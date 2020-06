Eliteseriestart med herlig midtukekupong

Det er seriestart i Eliteserien i dag og onsdag. Alle åtte kampene er med på ukens midtukekupong som har innlevering allerede kl 17.55 i kveld.

Endelig er Eliteserien i fotball tilbake igjen! Det samme er Premier League. Denne ukens midtukekupong består av de åtte første kampene fra Eliteserien, to kamper fra Premier League og to kamper fra Bundesliga. Bonuspotten er på ca 1.5 millioner kroner. Innleveringsfristen er allerede tirsdag klokka 17:55.

1. Sarpsborg 08 - Vålerenga

Sarpsborg 08 berget til slutt plassen i siste serierunde forrige sesong da laget spilte 0-0 mot Lillestrøm på Åråsen i en dramatisk serieavslutning. Svenske Mikael Stahre har kommet inn som trener siden sist sesong og har lagt om formasjonen til en spennende 3-4-3 med Bojang og Thomassen på hver sin offensive vingback. Mitov Nilsson er ny mellom stengene og blir en solid forsterkning bak hos de blå, mens Bojang, Ofkir, Jakobsen, Salètros og Soltvedt er de mest meritterte nykommerne. Tok en imponerende 4-0 seier over Start på hjemmebane i generalprøven i forrige uke og kan være en spennende joker på øvre halvdel av tabellen i årets Eliteserie. Zachariassen (Rosenborg) og Askar (Kristiansund) er blant de som er borte siden i fjor, mens spissen Lie Skålevik er utlånt til Start. Tilsvarende møte i fjor endte 1-0.

Vålerenga endte på en noe skuffende 10.plass i fjor etter en høstsesong langt under forventet standard av Oslo-klubben. Ronny Deila har reist til USA og er erstattet med Dag-Eiliv Fagermo på trenerbenken. Et spennende valg som også gjør at optimismen er tilbake hos mange av klubbens tilhengere på Oslo Øst. Oldrup Jensen er ny og blir en sentral brikke på klubbens midtbane, mens George og Carvalho begge er tilbake etter å ha vært utlånt sist sesong. I generalprøven i forrige uke ble det 1-0 over Bodø/Glimt hjemme på Intility.

Sarpsborg 08 har sett gode ut i oppkjøringen og blir nok bedre enn fjorårets skuffende 12.plass. Enga på sin side blir også veldig spennende å følge under Fagermos ledelse. Vi prøver HU i åpningskampen i Sarpsborg.

2. Odd - Sandefjord

Odd ble nummer fire i fjor etter at de mistet bronsemedaljen i siste serierunde i Haugesund 1.desember da fjorårets Eliteserie ble avsluttet. Toppscorer Torgeir Børven er i tillegg på utgående kontrakt i sommer og det meste tyder på at spissen forlater klubben ganske snart. Trener Fagermo er borte etter mange års tro tjeneste og er erstattet internt av den tidligere assistenttreneren Jan Frode Nornes. Forsvarsfireren med Ruud, Semb Berge, Hagen og Risa blir fort klubbens viktigste lagdel og på topp kan det fort hvile mye ansvar på Kachi og Lauritsen. Rashani kan bli en attraksjon å følge. Det ble tap mot Stabæk i generalprøven i forrige uke. Borte fra i fjor er også kantspiller Delaveris.

Sandefjord er tilbake på øverste nivå igjen etter ett år i OBOS-ligaen. De ble nummer to i vår nest øverste serie i fjor etter at de sikret opprykket i nest siste serierunde hjemme mot Jerv. Cifuentes`mannskap er spådd er en tøff tilværelse i Eliteserien og de aller, aller fleste tror at klubben fra hvalfangerbyen rykker rett ned igjen. Toppscorer Engblom blir tung å erstatte på topp, mens det forsvant mye rutine ut porten i form av Storbæk og Mjelde som begge har valgt å legge opp. I tillegg dro Ofkir til Sarpsborg 08, mens midtstopper Marius Høibråten endte opp i Bodø/Glimt nylig. Gussiås, Brenden og Normann Hansen er de mest spennende nykommerne. Generalprøven mot Mjøndalen endte 0-0 i forrige uke.

Selv om Odd neppe blir like vasse som i fjor tror vi de tar seg av svake Sandefjord i første runde. Hjemmeseier i Skien. H.

3. Rosenborg - Kristiansund BK

Rosenborg har slått Bodø/Glimt, Stjørdals-Blink og Ranheim i de tre siste treningskampene etter koronapausen - uten å imponere. I generalprøven mot "lillebror" Ranheim ble det 1-0 i forrige uke etter Adegbenros scoring i 1.omgang. Horneland fikk fornyet tillit som trener til tross for fjorårets 3.plass og tidlige cup-exit og presset på den tidligere Haugesund-treneren er nok ikke noe mindre nå foran en ny sesong blant sultefòrede og kravstore trøndere. Zachariassen, Holse og Islamovic er tre nykommere det skal bli spennende å følge, mens Trondsen er omskolert til venstreback nå som Birger Meling er på vei til fransk fotball. Om ikke lenge kommer også Skjelbred hjem fra Hertha Berlin etter mange år i Tysk Bundesliga. Vinnerskallen Mike Jensen er borte siden sist, mens Søderlund har dratt til svenske Häcken. Dahl Reitan og Konradsen sliter med skader og blir ikke klar til tirsdagens åpningskamp. 1-0 her i fjor, mens Rosenborg tapte 1-3 da de gjestet Kristiansund til treningskamp i februar.

KBK fortsetter å ta fotball-Norge med storm og endte på en meget sterk 6.plass forrige sesong - klubbens beste plassering i norsk toppfotball noensinne. Viktige Gjertsen og Diop er borte fra i fjor og vil naturligvis bli savnet, mens keeper McDermott ble skadet i generalprøven mot Lillestrøm (1-1) og mister trolig store deler av sesongen. Brann-keeper Holmen Johansen ble mandag klar for klubben, mens Diagne er hentet inn for å forsterke midtbanen. Furu er ny fra Ranheim på stopperplass, mens Skarsem, Taddese og Askar er andre nykommere som helt sikkert vil bidra for Michelsens mannskap. Har spilt både 4-2-3-1 og 4-3-3 i vinter og har tropp til å mestre de fleste formasjoner Michelsen ønsker å spille. Pellegrino er tilbake etter skade og på topp kan Kastrati skape trøbbel for de aller fleste.

Det er mange som er spente på årets RBK-utgave. Vi gir de tillit - under tvil. KBK hjemme skal være overkommelig selv på et nærmest folketomt Lerkendal. H.

4. Stabæk - Mjøndalen

Stabæk endte på en finfin 8.plass under Jan Jönssons ledelse sist sesong og mange spår klubben på øvre halvdel også denne sesongen. De slo Odd i forrige ukes generalprøve og har fått inn spennende navn som Mats Solheim, Fitim Azemi, Emil Jonassen og Romain Gall - for å nevne noen. Spesielt sistnevnte skal bli spennende å følge i norsk fotball i år. Sandnes Ulfs stortalent Kaloyan Kostadinov er også klar for klubben, men kommer ikke før 1.august. Venstreback Jeppe Moe er langtidsskadet og ikke aktuell. Borte fra i fjor er navn som Braaten, Demidov, Geelmuyden, Strømnes, Hernandez, Junker, Skytte, Askildsen og Brynhildsen. Sistnevnte blir et stort savn på topp etter sin overgang til regjerende seriemester Molde. Torgeir Bjarmann er ny sportslig leder etter at Inge Andre Olsen valgte å dra til Danmark.

Mjøndalen berget plassen i siste serierunde i fjor da laget slo Vålerenga 1-0 hjemme i siste serierunde. Er tippet i bunnen også i år og spilte en målløs generalprøve mot en annen forventet dumpekandidat Sandefjord sist uke. Olden Larsen, Stephensen, Nakkim, Makani og Ovenstad er alle nykommere det skal bli interessant å følge utover sesongen for bruntrøyene. Occean, Bojang, Steiring, Faye Lund, Silfwer og Bergström er alle borte fra i fjor.

Vi synes årets Stabæk-lag ser spennende ut og gir de full tillit på ukens midtukekupong. H.

5. Viking - Bodø/Glimt

Viking hadde en fantastisk sesong i fjor som endte med cupgull og 5.plass i Eliteserien etter opprykket fra OBOS-ligaen året før. Sentrale Tripic og Thorstvedt er borte fra i fjor, i tillegg så har klubblegenden Andre Danielsen valgt å legge opp, mens Fridjonsson, Wichne, Ekeland, Sale og Källman har forlatt de mørkeblå. Inn porten på SR Bank Arena har Østbø, De Lanlay, Berisha, Sebulonsen, De Souza og Bell kommet. I tillegg så har klubben en rekke spennende unggutter det skal bli spennende å følge utover i sesongen. Det ble 1-1 borte mot FK Haugesund i onsdagens generalprøve, mens det antatte "B-laget" som ikke fikk spilletid i det oppgjøret svarte med å slå et redusert Sandnes Ulf 5-0 hjemme dagen etter. Det store spørsmålet er hvilken formasjon Bjarne Berntsen velger. Fortsetter han i 4-4-2 som han har prøvd med vekslende hell i de siste treningskampene eller går han tilbake til det mer trygge 4-3-3 som gir plass til Bytyqi på kanten? Flem Bjørshol, Østbø og De Lanlay er ute med skade og ikke aktuelle.

Bodø/Glimt hadde en fantastisk fjorårssesong som til slutt endte med sølvmedalje bak suverene Molde. De har tapt 0-1 både mot Rosenborg og Vålerenga i oppkjøringen i sommer og sentrale navn som Layouni og Evjen er begge borte. I tillegg så har Dahl Reitan returnert til Rosenborg, Bergan reist til Start, Leikvoll Moberg til Danmark og keeper Freidrich til Tyrkia. Inn har Solbakken og Foosnæs (begge Ranheim), Sampsted (Sverige), Junker og Skytte (Stabæk), Fet (Aalesund) og Høibråten (Sandefjord) kommet. Joshua Smits signerte for Kjetil Knutsens mannskap i forrige uke og blir dermed klubbens nye sisteskanse. Nylig satte også Groruds Elias Hagen navnet sitt på en kontrakt med Glimt. Morten Konradsen er skadet.

Helt åpent i Stavanger. Det ble 3-4 i her i fjor i en helt ellevill fotballkamp. HUB er eneste utvei.

6. Aalesund - Molde

Et herlig lokaloppgjør i vente! Aalesund vant OBOS-ligaen i suveren stil i fjor og er tilbake i det øverste selskap igjen for første gang siden nedrykket i 2017. Lars Bohinen har mistet sentrale navn som Thrandarsson, Ramsteijn og Gueye siden fjorårets jubelsesong. I tillegg så har Fet gått til Bodø/Glimt. Inn porten på Color Line har navn som Sigurd Haugen, Jordon Mutch, Daan Klinkenberg, Simen Bolkan Nordli og Gudmund Kongshavn kommet. Det ble tap mot Sogndal i generalprøven mot Sogndal på Fosshaugane. Niklas Castro blir en attraksjon å følge i Eliteserien 2020 og det blir spennende å se hvor lenge de kan beholde han dersom han leverer på det toppnivået han har inne.

Molde vant serien hele 14 poeng foran Bodø/Glimt i fjor og var også nær ved å kvalifisere seg for gruppespillet til Europaligaen. Dog ble tidlig cup-exit nettopp her i Ålesund i 3.runde, men Erling Moe kunne se tilbake på en fantastisk sesong og er også de flestes gullfavoritter foran årets utgave av Eliteserien. De slo Brann 3-2 i den siste testen i Sogndal i forrige uke. Gabrielsen og Forren er begge borte på stopperplass, men Gregersen er tilbake fra lån i Elfsborg. Kitolano er hentet inn, det samme er talentet Pedersen fra Tromsø og på topp blir Brynhildsen spennende å følge. Ulland Andersen er også tilbake etter å ha mistet store deler av 2019-sesongen og nøkkelspillerne James og Wolff Eikrem er fortsatt i blått. Haraldseid er langtidsskadet og mister hele sesongen.

Molde får tillit - under tvil. De er svekket i de bakre rekker og sliter også med litt skader. UB.



7. Start - Strømsgodset

De to siste kampene fra Eliteserien spilles ondag - i likhet med de fire siste kampene på midtukekupongen. Start er tilbake i Eliteserien igjen etter ett år i OBOS-ligaen og hvem husker ikke måten de gule og svarte rykket opp på i midten av desember under dramatiske omstendigheter på Åråsen der de hentet opp 0-4 til 3-4 og rykket opp på bortemål? Helten fra den kampen, Martin Ramsland, er ute med skade, men Lie Skålevik er hentet inn på lån fra Sarpsborg 08 og blir en solid tilvekst for sørlendingene. Den solide midtstopperen Damion Lowe har også forlatt klubben. I generalprøven borte mot Sarpsborg 08 sist uke fikk de så hatten passet med 0-4 i sekken. Det meste tyder på at det blir en kamp for å berge plassen for Start i 2020.

Strømsgodset lå meget utsatt til i fjor sommer da Henrik Pedersen kom inn som redningsmann og reddet Drammens-klubben på høyeste nivå da plassen ble berget i siste serierunde med seieren i Kristiansund. Maigaard og Moses Mawa var to nykommere som gjorde seg bemerket. Sistnevnte sliter med skade og er usikker her. Ikaunieks er en spennende nykommer som har gjort seg bemerket i treningskampene. I forsvaret blir Niklas Gunnarsson er fin tilvekst med sin rutine. Venstreback Mendy er langtidsskadet.

Åpen premiere i Kristiansand. Har litt feeling for gjestene fra Drammen, men dette kan likegodt tippe alle veier. UB på det minste forslaget, men på 432-rekkeren helgarderer vi likegodt.

8. FK Haugesund - Brann

Et realt Vestlands-derby avslutter den første serierunden i Eliteserien. FK Haugesund ble nummer sju i fjor og tapte til slutt cupfinalen mot Viking (0-1) i desember. De har mistet navn som Sondre Tronstad, Douglas Bergqvist, Pascal Gregor og Martin Samuelsen, men spissene Ammitzbøll og Källman er to spennende nykommere på topp og rutinen og balansen i laget ser spennende ut. Ulrik Fredriksen har også kommet fra Sogndal. Det ble 1-1 mot Viking i generalprøven hjemme i Haugesund for èn uke siden.

Brann avslutttet 2019 med to stygge tap og ble til slutt nummer ni på tabellen i Eliteserien i fjor. Vegard Forren ble tatt imot med åpne armer i Bergen nylig og blir en solid forsterkning i midtforsvaret til Lars Arne Nilsen som har fått fornyet som tillit som trener hos de røde. Daniel Pedersen har kommet inn fra Lillestrøm, mens Robert Taylor fort kan bli den assistkongen de trenger (ny fra Tromsø). Kolskogen er spennende på stopperplass, mens Ahamada er hentet inn fra OBOS-ligaen for å forsterke keeperplassen. De hadde få problemer med å slå Øygarden 3-0 i den siste treningskampen før alvoret starter. Berisha ble solgt til Viking i vinter. Borte er også navn som Karadas, Yttergård Jensen og fjorårets lagkaptein Vito Wotmgoor. Sistnevnte kan fort bli savnet. 1-1 her på samme tid i fjor.

En åpen affære i Haugesund. Vi prøver HU på det minste forslaget og helgarderer på 432-rekkeren.

9. Aston Villa - Sheffield United

Endelig er også Premier League tilbake igjen - til glede for veldig mange nordmenn! Dette er en hengekamp fra tidligere i vinter grunnet Villas deltagelse i ligacupfinalen som Manchester City vant i vinter før koronapandemien stoppet opp all engelsk fotball. Aston Villa har i likhet med alle andre lag ikke vært i aksjon siden i midten av mars da de tapte 0-4 borte mot Leicester. De ligger nest sist med 25 poeng, men passerer både Bournemouth, Watford og West Ham og opp på trygg grunn med seier i denne hengekampen. Åtte runder gjenstår før status gjøres opp i det som trolig blir en sommer for å berge plassen. Keeper Heaton og spissen Wesley er fortsatt ute, ellers så er de fleste andre tilbake og klare etter den tre måneder lange pausen.

Sheffield United kan se tilbake på en kanonsesong så langt der det nyopprykkede mannskapet til Chris Wilder ligger på en flott 7.plass med 43 poeng før denne hengekampen. Med seier her klatrer de opp på 5.plass og er i aller høyeste grad med i kampen om en plass i Europa. Siste offisielle kamp må vi helt tilbake til 7.mars for å finne da de slo jumboen Norwich 1-0 på hjemmebane. Stiller trolig skadefritt, det betyr at Sander Berge trolig blir å se på banen igjen.

Villa trenger poengene sårt der de ligger utsatt til på tabellen, mens gjestene har vært en eneste stor overraskelse. Dette ser åpent ut. Prøver en frekk HU. Tror ikke vertene taper denne.

10. Manchester City - Arsenal

Denne kampen skulle etter planen ha blitt spilt 11.mars da verden delvis ble stengt ned. Manchester City er nummer to med 57 poeng, men avstanden opp til Liverpool er hele 25 poeng så ligagullet er nok kjørt for lenge siden for Peps mannskap. De har allerede sikret seg ligacupen denne sesongen og hadde fortsatt alt å spille for både i FA Cupen og Champions League. Spørsmålet er når og om disse turneringene blir ferdigspilt og hvor mye City nå legger i denne da det aller, aller meste tyder på at de styrer mot en trygg 2.plass i ligaen. De møter Burnley hjemme førstkommende mandag, så kampene kommer tett framover. Den siste kampen laget spilte var 8.mars da de røk 0-2 borte mot Solskjærs Manchester United. Laporte, De Bruyne og Sane meldes nå alle skadefrie og klare til dyst.

Arsenal befinner seg på 9.plass med 40 poeng og har vel fortsatt et ørlite håp om å spille i Europa. De var faktisk ubeseiret som det eneste laget i Premier League i 2020 da koronaen traff samfunnet med full kraft og vant 1-0 hjemme over West Ham i den siste seriekampen de spilte 7.mars. De er også med i FA Cupen der Sheffield United venter i kvartfinalen. Chambers og Toreira er begge på skadelista.

City er vel store favoritter, men hvordan er lagenes form etter tre måneders avbrekk? Vi tror på H, men det er ikke sånn at man føler seg helt trygge slik forutsetningene er her - derfor blir det HU på 432-rekkeren.

11. Borussia Dortmund - Mainz

Dortmund har fem seire og ett tap etter restarten og ligger på 2.plass med 66 poeng når tre runder nå gjenstår av Bundesliga. Avstanden opp til serieleder Bayern München er dog sju poeng - et Bayern-lag som sikrer ligatittelen med seier i Bremen allerede tirsdag kveld. Vår egen Erling Braut Haaland var tilbake fra skade i søndagens 1-0 seier borte over svakt plasserte Fortuna Düsseldorf da han kom inn og avgjorde oppgjøret på overtid. Solide 11-3-1 på eget gress. Reus, Delaney, Dahoud og Zagadou er alle på skadelista og spilte ikke sist.

Mainz er nummer 15 med sine 31 poeng og ligger tre poeng over Fortuna Düsseldorf på kvalikkplassen med tre runder igjen å spille. Det betyr at laget fortsatt trenger poeng for å føle seg trygge. En seier, to uavgjort og tre tap er fasiten etter at Bundesliga startet opp igjen i midten av mai. 5-2-8 borte før turen til mektige Westfahlen onsdag. Søndag ble det 0-1 tap hjemme mot Augsburg. Fernandes, Zentner og Awoniyi mangler.

Normalt grei skuring for Dortmund, selv om gjestene trenger poengene sårt der de ligger utsatt til på tabellen. H.

12. Bayer 04 Leverkusen - Köln

Bayer Leverkusen kan se tilbake på en fantastisk sesong som etter alle solemerker ender med en 4. eller 5.plass i Bundesliga. Søndag var stjernespissen Kai Havertz tilbake igjen da laget spilte 1-1 borte mot et relativt reservepreget Schalke-lag. Er nummer fire med 57 poeng når tre kamper gjenstår, ett poeng foran Borussia Mönchengladbach og 4.juli venter Bayern München i den tyske cupfinalen. Pene 7-4-4 hjemme, mens borte har de vunnet hele ti av 16 kamper, noe som gjør dem til det tredje beste bortelaget i ligaen. Alario soner, mens Bender og Bellaradi er ute med skade.

Köln er nummer tolv med 35 poeng og mye skal gå galt dersom de ikke spiller på øverste nivå i tysk fotball også kommende sesong. Lørdag ble det 1-2 tap hjemme mot Union Berlin, mens bortefasiten før årets nest siste bortekamp for sesongen viser 4-2-9. Svake 0-3-3 etter oppholdet betyr at de fortsatt venter på den første fulltrefferen etter koronapausen. Risse og Terodde mangler for gjestene.

Dette ser ut som en fin oppgave for Leverkusen som jakter 4. plassen. H.

