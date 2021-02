En ting må Everton bli bedre på for ta seg til Champions League

Everton tar for lite poeng hjemme på Goodison Park., men mandag tror vi the Toffees vinner hjemme mot et formsvakt Southampton.

Everton har vunnet åtte bortekamper denne sesongen. De trenger kun én seier til på bortebane for å tangere klubbens høyeste antall borteseire i Premier League siden 2008-2009-sesongen.

Kun topp tre-lagene, Manchester City, Manchester United og Leicester, har tatt flere poeng på bortebane enn the Toffees. Med den statistikken skulle man forvente at Carlo Ancelottis lag ville være ganske nære de tre topplagene på tabellen, men det er ikke tilfelle. Everton var ni poeng bak Leicester og Manchester United før helgens kamper.

Onsdag er det ca 58 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Årsaken er hjemmeformen. Everton er blant de dårligste hjemmelagene i Premier League denne sesongen. Det er bare fire lag som har tatt færre poeng på eget gress enn Carlo Ancelottis menn. Mandag tror vi Everton retter litt på denne statistikken mandag.

Everton - Southampton 2,10 - 3,35 - 3,35 H (spillestopp mandag kl. 20.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Everton vant 2-0 på Anfield sist helg. Det var første seieren mot byrivalen i dette tiåret. På mandag møter Everton et Southampton-lag som har hatt store problemer på Merseyside.

Everton er ubeseiret i de siste 15 hjemmekampene i Premier League mot Southampton (10 seire og 5 uavgjorte). Sist gang the Toffes tapte mot the Saints på Goodison Park var i 1997-1998-sesongen. Vi tror den statistikken holder seg mandag kveld.

Her finner du hele søndagens oddsprogram!

Sliter på Everton

Southampton er i elendig form. De står uten seier i de åtte siste kampene, hvorav syv av dem er tapt. The Saints har ikke vunnet en bortekamp siden starten av desember.

Etter noen vanskelige stunder på Goodison Park, slo Everton tilbake i Merseyside-derbyet. De tok også en sterk seier i FA-cupen mot Tottenham. De to seirene gjør at Carlo Ancelottis lag jakter en plass i Europa neste sesong. The Toffees er bare fem poeng bak West Ham som ligger på den viktige fjerdeplassen, og de har to kamper mindre spilt enn laget fra Øst-London.

Onsdag er det ca 58 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Den brasilianske spissen Richarlison har vært en nøkkelspiller i de to siste kampene, hvor de slo Liverpool og Spurs. Angriperen har scoret fire mål på de fire siste kampene. Han har blant annet scoret mål i de to siste ligakampene på rad. Nå skal han utfordre et Southampton-forsvar som har vært rufsete. Det gjør ham til et godt valg for dem som vil satse på en målscorer i denne kampen, og han er en spiller som kan vippe denne kampen i hjemmelagets favør.

Elendig Southampton-form

The Saints har vært fryktelig svake i de siste kampene. Syv tap på de åtte siste kampene inngir ikke til tillit. En svak opptreden av Chelsea ga dem ett poeng forrige helg, men de har fire strake tap på bortebane.

På de fire tapene har de sluppet inn utrolige 17 mål, og kun scoret to ganger. Vi tror de kommer til å slite mot et Everton-lag som har scoret 13 mål på de seks siste kampene.

Her finner du hele søndagens oddsprogram!

Skadesituasjonen hos Southampton gjør ikke livet lettere for dem. Manager Ralph Hasenhuttl har en haug med spillere på skadelisten. Michael Obafemi, Takumi Minamino, Oriol Romeu, Kyle Walker-Peters, William Smallbone, Theo Walcott og Ibrahima Diallo er alle utilgjengelige.

Everton må klare seg uten Yerry Mina og Jean-Philippe Gbamin, mens Fabian Delph er usikker. Viktige Allan og Dominic Calvert-Lewin var tilbake sist, og begge er ventet å starte mandagens kamp for vertene.

Formkurvene til de to lagene gjør at det er vanskelig ikke å gå for hjemmeseier. Southampton går på sitt femte bortetap på rappen her. 2,10 i odds på Everton er bra.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset