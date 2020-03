Elendigheten fortsetter på bortebane for Valencia

Valencia har kun vunnet tre bortekamper i La Liga denne sesongen og tirsdag venter returkampen hjemme mot Atalanta i Champions League.

Det er et ganske innholdsrikt langoddsprogram denne fredagen. Høydepunktene er Nottingham Forest - Millwall i engelsk Championship, Alaves mot Valencia i La Liga og Paderborn - FC Köln i tysk bundesliga. Ellers innledes Raw Air i hopp og i Nove Mesto er det skiskyttersprint for menn.

Alaves - Valencia H 2,55 (spillestopp kl 20.55)

Brukbare 3-3-2 på de åtte siste seriekampene for Alaves som ligger på 13. plass i La Liga med 31 poeng og fortsatt har ni poeng ned til Mallorca under streken. Klart godkjente 6-4-3 på hjemmebane. Begge de to siste hjemmekampene er vunnet med 2-1 (mot hhv Eibar og Athletic Bilbao. Aleix Vidal soner karantene for gule kort i kveld, Tomas Pina og Oliver Burke er ute med skader.

Valencia med en skuffende sesong hittil. Er ubeseiret hjemme på Mestalla med 8-6-0, men har sviktet totalt på bortebane og står med meget svake 3-2-7. Ligger på 7. plass med 41 poeng, men har ikke mer enn fire poeng opp til Getafe på 4. plass. Førstkommende tirsdag venter returkamp hjemme mot Atalanta i åttedelsfinalen i Champions League, der laget har et meget vanskelig utgangspunkt etter å ha tapt 1-4 i Bergamo. Ezequeil Garay, Cristiano Piccini og Maxi Gomez er fortsatt ute med skader, mens Ferran Torres er usikker.

2-1 til Alaves i fjorårssesongen og med tanke på hvor svake Valencia har vært på bortebane, og Valencia har trolig større fokus på tirsdagens hjemmeretur mot Atalanta i Champions League. 2,55 på hjemmeseier er fin odds og testes.

