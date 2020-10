Eks-Premier League-stjernene som fortsatt holder koken i den engelske fotballbakgården

Husker du noen av disse Premier League-profilene?

Engelsk fotball er mer enn Premier League. Tirsdag spilles det full runde i National League, hvor spillerne jobber ved siden, alle supporterne kjenner hverandre på fornavn, og hvis du misliker manageren kan du gå på puben etter kampen og si det til ham ansikt til ansikt.

De fleste kjenner Jamie Vardys eventyrhistorie. Leicester-stjernen gikk fra å spille for Stocksbridge Park Steels til Premier League på kun fire år, men vi har sett på spillerne som har gått motsatt vei. De som har vært stjerner i den engelske toppdivisjonen, og som har havnet i den engelske fotballbakgården enten fordi de bare elsker å spille fotball eller for pengene, ja, eller begge deler.

Her er noen av de tidligere Premier League-profilene som fortsatt spiller fotball for Non League-lag.

Grant Holt (t.v.) var en stjernespiss hos Norwich. Foto: Andrew Yates (AFP)

Grant Holt - Wroxham

39 år gamle Grant Holt nekter å legge fotballskoene på hyllen. Veteranspissen startet karrieren i Carlisle United og spilte for en rekke klubber i de lavere divisjonene før han ble hentet til Norwich City i 2009.

The Canaries spilte den gangen i League One, men 45 mål på to sesonger fra angriperen bidro til at Paul Lamberts mannskap rykket opp til Premier League etter to opprykk på rad. Suksessen stoppet ikke der, Holt scoret imponerende 15 mål i debutsesongen i toppdivisjonen, og det gjorde ham aktuell for Roy Hodgsons EM-tropp i 2012.

Etter at målmaskinen forlot Carrow Road i 2013 var han fotballnomade i fem år før han annonserte at han skulle legge opp i 2018, og bli profesjonell bryter! Men han klarte ikke å holde seg unna fotbalen i mer enn to år. Nå spiller han for Norfolk-klubben Wroxham. Holt har vist fin form, og manager Jordan Southgate tror den tidligere Premier League-spilleren kan skyte dem til opprykk.

George Elokobi (midten) spilte flere sesonger for Wolverhampton Wanderers. Foto: Graham Stuart (AFP)

George Elokobi - Maidstone United

George Elokobi flyttet fra Kamerun til England som 16-åring, hvor han spilte fikk kontrakt med non-League-klubben Dulwich Hamlet. Etter å ha vært innom Colchester og Chester City endte han opp i Wolverhampton i 2008, og han var med å spile klubben opp til Premier League.

Elokobi er fortsatt bare 34 år. Kameruneren, som spilte seks sesonger for Wolverhampton, er nå kaptein hos Maidstone United i Conference South - på nivå fem i engelsk fotball. Han skapte seg et navn i Wolves som en kompromisøs forsvarsspiller. Eokobi spilte 59 kamper i Premier League før Wolves rykket ned i 2012. Maidstone United ligger på tredjeplass i Conference South etter én seier og én uavgjort på de to første kampene denne sesongen.

Fulhams Mark Pembridge(t.h.) jubler sammen med Barry Hayles etter å ha scoret mot Chelsea. Foto: Alastair Grant (AP)

Barry Hayles - Merstham

Da Barry Hayles debuterte for Willesden Hawkeye tilbake i 1989 var Margaret Thatcher fortsatt statsminister i Storbritannia og Premier League var ikke oppfunnet. Den tidligere Fulham-spilleren hadde neppe sett for seg at han skule spille i non-League 31 år senere, men det gjør han.

Hayles spiller fortsatt fotball i en alder av 48 år. Han er spillende assistentmanager i Merstham. Før han tok den jobben har han vært innom en haug med klubber. Flere av dem har du antakeligvis aldri hørt om. Han har blant annet vært innom Cornwall-klubben Truro City i to perioder, han har spilt for Arlesey Town og gjort det sterkt i FA-cupen med Chesham United.

- Jeg har sagt at jeg skulle ha lagt opp for lenge siden, men telefonen har fortsatt å ringe og klubber har spurt om jeg ikke bare kunne ta én sesong til, sa han til den britiske avisen The Sun i fjor.

Hayles blir først og fremst husket for de tre sesongene har spilte spiss i Premier League-klubben Fulham mellom 2001 til 2004. Han utgjorde et radarpar sammen med Louis Saha på Craven Cottage. Sistnevnte endte som kjent opp i Manchester United, og tjente store penger, men spiller franskmannen fortsatt fotball? Nei, men det gjør Barry.

Mike Williamson (t.v.) i duell med daværende Chelsea-spiller Fernando Torres. Foto: Kirsty Wigglesworth (AP)

Mike Williamson - Gateshead

I løpet av fire sesonger i Premier League-klubben Newcastle, spilte Mike Williamson imponerende 134 kamper. 36-åringen ble tydeligvis glad i Nordøst-England etter oppholdet sitt på St James' Park, og etter å ha spilt i Oxford United og Wolverhampton kom han tilbake til Tyneside i 2018. Da skrev han kontrakt med Gateshead.

Williamson har vært en viktig spiller for Gateshead, og i fjor ble han spillende manager i Tyneside-klubben. The Heed spiller nå i National League North etter å ha mistet plassen i National League før sist sesong på grunn av økonomisk rot. Laget ligger etter de to første serierundene på tiendeplass i National League North.

Leroy Lita jubler etter å ha scoret for Reading mot Manchester United i 2007. Foto: Matt Dunham (AP)

Leroy Lita - Nuneaton Borough

Leroy Lita startet karrieren i Chesea, men han gjorde seg først bemerket på fotballbanen da han kom til Bristol City. Men det var overgangen til Reading for over tolv millioner kroner i juli 2005 som gjorde ham til et kjent fotballnavn i England.

Lita spilte to perioder i Premier League. Han spilte for Steve Coppells Reading fra 2006 til 2008. På Madejski Stadium scoret den engelske U21-landslagsspilleren syv mål i 2006-2007-sesongen for the Royals, som imponerte med å havne på en overraskende åttendeplass.

Lita var tilbake i toppdivisjonen for Swansea City i 2011, men han spilte kun 18 kamper på tre sesonger for waliserne. Kanskje ikke så rart siden han var backup for storscoren Michu.

Etter å ha spilt for en rekke klubber i Football League og utenlandsopphold i Hellas og Thailand, har Lita endt opp i non-league. Sist sesong spilte han på en kortidskontrakt for Chelmsford City i National League South, men i mai signerte han for Nuneaton Borough.

Ricardo Fuller (midten) er en legende blant Stoke-fansen. Nå holder han til i non-League. Foto: Paul Ellis (AFP)

Ricardo Fuller - Hanley Town

Ricardo Fuller gjorde seg for første gang bemerket i Premier League i 2004-2005-sesongen med Portsmouth, men han ble ingen stor suksess på Fratton Park. Fuller scoret kun ett mål på 31 kamper.

Det var i Stoke han virkelig skapte seg et navn. Fuller er en kulthelt blent Potters-fansen. Han scoret 43 mål på 182 kamper for Stoke. Han var ofte sist på ballen etter et langt innkast fra Rory Delap. Jamaicaneren scoret 18 mål på fire sesonger i Premier League på Britannia Stadium.

Fuller la opp i 2016, men savnet fotballen så mye at han gjorde comeback i Northern Premier League-laget Nantwich Town i januar 2019. 40-åringen koser seg fortsatt på fotballbanen I august signerte han for Hanley Town, og 22 september ble han matchvinner da laget hans slo Redditch United 3-2 i FA-cupen Dermed sørget han for at Hanley for første gang i historien kom seg til den andre kvalifiseringsrunden i FA-cupen.

Den tidligere Arsenal-spilleren Craig Eastmond (t.v.) har suksess med Sutton denne sesongen. Foto: Kirsty Wigglesworth (AP)

Craig Eastmond - Sutton United

Han kom fra Millwall til Arsenals ungdomslag i 2002 og ble en del av A-stallen i 2009. Spilte fire kamper for the Gunners. Nå spiller han for London-klubben Sutton United i spiller i Conference South. Der har han vært de siste fem årene, spilt 150 kamper for klubben og rykket opp til National League på veien.

Her kan du spille på Sutton United - Notts County. Tror du på Sutton United-seier er oddsen 2,65

Sutton United har fått en fantastisk start på sesongen. De har vunnet de tre første kampene, og ligger på andreplass på tabellen. Kun målforskjellen skiller dem fra Hartlepool som innehar førsteplassen.

George William Green var omtakt som den nye Wayne Rooney, men han slo aldri gjennom i Premier League. Han var i Viking i noen måneder, før kontrakten hans ble sagt opp med umiddelbar virkning. Foto: Carina Johansen (NTB)

George Green – FC Ossett United

I oktober 2011 var 15 år gamle George Green på vei til London for å prøvespille for Tottenham Hotspur, men en telefonen fra Everton endret alt. Everton ble enig med Bradford City om å hente den unge midtbanespilleren for 25 millioner kroner. Han ble raskt sammenlignet med Wayne Rooney som debuterte for A-laget til Everton i en alder av bare 16 år, men Green forlot Goodison Park uten å ha spilt en eneste kamp for seniorlaget.

Fire år senere sto han på en jernbanelinje nær hjembyen Dewsbury og ventet på neste tog, så han kunne ta sitt eget liv. Greens håp om å bli en Premier League-spiller ble ødelagt av kokain og alkohol. Han tilbragte fem uker av fireårskontrakten med Everton på Park in London's Priory hospital, som behandler personer med psykiske lidelser og avhengighetsproblemer.

- Everton betalte for alt. Jeg tror det var 5000 pund i uken, sa Green, som spilte på U21-laget til Everton sammen med spillere som John Stones og Ross Barkley.

25-åringen, som blant annet har vært innom Viking, spiller nå for FC Ossett United i Northern Premier League Division One West.

- Fotball er det eneste jeg kan, uten den ville jeg vært død, sa han til BBC i 2018.