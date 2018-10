En gnistrende lørdagskupong

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Vi står foran en ny lørdagskupong. Denne gangen er utfordringen i sin helhet hentet fra England. Kupongen er fordelt med seks kamper fra Premier League, og det samme antallet fra Championship på nivå to. En fin blanding av favoritter og åpne kamper, gjør kupongens potensiale stort. De som er heldige og dyktige i sin plassering av tegnene, kan meget vel hente fine penger på denne kupongen. Innleveringsfrist er 15:55, mens bonuspotten denne lørdagen er på 1,6 millioner kroner.

1. Manchester United - Newcastle

Newcastle tar turen til Old Trafford og møte med Manchester United i kupongens åpningskamp. Begge lag har startet langt under det som var forventet.

Manchester United har som sagt startet langt unna forventet. 10 poeng innspilt av de første 21 mulige er stygge tall for den seiersvante klubben. Bråk i kulissene mellom blant annet stjernespiller Pogba og trener Mourinho. I tillegg har lagets kaptein Valencia vært ute i hardt vær. Sistnevnte skal ha trykket liker på en Facebook-side som ville ha Mourinho vekk. Klubben drives på en måte som under Sir Alex Ferguson både var utenkelig og umulig. Den store manageren frontet samhold og en stolthet ved det å spille for United. Dette virker totalt fraværende i øyeblikket.

Laget står med 1-1-1 hjemme, og spilte 0-0 mot Valencia i Champions League tirsdag denne uken. I ligaen spilte United 1-1 hjemme mot Wolverhampton nest sist, og tapte 1-3 i London mot West Ham sist. Ikke bare uteblir resultatene, men prestasjonen til laget er skremmende svakt. Når man som oddsekspert er veldig usikker på om United tar tre poeng mot Newcastle, som har vært elendige så langt, da står det ikke bra til på Old Trafford. Det kan dog være laget hevder seg til denne kampen og kjører over Newcastle, men det vil vi se først.

Lingard og Rojo er tvilsomme, ellers full tropp.

Newcastle har også startet svakt. Selv om forventningene var på et annet nivå enn hos hjemmelaget, er fasiten fattige to poeng på konto etter sju spilte kamper. Newcastle har møtt sterke motstandere, men har heller ikke slått andre middelmådige lag. Det er snart ingen unnskyldning at laget har møtt motstand lenger. Benitez sitt mannskap må ta poeng, og det snarest. Laget har 0-2-1 borte, med bare en scoring rett vei. Dette er trist statistikk. Det ble 0-0 i London mot Crystal Palace nest sist, mens det ble et 0-2-tap hjemme mot Leicester sist helg.

Lejeune og Rondon er ute med skader.

Normalt vinner United dette. Mye utenomsportslig bråk, samt at bortelaget ikke har spilt denne midtuken, gjør at vi garderer for uavgjort på det store spillet. I tillegg er denne kampen veldig viktig for Newcastle, som må begynne å plukke mer poeng. H (HU på 432 rekker spillet)



2. Tottenham - Cardiff

Cardiff tar turen fra Wales ned til hovedstaden og Wembley til møtet med Tottenham. Hjemmelaget er som ventet i toppsjiktet, mens gjestene har fått en særdeles begredelig start på sesongen.

Tottenham har startet som forventet i årets utgave av Premier League. Fjerdeplass og kun fire poeng etter Man City og Liverpool på tabelltopp er greit nok så langt. Legg også merke til at Spurs har spilt fem av sju borte så langt. På Wembley (hjemmebane i påvente av at nye White Hart Lane skal bli klar) har laget en seier og et tap. I de to siste har laget notert to fine borteseire, med 2-1 over Brighton og 2-0 over Huddersfield.

I motsetning til den hjemlige serien, har Champions League vært en skuffelse så langt. To spilte har gitt like mange tap. Sist onsdag ble det 2-4 mot Barcelona på Wembley. Men når verdens beste fotballspiller, Lionel Messi, spiller som han gjorde på onsdag, så blir det mildt sagt tøft. Undertegnede synes Spurs gjorde en godkjent figur, og på stillingen 2-3 hadde laget flere sjanser. Med litt mer dyktighet og nøyaktighet kunne det stått 3-3 med 10 minutter igjen å spille, og hvem vet da hva resultatet hadde blitt?

Tottenham sliter med en del skader. Alli, Eriksen, Dembele og Aurier er tvilsomme. Vorm og Kazaiah Sterling ventes spilleklare.

Cardiff har hatt en meget svak start på sesongen. Etter opprykket sist sesong, har livet et steg opp vært for tøft for Cardiff. To poeng innspilt av de første 21 mulige er nedrykkstall, og ting må forbedres kraftig om ikke oppholdet i Premier League skal bli på kun en sesong. Borte har laget 0-1-2, med bare et enslig mål scoret. Nest sist ble det et stygt 0-5-tap hjemme for Manchester City, mens nå sist ble det et nytt tap på hjemmebane. Denne gang 1-2 for Burnley. Kamper som Burnley på hjemmebane må tas mer vare på for lag som Cardiff. Når man også taper slike kamper, blir det trolig lite poeng ved sesongslutt.

Peltier og Mendez er ute med skader, mens Gunnarsson ventes tilbake.

Til tross for spillefri siden sist helg for dagens bortelag, og Tottenham ute i Champions League mot Barcelona onsdag, ser vi ikke Cardiff hente noe på Wembley. Det skal normalt være klasseforskjell på disse lagene. For oss en klar H dette.

De mest overvurderte spillerne i FIFA 19

3. Watford - Bournemouth

Bournemouth tar turen til hovedstaden og møtet med Watford på Vicarage Road. Begge lagene har overrasket positivt så langt i sesongen, og er faktisk inne blant topp sju på tabellen i øyeblikket.

Watford startet forrykende, med fire strake seire i årets Premier League. Det har lugget litt etter dette, med bare et fattig poeng på de tre siste, men allikevel kan de si seg fornøyde med starten. To tap på de siste tre, er nok motivasjon nok for The Hornets til å gjøre en meget god kamp i dag. Laget tapte 0-2 i londondertbyet mot Arsenal i siste kamp, men det skal sies at her var det uavgjort lenge. Watford spilte så 1-1 borte mot Fulham nest sist i nok et hovedstadsderby. I tillegg til dette ble de og slått ut av Tottenham i ligacupen, og det på straffesparkkonkurranse. Watford er et bra hjemmelag, og det er alt annet enn enkelt å komme til denne banen. Foreløpig står laget med godkjente 3-0-1 på eget gress.

Watford venter fortsatt på sin første seier etter landslagspausen. På de siste 113 kampene mot Bournemouth så har The Hornets vunnet mest (40 seiere, mot Bournemouth sine 37).

Vertene har Janmaat ute med meniskskade, og har i tillegg en del småskader opp mot denne kampen. Gerard Deulofeu kan dog gjøre sin første opptreden for sesongen. Sistnevnte har vært skadet frem til nå, men ryktes å være klar til dyst igjen nå.

Bournemouth har i likhet med Watford startet bedre enn forventet. Eddie Howe sine gutter kommer til dette oppgjøret med 13 poeng på de første sju, som er like mange som vertene. De gikk dog på et stygt 0-4-tap nest sist borte mot Burnley på Turf Moor, men var tilbake på skinner, med 2-1-seier hjemme mot Crystal Palace i siste kamp. Det er gledelig å se at laget slo tilbake såpass tidlig etter tapet mot Burnley. Dagens gjester har 1-0-2 borte så langt, og er normalt vesentlig sterkere på hjemmebane. Skal Howe og hans Bournemouth være med å kjempe om de, muligens Europa League-spill må det tas mer poeng på bortebane.

Daniels og Taylor er tvilsomme, ellers mønstrer manager Eddie Howe full tropp.

To lag som har overrasket så langt dette. Vi tror Watford vinner dette. Det skyldes av at laget er gode på hjemmebane, mens Bournemouth sliter på bortebane. Vi spiller bare et tegn. H.

4. Leicester - Everton

Everton tar den korte turen ned til The Midlands og møtet med Leicester på King Power Stadium. Hjemmelaget er fint i gang, mens gjestene fra Liverpool er noe svakere på sin 11 plass, og er da tre poeng etter vertene.

Leicester har startet sesongen helt greit. Fire seire og tre tap er fasiten så langt. Hjemme på King Power er statistikken 2-0-1. Premier League sin mest overraskende vinner - trolig gjennom historien - sikter mot en plass i Europa. Claude Puel er en dyktig manager, og Leicester blir vriene for noen og en hver, spesielt hjemme. Fin 2-0-seier borte mot Newcastle sist, mens de enkelt slo Huddersfield 3-1 hjemme før det. Innimellom disse kampene spilte laget tredje runde i ligacupen, og vant på straffekonkurranse over Wolverhampton. Det vil si at Leicester har gått seirende ut av de tre siste kampene, alle turneringer innregnet her. Det er sterkt, og det er ingen tvil om at de blåkledde har noe på gang for tiden.

James og Gray er skadet, og spiller etter all sannsynlighet ikke dette oppgjøret.

Everton var i motsetning til Leicester ute i Ligacupspill denne uken. Etter uavgjort hjemme mot Southampton, måtte Everton gi tapt etter straffesparkkonkurranse. Det var en nedtur. I Premier League har fangsten så langt blitt ni poeng av de første 21 mulige. Trolig godt under målsetningen på Goodison Park. Vi må innrømme at vi har blitt litt skuffet over Everton så langt, og særlig spillemessig så har det ikke vært godt nok. På bortebane har klubben svake 0-2-1 og sliter kraftig. Men dette er ikke noe nytt for Everton, for i fjor, på 19 bortekamper, tok laget tre seiere. Det er meget stygge tall, og det virker som laget har tatt med seg den svake bortestatistikken fra i fjor med seg inn i dette året også. det ble et 0-2-tap borte for Arsenal nest sist i ligaen, mens det ble en 3-0-seier hjemme over Fulham sist.

Coleman er ute med skade, mens Jagielka, Gomes og McCarthy er tilbake i trening.

Et uthvilt Leicester, som i dag møter et Everton som spilte cup i midtuken. I tillegg til at Everton er svake borte. Vi går for vertene her og spiller H.



5. Crystal Palace - Wolverhampton

Wolverhampton tar turen ned fra The Midlands til hovedstaden og Selhurst Park. Et møte med Crystal Palace venter der nede. Palace med en moderat åpning, mens gjestene fra Wolverhampton bedre enn forventet.

Crystal Palace som avsluttet sist sesong på en fin måte, sliter litt i begynnelsen av denne. Sju poeng og bare fem scoringer rett vei, det er ikke mer enn det må være for Roy Hodgson sine gutter. Hjemme har Palace vært uvanlig tamme. 0-1-2 etter tre spilte, og fortsatt til gode å score på Selhurst Park er svært bekymringsfulle tall. Fansen vil ha en scoring, og uten mål i dag vil det trolig bli kritikk mot trener Hodgson.

Riedewald og Benteke er trolig ute med skader når Palace jakter sin første seier hjemme. Laget tapte 1-2 borte mot Bournemouth i siste kamp, og spilte 0-0 hjemme mot Newcastle før det.

Wolverhampton har tatt nivået i Premier League på en fin måte etter opprykket sist sesong. Laget ankommer London med fem poeng mer enn vertene, og er inne på en fin niendeplass så langt. Ulvene fra Wolverhampton slo Southampton 2-0 hjemme sist, og imponerte med 1-1 borte mot Manchester United før det. De tapte mot Bournemouth sist, men det var en dårlig dommeravgjørelse som fikset dette. Patrick van Aanholt sin scoring burde vært avblåst for offside. Laget er gjerrige borte, og står med 1-1-1 så langt. Ingen skadeproblemer er rapportert inn mot denne kampen.

Vi synes dette er svært åpent, og bruker alle tre tegnene her. HUB.

6. Burnley - Huddersfield

Burnley ønsker Huddersfield velkommen til Turf Moor i kupongens sjette og siste Premier League kamp. Burnley i formmessig fremgang etter en veldig tung start, gjestene helt i bunnen av tabellen.

Burnley startet sesongen meget svakt. Etter en målløs serieåpning mot Southampton fulgte fire strake tap. Man har dog vist fremgang og vunnet de siste to. 4-0 hjemme mot Bournemouth nest sist, og sterke 2-1 borte mot Cardiff i Wales i siste kamp. Hjemme har Burnley 1-0-2. Dette er ikke så sterke tall, men det virker som Sean Dyche sine gutter har noe på gang. Undertegnede så laget mot United fjerde sist, og det var virkelig tannløse greier Burnley viste frem da. Nå på slutten, med sine to seiere på rappen, ser ting adskillig bedre. Derfor tror vi og det normalt sterke hjemmelaget begynner å ta trepoengere på Turf Moor.

Gibson og Pope er uaktuelle til denne kampen, mens Tarkowski har en mulighet etter sin lyskeskade.

Huddersfield som styrte klar av nedrykk, med tre poeng sist sesong, går en ny vanskelig sesong i møte. Etter sju spilte venter laget fortsatt på den første trepoengeren. Fattige to poeng innspilt gir sisteplass på tabellen. Huddersfield må virkelig opp i ringene for å unngå spill på nivå to neste sesong. 1-3-tap borte mot Leicester nest sist, ble etterfulgt av et hjemmetap (0-2) mot Tottenham i siste kamp.

Sobhi og Williams er ute, begge med kneskader, før den viktige kampen på Turf Moor.

Vi heller mot et Burnley i fremgang, men garderer for uavgjort. HU

7. Middlesbrough - Nottingham Forest

Kamp sju bringer oss over i Championship. Nottingham Forest tar turen nordover til Riverside Stadium og møtet med Middlesbrough. Hjemmelaget er helt i toppsjiktet av tabellen, mens gjestene er rundt midten så langt etter 11 ligarunder.

Middlesbrough misset opprykk i kvalikspill sist sesong, da Fulham knep den siste plassen i årets Premier League. Laget har ambisjoner om å ta steget opp i inneværende sesong, og er i fin rute. Bare målforskjell skiller Middlesbrough, Leeds og Sheffield United på toppen av tabellen. Det var full midtukerunde i Championship denne uken og Middlesbrough vartet opp med en fin borteseier (2-0) over Ipswich på Portman Road. Laget har 4-1-0 hjemme på Riverside, og har ennå ikke sluppet inn mål på eget gress. Dette er sterke tall. Den energiske manageren Tony Pulis rapporterer full tropp foran oppgjøret.

Nottingham Forest har lagt seg i midtsjiktet på tabellen etter 11 spilte, dog ikke mer enn seks poeng opp til toppen. Det er jevnt i Championship så langt. Siste kamp endte 2-2 hjemme på City Ground mot Millwall. Skogvokterne spiller ofte uavgjort borte, og står med 0-4-1 etter fem spilte.

Goncalves spiller ikke, etter direkte rødt kort, og Soudani er tvilsom med skade.

Selv om Forest ofte spiller uavgjort borte tror vi laget kommer til kort på Riverside. H

8. Preston - Wigan

Preston er vertskap på Deepdale Stadium, når Wigan kommer på besøk. Preston er helt i bunnen på tabellen. Wigan har hatt en fin start med sin sjuendeplass så langt.

Preston som endte helt oppe på sjuendeplass sist sesong, har startet meget svakt i inneværende sesong. Seks poeng innspilt av de første 33 mulige er nedrykkstall alle dager i uken. Preston må vise bedre om nedrykk skal unngås. Det er tidlig i sesongen, men seks av 33 er meget dyster lesing. Hjemme på Deepdale har laget 1-2-2 så langt. I siste kamp tirsdag endte det med pene 3-3 borte mot Aston Villa, og kanskje kan klubben bygge videre på det resultatet. Billy Bodin eneste fraværende.

Wigan har hatt en fin start. 17 poeng, og bare fem etter tabelltoppen. Wigan rykket opp som vinnere av League One (nivå tre) sist sesong, og har tatt nivået i Championship på en flott måte. Klubben har dog erfaring fra spill i Premier League fra tidligere, en erfaring god å ha. Denne midtuken spilte Wigan 0-0 hjemme mot Swansea.

Massey er ute. Vaughan og Burn muligens tilbake.

Vi tror mest på gjestene her, og spiller UB.

9. Queens Park Rangers - Derby

Derby tar turen ned fra The Midlands til London og match mot QPR på Lofthus Road. Gjestene fire poeng foran, og begge nær midtsjiktet på tabellen.

Queens Park har spilt seg opp, etter en begredelig start. Fire strake tap i sesonginnledningen. Meget fin 1-0-seier borte mot Reading sist. Det er nok hjemmeformen som må forbedres hos vertene. Hjemme på Lofthus Road har laget så langt svake 2-0-3 etter fem spilte. Manager Steve McClaren (tidligere landslagssjef for England, og Sir Alex Fergusons assistent i Man. United) må klare seg uten Shodipo og Furlong, ellers full tropp.

Derby har innledet greit. Plass åtte så langt, og fem poeng etter toppen. Manager Frank Lampard har innledet den delen av karrieren på en fin måte. Laget slo også ut Man United på Old Trafford i årets utgave av Caraboa cup (ligacup). Derby har 2-0-3 på bortebane, og litt fremgang her kan gjøre sesongen svært interessant for klubben. 1-1 hjemme mot Norwich i siste kamp på onsdag. Marcus Olsson er langtidsskadet, mens George Evans er tilbake i trening.

Vi heller ørlite i retning Derby, men garderer fult ut på det store spillet

UB (HUB på 432 rekker spillet)

10. Norwich - Stoke

Kamp ti ser Stoke ta turen ut til østkysten og Carrow Road. Et møte med Norwich venter Gary Rowett sine gutter. Hjemmelaget fint i gang, gjestene mer moderate etter sitt nedrykk sist sesong.

Norwich startet svakt med bare fem poeng på de første seks kampene. Laget er i stor fremgang, og de siste fem har gitt 13 av 15 mulige poeng på konto. Norwich er helt oppe på femteplass, bare fem poeng etter toppen. Hjemmestatistikken viser 3-0-2 etter fem spilte, og med ytterligere fremgang på eget gress kan dette gå hele veien. Sterke 1-1 borte mot Derby på Pride Park i siste kamp onsdag. Morris, Hanley og McLean er ute med skader.

Stoke må sies å ha skuffet stort etter sitt nedrykk fra Premier League sist sesong. 13 poeng innspilt av de første 33 mulige er nok ikke det man håpet og forventet. Med 0-3-2 på fremmed gress, venter laget fortsatt på den første borteseieren. Fin 2-0 seier hjemme mot Bolton i siste kamp tirsdag. Clucas og Diouf er skadet, men kan begge rekke kampen.

Vi heller mot Norwich her, og spiller HU.

11. Millwall - Aston Villa

The Den i London er arena når Millwall tar imot Aston Villa. Begge klubber har prestert langt under forventet så langt i sesongen.

Millwall ligger i øyeblikket på nedrykk etter 11 spilte. Fryktede The Den i en av Londons mest belastede strøk, har ikke vært noe fort denne sesongen. 1-2-2 er uvanlig svakt av normalt hjemmesterke Millwall. Neil Harris sine gutter må opp i tauene, om ikke sesongen skal bli svært tung.

Greie 2-2 borte mot Nottingham Forest på City Ground i midtuken. Millwall har en skadefri tropp.

Aston Villa som har opprykk som mål, har startet svakere enn forventet. 3-3 hjemme mot bunnlaget Preston tirsdag var ikke bra. Det meldes fra Villa Park at manager Steve Bruce er blitt sparket etter den kampen. Borte står Villa med 1-3-1. Lager har dog bare tapt to av de første 11, og ligger bare to poeng fra kvalikplass (plass 3-6) Det er et tøft yrke når man sparkes på den statistikken etter 11 spilte. Aston Villa har skader på McKirdy og Davies.

Vi heller ørlite mot Villa, men dekker med alle tegn på det store spillet

UB (HUB på 432 rekker spillet)

12. Swansea - Ipswich

Lørdagskupongen avsluttes med oppgjøret på Liberty Stadium i Wales når Ipswich gjester Swansea. Hjemmelaget har kommet fint i gang, Ipswich med en meget svak start, og nest siste plass på tabellen etter 11 spilte.

Swansea har kommer greit i gang etter sitt nedrykk fra Premier League sist sesong. Laget har som målsetning å gjøre oppholdet i Championship så kort som mulig, og er noenlunde i rute så langt. Hjemme på Liberty i Wales har laget 2-2-1 og er normalt sterke på eget gress. Fin 3-0 seier hjemme mot QPR nest sist, mens det ble målløst borte mot Wigan sist tirsdag. Montero er skadet, mens angriperen Bony Wilfried er tilbake i trening.

Det gamle topplaget Ipswich er svake. Seks poeng innspilt av de første 33 mulige er stygg lesing. Laget venter fortsatt på den første seieren etter 11 spilte kamper. Ipswich må opp i prestasjon for å overleve Championship. På fremmed gress har laget svake 0-1-4 og sliter voldsomt. 2-2 borte mot Birmingham nest sist, ble etterfulgt av et 0-2 tap hjemme for Middlesbrough denne midtuken.

Jonathan Walters har en langtidsskade, mens Emyr Huws er tilbake i trening.

Et lag i toppsjiktet hjemme mot nest siste lag. Vi avslutter kupongen med bare et tegn. H

96-rekkeren:

1. Manchester United - Newcastle United H

2. Tottenham - Cardiff City H

3. Watford - Bournemouth H

4. Leicester City - Everton H

5. Crystal Palace - Wolverhampton HUB

6. Burnley - Huddersfield Town HU

7. Middlesbrough - Nottingham Forest H

8. Preston North End - Wigan Athletic UB

9. Queens Park Rangers - Derby County UB

10. Norwich City - Stoke City HU

11. Milwall - Aston Villa UB

12. Swansea City - Ipswich Town H



432-rekkeren:

1. Manchester United - Newcastle United HU

2. Tottenham - Cardiff City H

3. Watford - Bournemouth H

4. Leicester City - Everton H

5. Crystal Palace - Wolverhampton HUB

6. Burnley - Huddersfield Town HU

7. Middlesbrough - Nottingham Forest H

8. Preston North End - Wigan Athletic UB

9. Queens Park Rangers - Derby County HUB

10. Norwich City - Stoke City HU

11. Milwall - Aston Villa HUB

12. Swansea City - Ipswich Town H