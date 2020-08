Elfsborg har blitt uavgjortspesialister

Elfsborg har spilt uavgjort i halvparten av sine kamper i Allsvenskan så langt denne sesongen. Torsdag kveld venter AIK på bortebane i Solna.

AIK har åpnet sesongen skuffende i Allsvenskan og allerede før sesongen er halvspilt kan vi avskrive Solna-laget i gullkampen. Nylig ble også trener Rikard Norling sparket.



AIK - Elfsborg U 3,00 (spillestop 18:55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Allsvenskan. AIK sparket nettopp trener Rikard Norling og polske Bartosz Grzelak har tatt over hovedansvaret for Solna-klubben. De har skuffet innledningsvis og er helt nede på 11. plass med 13 poeng etter svake 3-4-5 på de første tolv. Søndag ble det 0-0 borte mot tabelljumbo Kalmar i Grzelaks første kamp som hovedtrener for laget. 3-0 her i fjor, mens det endte 1-1 i Borås da lagene møttes der.



Elfsborg kommer fra to strake 3-3 kamper på hjemmebane mot henholdsvis Sirius og Varberg og vant hele 5-0 borte mot Mjällby i runden før. Det betyr 3. plass på tabellen med 21 poeng etter tolv runder - fire bak toppduoen IFK Norrköping og Malmö FF. De har spilt uavgjort i halvparten av sine kamper så langt og står med 5-6-1 på de første tolv.



Det er naturlig å tro at AIK begynner å ta flere poeng etter trenerbyttet, men Elfsborg er ingen enkel nøtt for Solna-laget. Disse lagene er ikke fremmed for en poengdeling eller to så vi prøver U til godkjent odds.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset