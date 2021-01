Eks-Liverpool-spiller har gjort denne ukjente klubben til et topplag

Den tidligere engelske landslagsspilleren Steven Caulker styrer det tetteste forsvaret i Tyrkia.

Den første spilleren Jürgen Klopp hentet til Anfield slet med angst og avhengighet. Steven Caulker fikk en kort Liverpool-karriere. Han spilte kun tre Premier League-kamper for Merseyside-klubben i 2016 før han endte på rusavvenning.

28-åringen gamblet vekk flere hundretusen pund og drakk for mye. Samtidig spilte han Premier League-fotball hver uke.

I et stort intervju med Sky Sports News i desember fortalte den tidligere engelske landslagsspilleren om veien hans til et liv uten alkohol og gambling.

- For noen år siden hadde jeg ikke forestilt meg å være i den situasjonen som jeg er i nå. Men det har krevd mye hardt arbeid. Jeg tar en dag av gangen. Det føles som i går at jeg markerte ettårsdagen for å være ferdig med rus og gambling, og nå er det allerede to år. Det er noe jeg er stolt over, og jeg håper andre kan oppleve det samme, sa mannen som scoret i debuten på det engelske landslaget.

Nå vil midtstopperen, som tidligere har spilt for Cardiff City, Liverpool, QPR, Southampton og Tottenham, vinne den tyrkiske Super Lig med Alanyaspor. Klubben ligger på tredjeplass i den tyrkiske toppdivisjonen, fire poeng bak serieleder Besiktas.

- Jeg vil vinne ligaen. Jeg tror alle spillerne på laget vil det, men det blir ikke lett. Vi møter noen av de største klubben i europeisk fotball, sa han til Sky Sports.

Skal Alanyaspor henge med i kampen om ligatittelen, trenger de tre poeng i torsdagens kamp mot et Fenerbahce-lag som puster dem i nakken. Fenerbahce ligger kun ett poeng bak dem på tabellen.

Fenerbahce - Alanyaspor 1,95 - 3,20 - 3,15 U (spillestopp torsdag kl. 16.55)

Tyrkisk, Super Lig. Alanyaspor var en middelhavsfarer i den tyrkiske toppdivisjonen før Steven Caulker kom til klubben.

Den tidligere Premier League-profilen kom til Tyrkia i januar 2019 på en seksmånederskontrakt. 28-åringen spilte sin første kamp fra start for Alanyaspor 17. februar, da de vant 2-0 borte mot Trabzonspor. Laget havnet på niendeplass, tre plasser opp på tabellen fra 2017-2018-sesongen.

Caulker skrev under en toårskontrakt med klubben, og det ble starten på en opptur for Alanyaspor.

Kjemper om ligatittelen

Laget fra den tyrkiske feriebyen ved Middelhavet er ikke en av tungvekterne i tyrkisk fotball, og de overrasket stort med å ende på femteplass i ligaen sist sesong og sikre en plass i Europa League-kvaliken.

Denne sesongen henger laget med i kampen om ligatittelen, og en av hovedårsakene er Steven Caulker som binder sammen forsvaret hos Alanyaspor. De har kun sluppet inn tolv mål denne sesongen, og det er færrest av samtlige lag i Super Lig.

Alanyaspor hadde fire tap på rad mot Fenerbahce før Steven Caulker kom til klubben i 2019, men etter at Premier League-profilen kom inn i midtforsvaret har Alanyaspor to seire (begge på hjemmebane) og én uavgjort på de tre siste kampene mot storklubben fra Istanbul.

Scorer færrest mål av topplagene

Den tidligere Newcastle-spissen Papiss Cisse har scoret tre av de fire siste målene til Antalyaspor mot Fenerbahce, men denne sesongen spiller han for Fenerbahce. At den tidligere Premier League-spissen er borte merkes. Han var toppscorer i Alanyaspor med 22 mål. Kun Alexander Sørloth scoret mer mål enn ham i den tyrkiske Super Lig sist sesong.

Alanyaspor har scoret 27 ligamål så langt, noe som er færrest av topp fem-lagene. Khouma Babacar, som er på lån fra Serie A-klubben Sassuolo, har ikke klart å erstatte Cisse.

Caulker har scoret to ligamål så langt denne sesongen, kun ett mindre enn Cisse som har opplevd en nedtur etter overgangen til Fenerbahce.

Fenerbahce har tapt tre av de fire siste hjemmekampene. Alanyaspor er ubeseiret hjemme, men på bortebane gikk det trått i desember. Da tapte de fire bortekamper på rad.

Det har vært tette og jevnspilte kamper mellom Fenerbahce og Alanyaspor de siste sesongene. Den siste kampen i Istanbul endte 1-1. Vertene er favoritter, men dette er åpent match. U til 3,20 i odds er et interessant spill.

