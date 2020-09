Eks-Premier League-spillerens sønn vinner med ny trener

Kristian Thorstvedt (21) leder Genk og lagets nye danske trener til seier mot KV Oostende mandag.

I januar byttet Kristian Thorstvedt ut Viking og Norge med Genk og Belgia. Dagen etter at han signerte for belgierne hentet klubben nordmannen Mats Møller Dæhli. 24-åringen har vært i St. Pauli på nivå to i tysk fotball siden sommeren 2017. Den «norske» klubben har kommet skjevt ut denne sesongen, men vi tror de vinner mandagens kamp mot Oostende.

Belgisk, Eerste Klasse A. Kristian Thorstvedt scoret i debuten for belgiske Genk. Allerede etter 23 minutter i debutkampen mot Zulte Waregem klinket han ballen i mål. 21-åringen er sønnen til den tidligere keeperkjempen Erik Thorstvedt. Den 194 centimeter høye målvakten spilte 97 landskamper for Norge og fikk 218 kamper for Tottenham i perioden fra 1989 til 1995.

Nå har sønnen fugt i farens fotspor og dratt til utlandet for å spille fotball.

Startet de to siste kampene

Thorstvedt forlot Viking til fordel for den belgiske storklubben i januar, men allerede i mars pådro midtbanespilleren seg et kjedelig tretthetsbrudd som plasserte ham på sidelinjen. 21-åringen rakk å spille åtte kamper for Genk før han ble skadet. Scoringen i debutkampen er foreløpig den eneste for den belgiske storklubben.

14 september var han tilbake i startelleveren hos Genk mot Beerschot-Wilrijk, men klarte ikke å forhindre at de tapte 2-5 på bortebane. Han startet også mot Mechelen forrige helg, og alt tyder på at rogalendingen også starter mandagens kamp mot Oostende. Det var nettopp mot Oostende han pådro seg bruddet i foten i mars. Den kampen vant forøvrig Genk 4-2 og Mars Møller Dæhli scoret 4-1-målet. Møller Dæhli kom de siste fem minuttene i sist kamp. Han har spilt tre kamper for belgierne så langt denne sesongen.

Godt tak på Oostende

Genk har hatt en treg start på sesongen. Trener Hannes Wolf fikk sparken 15 september etter 2-5-tapet mot Beerschot-Wilrijk. Det var lagets fjerde kamp på rad uten seier

I den første kampen etter trenersparkingen vant Genk 3-1 hjemme mot Mechelen. Det belgiske storlaget ligger helt nede på ellevteplass, men vil med tre poeng mot Oostende kunne klatre opp på sjetteplass.

I slutten av forrige uke ble Jess Thorup ansatt som ny trener i Genk. Den danske 50-åringen fikk sparken i Gent i august. Vi tror ny trener-effekten slår inn umiddelbart. Nå vil spilerne vise den nye sjefen at de fortjener en plass i startelleveren.

Samtidig har Genk et godt tak på mandagens motstander. Genk har vunnet de fem siste kampene mot Oostende, og i de to siste hjemmekampene har de ledet til pause. Gjestene har spilt 0-0 til pause i alle de tre første bortekampene denne sesongen. Vi tror også at det blir en tett og jevnspilt førsteomgang på Luminus Arena, men at Genk avgjør kampen i løpet av de siste 45 minuttene. U/H-spillet gir flotte 4,40 i odds. Det er spillbart.

