Eks-Manchester United-spiller skal lede Beckham-eid klubb

Manchester United-legenden Roy Keane var aktuell som ny manager i Salford City, men det ble en annen eks-Manchester United-spilleren som fikk jobben.

Richie Wellens er mannen som skal lede Salford City. 40-åringen ble sett på som en akademistjerne i Manchester United, hvor han blant annet spilte sammen med Wes Brown og John O'Shea. Men Wellens fikk bare én kamp for Sir Alex Fergusons mannskap. Han kom ble byttet inn i Manchester Uniteds 3-0-seier mot Aston Villa i ligacupen 13. oktober 1999.

Den nye Salford-manageren har også spilt for Blackpool, Oldham Athletic, Doncaster Rovers, Leicester City, Ipswich Town og Shrewsbury Town.

Wellens er en fersking i manageryrket. Det er bare tre år siden han fikk den første managerjobben. Wellens tilbragte åtte måneder i Oldham før han ble sparket da laget rykket ned til League Two i 2018.

I november 2018 kom han til Swindon, og sist sesong ledet han the Robins til League Two-tittelen og opprykk. Nå er målet å få Salford City opp i League One.

- Richie er noen vi kjenner fra tiden i Manchester United. Han har hatt suksess på dette nivået tidligere, og hans filosofi med å spille offensiv fotball er det vi vil vise fansen på Peninsula Stadium, sier Gary Neville, som er en av medeierne i Salford, til Manchester Evening News.

EFL Trophy. Salford City er antakeligvis den mest profilerte klubben på nivå fire i England. Bakgrunnen er at David Beckham og hans tidligere lagkamerater fra Manchester United-tiden, Gary og Phil Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes og Nicky Butt har alle eierandeler i klubben.

De seks, som gikk under navnet «Class of 92» eier nå 60 prosent, mens Peter Lim, en businessmann fra Singapore, eier de resterende 40 prosentene.

Her poserer David Beckham sammen med Salford City-maskotten. Babs Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

Salford ga Graham Alexander sparken som manager i starten av oktober. Bare én seier på de ti siste hjemmekampene i 2020 gjorde at tålmodigheten tok slutt for eierne.

Den tidligere Manchester United-legenden Paul Scholes, som også er medeier i klubben, har vært midlertidig manager i League Two-klubben sammen med Warren Joyce frem til onsdag i forrige uke. Da annonserte Salford at de hadde ansatt den tidligere Manchester United-spilleren Richie Wellens som ny manager, til tross for at Roy Keane var linket til jobben.

Paul Scholes har vært midlertidig manager for Salford. Foto: Eamon And James Clarke (Pa Photos)

Gikk videre i FA-cupen

Richie Wellens ledet Salford for første gang i FA-cupen lørdag mot National League-laget Hartlepool. Det sto 0-0 etter ordinær spilletid, men Salford vant 2-0 etter ekstraomganger. Dermed tok laget seg videre til andre runden i den tradisjonsrike turneringen.

Tirsdag er det klart for ny cupkamp. Da tar den nye manageren med seg Salford City til Crown Oil Arena for å møte League One-laget Rochdale i EFL Trophy-turneringen.

Salford kom skjevt ut i denne turneringen. De tapte første kampen 6-0 mot Manchester United U21, men vant deretter 2-0 mot Morecambe. Salford bør helst vinne tirsdagens kamp for å gå videre siden målforskjellen deres er såpass mye dårligere enn Manchester U21 og Rochdale. The Dale klarer seg med uavgjort. Dersom det står uavgjort etter ordinær spilletid i Trophy-turneringen blir kampene avgjort på straffespark. Vinneren får to poeng og taperen står igjen med ett poeng.

Rochdale har kun vunnet én av de første fem hjemmekampene i League One, men tre av dem har endt uavgjort. I Trophy-turneringen vant de 2-1 mot Morecambe og i forrige runde spilte 0-0 mot ungguttene til Manchester United.

Rochdale-keeper Gavin Bazunu, som er på lån fra Manchester City, er tatt ut på det irske U21-landslaget, men det er Jay Lynch som har voktet buret hos Rochdale i de to første Trophy-kampene.

Ny manager-effekten

Rochdale, Salford City og Manchester United U21 har alle mulighet til å ta topp-plassen i Northern Group B, men United-rekruttene er i førerste med fem poeng på de to første kampene. Ungguttene til Manchester United møter Morecombe i neste uke, og dette er en sjanse for Rochdale eller Salford City til å sikre andreplassen i gruppen.

The Dale er før tirsdagens kamp på andreplass med fire poeng. Salford følger hakk i hæl på tredjeplass med tre poeng. Dette er en sekspoengskamp.

Salford har riktignok tapt de to siste bortekampene mot Port Vale (0-1) og Cambridge (1-2), men vi stoler på at ny manager-effekten slår inn i denne matchen. Vi går for skrellen her. Oddsen på Salford-seier er 3,80.

