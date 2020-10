Eks-Liverpool-spiss fra dovasker til redningsmann

Rekordsigneringen Rhian Brewster løser Sheffield Uniteds offensive problemer.

Søndagens formiddagskamp i Premier League er et bunnoppgjør. Sheffield United og Fulham har tapt de fire første kampene, men vi tror en tidigere Liverpool-spiller ordner Sheffield Uniteds første seier denne sesongen.

Sheffield Utd - Fulham 2,10 - 3,20 - 3,50 H (spillestopp kl. 12.55)



Sheffield Uniteds nysignering Rhian Brewster debuterer antakeligvis i søndagens match mot Fulham. 20-åringen ble hentet til Bramall Lane fra Liverpool for over 250 millioner kroner.

Allerede som 16-åring fikk Brewster trene med førstelaget på Melwood. Spissen er en spiller Jürgen Klopp har hatt sansen for.

Rhian Brewster juber etter å ha scoret på straffespark mot Arsenal i ligacupen. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

Likevel har Brewster kun spilt fire A-lagskamper for Anfield-klubben, etter at han debuterte i 2019-2020-sesongen. Angriperen imponerte hos Championship-klubben Swansea sist sesong. Han scoret elleve mål på 22 kamper for the Swans, og var en av årsakene til at waliserne spilte seg til playoffplass. Der røk de ut i semifinalen.

Måtte skure doer etter VM-hat-trick

Under U17-VM for tre år siden scoret Brewster to hat-trick, men i Liverpool er de opptatt av å holde beina på bakken. Da VM-helten kom tilbake til Anfield fikk han en helt spesiell velkomst. Der fikk han to gummihansker, en børste i en hånd, et desinfiseringsmiddel i den andre, og måtte vaske doer på et sted for hjemløse.

Brewster ville spille førstelagsfotball, og det kunne ikke Jürgen Klopp love ham på Merseyside. Derfor endte han opp i Sheffield United.

- Rhian har vært fabelaktig på trening, og virkelig funnet seg til rette, sa Sheffied United-manager Chris Wilder på fredagens pressekonferanse. Han ville likevel ikke bekrefte at unggutten debuterer mot Fulham, men vi tror han kommer til å la 20-åringen få sjansen.

Årsaken er enkel: Oliver Burke og David McGoldrick pådro seg begge skader med sine respektive landslag. Det betyr at Brewster etter alle solemerker starter søndag. Det gjør også Sander Berge.

En nordmann fra start

Sannsynlig Sheffield United-lag: Ramsdale; Basham, Ampadu, Robinson; Baldock, Lundstram, Berge, Osborn, Stevens; McBurnie, Brewster.

Den norske landslagskapteinen Stefan Johansen var i troppen til Fulhams kamp mot Wolves, men kom ikke inn. Ingenting tyder på at han starter søndagens kamp heller.

Fulham starter trolig med disse elleve: Areola; Aina, Ream, Le Marchand, Robinson; Cairney, Zambo Anguissa; Lookman, Loftus-Cheek, Bryan; Mitrovic.

Sheffield United var klare favoritter til å rykke ned i 2019-2020-sesongen, men Chris Wilders mannskap sjokkerte Fotball-England med å ende på niendeplass. Nå er de inne i den vanskelige andresesongen.

Defensivt har the Blades klart seg greit, men offensivt har de vært miserable. De har kun scoret ett mål på de fire første kampene. Vi tror Rhian Brewster kan gjøre noe med det.

Samtidig er Fulham er forferdelig dårlig bortelag. De har kun en borteseier på de siste 23 Premier League-kampene. De slo Bournemouth 1-0 i april 2019. Det som er vel så interessant er at London-klubben har tapt 20 av de 23 kampene.

Vi tror Sheffield United endelig tar tre poeng. De hadde fortjent poeng mot Arsenal i forrige serierunde 2,10 i odds på hjemmeseier er ok.

