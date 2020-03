Eks-Premier League-spissen senker  Western Sydney Wanderers

Sydney FC og Adam le Fondre jakter revansj etter to strake tap mot byrivalen.

De fleste fotball-ligaene i Europa er innstilt på ubestemt tid grunnet koronaviruset, men i Hviterussland går de mot strømmen. Der startet ligaen opp på torsdag. Utenfor Europa har fotballen også stoppet opp, men i Australia spilles det kamper uten publikum, ihvertfall foreløpig.

Western Sydney - Sydney FC 3,15 - 3,30 - 1,95 B (spillestopp lørdag kl. 09.25)



Det har vært en skuffende sesong for Western Sydney Wanderers. Før helgens Sydney-derby ligger laget nede på åttendeplass på tabellen, 22 poeng bak byrivalene.

Men: Western Sydney Wanderers er det eneste laget som har vunnet mot Sydney FC denne sesongen. De slo serielederen 1-0 på hjemmebane i oktober i fjor, og vant 1-0 på bortebane så sent som for tre uker siden. The Wanderers virker å ha et psykologisk overtak på byrivalene, og de har fått en resultatmessig opptur etter at den tidligere Liverpool-backen Markus Babbel fyken som manager i januar. Vikarmanager Jean-Paul de Marigny har fått sving på Western Sydney Wanderers. Laget har nå vunnet to av de fem siste kampene, og de har kun ett tap i denne perioden.

Wanderers har scoret 26 mål på 20 kamper. Mitch Duke er lagets toppscorer med elleve mål, og han blir en nøkkelspiller i lørdagens kamp. Men det var ikke ham det var stilt størst forventninger til denne sesongen. Western Sydney hentet den tidligere Eintracht Frankfurt-spissen Alexander Meier før denne sesongen, men 36-åringen ble ingen suksess i den australske klubben. I januar forlot han klubben etter kun å ha scoret ett mål på tolv kamper.

Sydney FC er inne i sin svakeste periode denne sesongen. Serielederen har kun tatt fire poeng på de tre siste kampene, men de er fortsatt ti poeng foran Melbourne City som har to kamper mer spilt enn dem. Det skal en fullstendig kollaps til om ikke Sydney tar sin tredje ligatittel på de fire siste sesongene.

Sydney har ikke overraskende scoret flest mål i A-league denne sesongen. De har 41 mål så langt. Det gir et snitt på 2,15 mål per kamp, men de har gått målløs av banen i to av de tre sist kampene.

Eks-Premier League-angriperen Adam Le Fondre har vært viktig for den australske storklubben denne sesonge, men han har bare scoret ett mål på de fire siste kampene. Le Fondre er likevel toppscorer i den australske toppdivisjonen med 16 mål. Han har ett mer enn den tidligere Rosenborg-spilleren Besart Berisha. Sistnevnte spiller i Melbourne-klubben Western United.

Le Fondre har spilt for en rekke klubber i England, og han har blant annet tolv scoringer på 34 kamper for Reading i Premier League. Engelskmannen har scoret ni av sine 16 mål på bortebane, og vi tror han slår tilbake i Sydney-derbyet.

Defensivt har serielederen vært superb. De har kun sluppet inn 15 mål på 19 kamper. Ingen av de andre lagene i den australske toppligaen er like solide bakover.

Wanderers har et psykologisk overtak, men de har ikke samme fordelen av å spille på hjemmebane siden kampen går uten tilskuere på grunn av koronakrisen. Gjestene har kun tapt én av de siste fem bortekampene mot Wanderers, og vi tror Sydney FC vinner på bortebane. Oddsen på borteseier er 1,95. Det er spillbart.

