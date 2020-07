En finaleplass står på spill mellom Manchester United og Chelsea

Vinneren av dagens semifinale på Wembley mellom Manchester United og Chelsea møter Arsenal i finalen på Wembley lørdag 1.august.

Blir det Manchester United eller Chelsea? Vi tror på en tett og jevn affære mellom lagene som er inne i en periode med tett kampprogram der begge også er involverte i kampen om en topp fire-plassering i ligaen.

Manchester United - Chelsea U 3,25 (spillestopp 18:55)

Semifinale FA Cup. Spilles på Wembley. Manchester United slo ut Norwich på bortebane i kvartfinalen og er nå kun èn kamp unna en finale på Wembley der enten Manchester City eller Arsenal venter. De har funnet formen for alvor i ligaen der Crystal Palace ble slått 2-0 på bortebane torsdag kveld. Med to runder igjen av Premier League er det kun bare målforskjellen opp til Leicester og ett poeng opp til dagens motstander på 3.plass i det som blir en spennende avslutning i kampen om en CL-plass for Solkjærs mannskap. Det har blitt full pott i begge de to innbyrdes oppgjørene i serien denne sesongen, 4-0 hjemme og 2-0 borte. Jones og Tuanzebe mangler fortsat, mens Williams og Shaw begge er usikre til denne.

Chelsea tok en sterk seier borte over Leicester i forrige runde og er nå ett hinder unna en FA Cup-finale på Wembley senere i sommer. De beholder fortsatt 3.plassen i PL etter 1-0 seieren hjemme over tabelljumbo Norwich tirsdag, men det skiller bare ett poeng ned til Leicester og nettopp Manchester United. Kantè er trolig ute også i denne, mens Gilmour helt sikkert er ute.

Vi tror dette blir tett og jevnt og har en liten følelse av at det kan gå til ekstraomganger. Prøver U til brukbar odds.

