Elsebeth ble Joker-millionær fra plattformen

Det ble en millionær som feiret med alkoholfri champagne lørdag.

Elsebeth Undi ble Joker-millionær mens hun var på jobb på plattform i Nordsjøen. Hun rakk som snarest å feire med fruktchampagne før hun måtte ta til med oppvasken etter kveldsmaten.

Lørdag 11. april var det igjen klart for Joker på lørdag hos Norsk Tipping på Hamar og Elsebeth Undi fra Vik i Sogn var den heldige.

Fulgte trekningen fra NordsjøenElsebeth var på jobb i Nordsjøen og ville gjerne at Ask skulle foreta de logiske valgene om å gå opp eller ned på de 5 tallene hun spilte på.

Hun var jo tross alt på jobb.

Ett feilglipp ga millionpremie

Elisabeth spilte på følgende tall: 2 - 6 - 1 - 4 - 8

Det startet som vanlig bakfra i tallrekken, tall for tall, noe som gikk prikkfritt lenge, men på sitt nest siste tall gikk Ask ned til tallet 7, og det ble feil når tallet man spilte på var 6.

Med en feilnotering glapp toppremien på 2,6 millioner og endte i stedet på 1 144 000 kroner.

Jokerpotten førstkommende onsdag er på 2,7 millioner kroner. Da er det også 225 millioner i potten på Vikinglotto.

Champagne og oppvask

Etter trekning tok vi en prat med den nybakte Joker-millionæren.

- Dette var veldig kjekt. Det var utrolig morsomt og nå har vi feiret litt vi kollegaene her på jobben. Vi hadde litt alkoholfri champagne, så den knakk vi. Jeg er ferdig med feiringen nå og skal tilbake og ta oppvasken fra kveldsmaten, og så jobber jeg til klokka ett i natt. Jeg går i land først den 14. april, sa den blide dama fra Vik i Sogn som gleder seg til Corona-epidimien ikke preger hverdagen.

- Da skal jeg koste på meg litt ekstra og sikkert reise på en god ferie, sa hun fornøyd

Vinnersannsynlighet Joker

Lotterispillet Joker er basert på spillerkortnummeret, og det er trekning to ganger ukentlig - i forbindelse med Lotto-trekning lørdag og Vikinglotto-trekning onsdag. Førstepremievinneren trekkes tilfeldig ut blant alle som har spilt i hver spilleomgang. Sannsynligheten for å bli trukket ut har derfor en sammenheng med hvor mange som deltar. Tar vi en gjennomsnittslørdag, ligger antall deltakere på ca. 500.000. Det betyr at sannsynlighet for å bli trukket ut er ca. 1:500.000. For en gjennomsnittsonsdag, ligger derimot antall deltakere på ca. 350.000, som da gir en vinnersannsynlighet på ca. 1:350.000. Les mer om vinnersannsynlighet for Joker her.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019: 3 331 463

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 104

Antall millionærer i 2019: 73

Høyeste premieutbetaling i 2019: 5 860 000 kr