben i slutten av januar. Vi tror på en ny opptur for den tidligere Eiteserie-treneren lørdag.

Bundesliga er endelig tilbake på Langoddsprogrammet. Tyskland er det andre landet i Europa som åpner opp igjen toppdivisjonen etter koronapausen. Færøyene startet sist helg. Det spilles også kamper i Sør-Korea og Hviterussland.

Spill Lotto til trekningen lørdag 16. mai og du er med i tilleggstrekningen på 17. mai!

Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn 2,00 - 3,35 - 3,15 (spillestopp kl. 15.25)



Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

En seier på de åtte siste kampene gjør at Fortuna Dusseldorf plutselig er favoritt til å havne på nedrykksplayoff-plassen. Fortuna endte på en høyst respektabel tiendeplass sist sesong, men da leverte de på hjemmebane. Det har de ikke gjort denne sesongen. De har ennå ikke vunnet på Merkur Spiel-Arena i 2020. Laget ligger likevel fire poeng over nedrykksplassene.

Rösler-effekten har løftet Fortuna

Uwe Rösler fikk sin første trenerjobb i hjemlandet i slutten av januar, da han tok over Fortuna Düsseldorf etter Friedhelm Funkel. Funkel fikk sparken etter en rekke svake resultater. Fortuna lå helt sist i 1. Bundesliga da den tidligere Lillestrøm-, Viking- og Molde-treneren kom inn. Rösler får en tøff jobb med å redde Bundesliga-plassen denne sesongen, men han har hatt en positiv innvirkning på laget. De har klatret opp på kvalikpassen, og er nå seks poeng foran lørdagens motstander som er bunnlaget i ligaen.

Fortuna har fire poeng opp til Mainz som ligger på plassen foran dem på tabellen, og de har bortekamper mot Bayern Munchen og RB Leipzig og hjemmekamp mot Borussia Dortmund igjen. Skal Röslers menn klatre på tabellen, er de avhengig av Rouwen Hennings. Han har scoret elleve mål denne sesongen Problemet er bare at han ikke har scoret siden før jul. Heldigvis for Fortuna har midtbanespilleren Erik Thommy, som er på lån fra Stuttgart, tatt ansvar og scoret tre mål på fire kamper før koronapausen. Angriperen Dawid Kownacki ligger an til å miste resten av sesongen. Det betyr at Hennings blir enda viktigere.

Paderborn er på vei mot nedrykk

Med to nedrykk og like mange opprykk på de fem siste sesongene, var det ingen som forventet at Paderborn skulle dominere i Bundesliga denne sesongen. Laget ligger helt på bunn av tabellen med 16 poeng, ti poeng bak Mainz som innehar den første trygge plassen over nedrykksstreken.

Paderborn rykker antakeligvis ned igjen, men nykommeren har vist at de kan lage kvalme for storlagene De spilte 3-3 mot Dortmund og tapte kun 2-3 mot Bayern Munchen og Bayer Leverkusen. Tabelljumboen har kun vunnet én kamp i 2020. Det var en borteseier mot Freiburg. Paderborn står med fem seire på de seks siste kampene, og Steffen Baumgarts mannskap har et tøft kampprogram, hvor de blant annet møter Dortmund, Borussia Mönchengladbach aog RB Leipzig. Til lørdagens kamp mangler de sannsynligvis Streli Mamba.

Lørdagens kamp er viktig for begge lagene, men Uwe Rösler og Fortuna viser best form. Dette er en kamp de må vinne for å holde kontakt med lagene foran dem på tabellen. Det vet Fortuna-spillerne, og vi tror R¨sler & Co. får en opptur lørdag. 2,00 i odds på hjemmeseier er spillbart.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset