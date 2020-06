Eliteseriedobbel til herlig odds

To godt betalte hjemmeseire lanseres i denne dobbelen fra Eliteserien.

Seks kamper i Eliteserien i kveld og her lanserer vi en frisk dobbel.

Vålerenga - Stabæk H 2,05 (spillestopp kl 17.55)

Dag Eilev Fagermo fikk en perfekt seriestart som ny trener for Vålerenga med 1-0 seier borte mot Sarpsborg 08 tirsdag kveld. Vålerenga er tippet i toppen denne sesongen, men ikke som gullkandidat. Fredrik Oldrup Jensen er en strålende forsterkning. Endte på en meget skuffende 10. plass forrige sesong, men hadde i det minste anstendige 6-4-5 hjemme på Intility Arena. Johan Lædre Bjørdal rakk ikke åpningskampen, men kan være tilbake søndag.

Stabæk med en sesongåpning på det jevne med 0-0 hjemme mot Mjøndalen. Skapte ikke allverden i den kampen. Tar vi med de siste åtte seriekampene forrige sesong, var det Stabæks niende strake seriekamp uten tap (4-5-0). Dog ikke bedre enn 5-3-7 på bortebane forrige sesong. Ingen endringer for Stabæk.

1-2-1 på de fire siste tilsvarende i Intility/Ullevaal. Nå tror vi klart mest på hjemmeseier. 2,05 er spillbar hjemmeodds og kan naturligvis singelspilles. Vi er imidlertid i det "grådige" hjørnet og dobler med enda en kamp fra Eliteserien.

Strømsgodset - Odd H 2,30 (spillestopp kl 17.55)

Brukbar seriepremiere for Strømsgodset med 2-2 og ett poeng borte mot Start onsdag kveld. Lars Jørgen Salvesen fortsatte der han slapp i fjor høst og stod for ett av målene. Godset er tippet rundt 10. plass av ekspertene før sesongen. Har ikke vært like gode hjemme på Marienlyst som de pleier de to siste sesongene. 5-4-6 i 2018-sesongen og 6-3-6 i fjorårssesongen. Henrik Pedersen kan stille med uforandret tropp fra åpningskampen.

Odd med en skrekkelig seriepremiere hjemme mot Sandefjord tirsdag kveld. Fredrik Oldrup Jensen og trener Dag-Eilev Fagermo er begge forsvunnet til Vålerenga, og toppscorer Torgeir Børven er solgt til Rosenborg. Jan Frode Nornnes og Odd kan få en tung sesong med slike spiller- og trenertap. Meget svake 3-4-8 på bortebane forrige sesong. Elba Rashani er fremdeles ute med skade.

Det står 2-1-1 på de fire siste tilsvarende i Drammen. Odd var svake mot Sandefjord og får nok trøbbel mot Godset også. 2,30 på hjemmeseier er slett ikke verst betalt og kombineres med seier til Vålerenga. Totalodds pene 4,72.

