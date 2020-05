Endelig er tippekupongen tilbake

Etter seks uker borte, er tippekupongen endelig tilbake hos Norsk Tipping.

Kampene på tippekupongen spilles lørdag og søndag. Det er fem kamper fra den færøyske ligaen, fem kamper fra den hviterussiske toppdivisjonen og to kamper fra K-ligaen i Sør-Korea. Merk dere at innleveringsfristen er allerede lørdag kl 13.55.

1. NSI Runavik—TB Tvøroyri

NSI Runavik hang med i toppen av den færøyske toppdivisjonen sist sesong. Ni serierunder før slutt toppet de ligaen, men fire tap på de syv siste kampene gjorde at de til slutt falt ned til tredjeplass på tabellen. NSI Runavik er et av de sterkeste hjemmelagene i ligaen på Færøyene. De vant ti av 14 hjemmekamper sist sesong. Norske Peder Nersveen spilte for Runavik sist sesong, men har dratt hjem til Norge. Klæmint Olsen har herjet i hjemlig liga i mange år og er tidenes mestscorende i Betri Deildens historie. Han blir viktig for laget i år også.

I serieåpningen spiller Runavik mot TB Tvøroyri som kun vant én av 14 bortekamper sist sesong. Gjestene har nest lavest gjennomsnittsalder i spillerstallen, 24,9 år. De endte på tredje sisteplass i den færøyske ligaen sist sesong etter å ha tapt ni av de ti siste seriekampene. TB Tvøroyri har tapt de fire siste kampene Runavik. Forrige sesong tapte de 1-3 borte og 1-4 hjemme mot NSI Runavik. Det er ingen grunn til å tro at de skal ta poeng i denne kampen. Soleklar H.

2. HB Torshavn—Eb/Streymur

HB er den mest suksessrike klubben på Færøyene. De har vunnet ligaen 23 ganger, siste gang var i 2018. Deler stadion med B36 på Gundadalur. Forrige sesong var en stor skuffelse for klubben. De endte på fjerdeplass, 15 poeng bak seriemester Klaksvik. HB Torshavn har hatt et jerngrep på Eb/Steymur. De hadde vunnet de fem siste kampene mot laget fra Streymnes.

Eb/Streymur ble stiftet så sent som i 1993, men de har likevel vunnet ligaen to ganger i 2008 og 2012. De rykket ned etter 2015-sesongen, og etter opprykket i sesongen etter har de kjempet på nedre halvdel av tabellen. Laget fra Streymnes endte på nest sisteplass sist sesong med 18 poeng. De var svake på bortebane, hvor de kun vant tre av 14 kamper. De har mistet midtbanespileren Rógvi Nielsen. Han skal spille for Runavik denne sesongen. 19 år gamle Símun Sólheim fra HB skal forsøke å erstatte ham. Klubben har også lånt den færøyske U21-midtstopperen Bjarni Petersen fra B36. Eb har ligaens yngste lag. De får en tøff sesong.

HB er sikkert revansjesugne. H bør holde her.

3. Skala IF—IF Fuglafjørdur

Skala kom på sjetteplass i fjor, men flere viktige spillere har dratt videre. Vertene har ikke tapt mot IF Fuglafjørdur siden 2014! De står med fem strake seire mot gjestene før lørdagens match.

IF Fuglafjørdur endte desidert sist i ligaen sist sesong. De tok kun seks poeng totalt og holdt seg i divisjonen på grunn av en spesiell regel, som før denne sesongen har blitt endret. Dersom ingen førstelag ender blant de tre beste i den nest øverste divisjonen, rykker ingen opp eller ned. Andrelagene til KÍ, NSÍ og Vikingur endte på de tre øversteplassene på nivå to på Færøyene. Laget var en katastrofe på bortebane, hvor de tapte tolv av 14 kampene.

Hans Jørgen Djurhuus er ny trener i klubben, og de har vist bedre takter i oppkjøringen til denne sesongen. Bogi Løkin var i sin tid et av de største talentene på øygruppen. 32-åringen var påprøvespill i Liverpool i sine yngre dager, men fikk ikke kontrakt. Han er en nøkkelspiller. Denne kampen er åpen. IF Fuglafjørdur er i fremgang, mens Skala mistet en rekke spillere. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

4. KI Klaksvik—B36 Torshavn

KÍ Klaksvík er regjerende seriemestere på Færøyene. De vant ligaen i fjor etter en thrilleravslutning mot nettopp B36 Torshavn. Begge lagene sto med lik poengsum før den siste kampen, hvor de møtte hverandre. Klaksvik vant 3-0 på bortebane. Tre nordmenn bidro sterkt til klubbens første seriegull på 20 år, men alle tre er tilbake i Norge denne sesongen. Simen Sandmæl skal spille for Stjørdals/Blink, Magnus Stamnestrø er på plass i Ranheim og Torbjørn Grytten er Brattvåg-spiller. Nå har klubben erstattet dem med tre spillere som var i HamKam sist sesong: Ole Erik Midtskogen, Odmar Færø og Abubakar Ibrahim Aliyu. Sistnevnte spiller ikke denne kampen. Han er i Nigeria hvor det er utreiseforbud på grunn av koronapandemien. De har også fått inn Sebastian Avanzini fra Horsens og Alessio Hyseni på lån fra Partizan. Jóannes Bjartalid er den viktigste spillern. Han scoret 23 mål i fjor, fikk landslagsdebuten og ble kåret til årets spiller i ligaen. Han har tidligere prøvespilt for Viking og Raufoss.

Klaksviks motstander i serieåpningen, B36 Torshavn, er en annen klubb som har flere spillere med bakgrunn fra norsk fotball i stallen. Meinhard Egilsson Olsen spilte for Kristiansund BK forrige sesong, men den færøyske landslagsspilleren er tilbake i den hjemlige ligaen denne sesongen. Der er han lagkamerat med en annen spiller som har spilt i Møre og Romdal. Sonni Ragnar Nattestad er født på Haiti, men har færøysk statsborgerskap. Midtstopperen har tidligere spilt for både Molde og Aalesund. B36 har vunnet ligaen tre ganger i øpet av de siste ti årene, og de er sikkert revansjesugne etter å ha tapt seriegullet på målstreken i fjor.

B36 har kun vunnet én av de siste fem bortekampene i Klaksvik. Seieren kom sist sesong. Da vant de 2-0 her. Det virker som Klaksvik har klart å erstatte spillerne som er forsvunnet. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

5. AB Argir—Vikingur Gøta

Argir ga trener Sorin Anghel fyken før sesongen. Rumeneren er erstattet av assistenttrener Simun Samuelsen. Argir har for vane å miste sentrae spillere. Det har også skjedd før denne sesongen. Viktige Lukas Giessing (19) har gått til danske AB.

Argir har kun vunnet én av de 14 siste kampene mot Vikingur, uansett bane. Vikingur har vunnet fire av de fem siste kampene i Inni í Vika (ja, stadionet til Argir heter faktisk det). Arenaen rommer 2000 mennesker og er den sørligste stadion på øyen Streymoy.

Vikungur har etablert seg som et topplag de siste ti årene. Laget står med to seriemesterskap De vant ligaen i 2016 og 2017. De huskes kanskje best i Norge for å ha slått ut Tromsø i Europa League i 2014/2015-sesongen. Laget har klart å holde på de beste spillerne sine, men de begynner å dra på årene. De er kjent for å spille defensivt, men det skal den nye treneren Eydun Klakstein forsøke å gjøre noe med. Det blir interessant å se om han klarer det. Vikingur har hentet Lucas Cieslewicz fra B36 før denne sesongen. Også Finnur Justinussen, som har vært toppscorer på nivå to i Danmark, er kommet til klubben. B skal holde i massevis.

6. FC Slavia Mozyr—Torpedo BelAZ Zhodino

Slavia Mozyr har vært ustabile denne sesongen. De slo storklubben BATE Borisov både i ligaen og cupen hjemme i starten av sesongen, og de vant også mot regjerende seriemester Dinamo Brest. Så startet nedturen for Mikhail Martinovichs lag. Først spilte de 0-0 hjemme mot nyopprykkde Ruh Brest, og deretter gikk laget på tre strake tap. Slavia tapte 1-2 mot Isloch, 1-3 hjemme mot Minsk og de røk ut av cupen etter et 0-2-tapet mot Borisov. Sist helg fikk Slavia Mozyr en liten opptur da de snudde 1-2 til 3-2 mot Vitebsk. Spissen Maksym Slyusar var tilbake mot Vitebsk og ble den store helten. Midtbanespilleren Aleksandr Anufriev er fortsatt skadet. Dennis Tetteh var heler ikke i troppen til forrige match. Midtbanemannen Andrey Chukhley har ikke vært i troppen til de fire siste kampene, og han er savnet.

Torpedo Zhodino ligger på en sterk andreplass i toppdivisjonen. De startet sesongen med to 1-0-seire, før de tapte 0-2 mot Dinamo Minsk. Laget til Yuri Puntus slo umiddelbart tilbake og vant 2-0 mot Energetyk-BGU, deretter spilte de 0-0 mot BATE Borisov og tok tre poeng mot Ruh Brest. Gabriel Ramos har vært god for Torpedo, men i Brest misset han på tre store sjanser. Torpedo Zhodino vant 5-2 i Minsk i forrige serierunde. Gabriel Ramos revansjerte seg med å score det første målet, men det var Valeri Gorbachik som ble den store spilleren i kampen. Han scoret hat-trick.

Midtbanespilleren Ilya Kukharchik er ute med en kneskade. Også midtbanemannen Yuri Pavlyukovets er skadet Kantspilleren Danil Levitsky har ikke vært på banen denne sesongen, men han var med i troppen sist. Den brasilianske kantspilleren Lipe Veloso har kommet inn som innbytter i fire kamper på rad. Han var fantastisk i Minsk, og han kan muligens få sin første kamp fra start mot Slavia.

Torpedo Zhodino har vunnet seks av de siste syv kampene mot Slavia Mozyr, og de viser bedre form enn hjemmelaget. UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

7. FC Neman Grodno—Rukh Brest FC

Neman Grodno kom kraftig ned på jorden igjen forrige helg. Etter at de tok en fantastisk seier mot Energetik-BGU for to uker siden, tapte de sist helg mot BATE. Vertene ligger dermed nede på en skuffende 14.-plass på tabellen. Det er ennå tidlig i sesongen, og en seier i lørdagens hjemmekamp vil kunne sende dem helt opp til sjetteplass på tabellen, og det skal være mulig.

De møter et Rukh Brest-lag som debuterer i toppdivisjonen denne sesongen. Nykommeren har fått en brukbar start på sesongen, men de har problemer offensivt. Laget har kun scoret tre mål på syv kamper, men de har samtidig kun sluppet inn tre mål. Rukh Brest har vunnet to kamper, og ligger på en respektabel ellevteplass. Det er likevel bekymringsfullt at de ikke klarer å score mer mål. Selv om Neman ikke er i sin beste form akkurat nå, så klarer vi ikke å se at de skal tape denne kampen. De er ubeseiret i de tre første hjemmekampene sine, hvor de står med to seire og én uavgjort. De banket Energetik her 3-0 for et par uker siden Faktum er at de ikke har tapt hjemme på de seks siste kampene, og de har bare sluppet inn to mål i denne perioden. Det er en nedslående statistikk for Rukh som kun har scoret ett mål på bortebane i toppdivisjonen. Fire av de seks siste hjemmekampene til Neman har endt med seier, og vi tror de tar tre nye poeng her. H

8. FC Isloch—FC Belshina Bobruisk

Isloch er to forskjellige lag hjemme og borte. De har vunnet fire av fem hjemmekamper, og er dermed det beste hjemmeaget i den hviterussiske ligaen. Samtidig er de seriens dårigste bortelag, for de har tapt begge bortekampene sine, og sluppet inn syv mål. I forrige serierunde gikk Isloch på et flaut 0-4-tap borte mot Shakhter Soligorsk. Nikolai Yanush var nær ved å score i det 80. minutt, men Minsk-lagt var i realiten sjanseløse i Soligorsk. De er antakeligvis glade for å være tilbake på FC Minsk Stadium hvor de har vært sterke denne sesongen.

Høyreback Vladislav Glinskiy har vært ute med skade i de fem siste kampene, og midtbanespileren Aleksandr Bychenok har ennå ikke vært på banen denne sesongen. Angriperen Aleksandr Makas sto over kampen i Soligorsk.

Belshina Bobruisk har fortsatt ti gode å vinne en kamp etter comebacket i den hviterussiske toppdivisjonen. De startet sesongen med tre strake tap, og kun ett mål. Deretter spilte de 1-1 mot Neman Grodno og 1-1 mot nyopprykkede Smolevichi. De to siste kampene har begge endt med tap. De tapte 2-3 mot serieleder Slutsk, men i den kampen hadde de fortjent ett poeng. Sist helg var de sjanseløse hjemme mot Dinamo Brest som reiste fra Bobruisk med 3-0-seier.

Venstreback Nikita Rochev er tilbake etter suspensjon. Keeper Aleksey Kharitonovich kom inn for Sergey Turanok mellom stengene, men tabbet seg ut Han er trolig tilbake på benken i denne kampen.

Belshina har tapt fem av syv kamper denne sesongen, og sluppet inn tre mål i de to siste. Laget som er sponset av en bildekk-fabrikk har punktert. De har tapt ti av de siste 15 bortekampene i toppserien. Vi tror hjemmesterke Isloch vinner i Minsk. H

9. FC Vitebsk—FC Shakhtyor Soligorsk

Etter to strake tap mot Isloch og Slavia har Vitebsk falt nedover tabellen, mens to seire på rad har Shakhtyor har passert søndagens motstander på tabellen og nå har de en topp tre-plassering innen rekkevidde. The Miners, som gjestene kalles, har faktisk vunnet de tre siste kampene på rappen. De vant nemlig 4-2 mot Dinamo Brest i semifinalen i cupen mellom de to seriekampene, men sammenlagt var det ikke godt nok til å sikre seg en finaleplass. At de har scoret ti mål på de tre siste kampene gir dem likevel selvtillit før bortekampen mot Vitebsk.

22 år gamle Vitali Lisakovich har vært en svært viktig spiller for Soligorsk-laget. Han har scoret fem av de siste ti målene. Vi tror Soligorsk-laget kan lage problemer for vertene her.

Vitebsk, som kun har gått målløs i to av de første syv kampene så langt, har offensiv kapasitet til å lage trøbbel for Soligorsk. De har scoret i ale hjemmekampene sine denne sesongen, og de har scoret i 24 av 31 hjemmekamper i ligaen siden april 2018.

Shakhtyor Soligorsk har vunnet de to siste kampene mot Vitebsk, og de har scoret seks mål i de to kampene. Gjestene taper ikke denne matchen. UB

10. Dinamo Brest—Dinamo Minsk

De regjerende ligamesterne, Dinamo Brest, slo tilbake etter to tap på rad da de banket Belshina 3-0 i forrige serierunde. Dinamo Brest tapte 0-1 borte mot Vitebsk og gikk på et skuffende 0-2-tap hjemme mot Soligorsk, men de håper å ta sin andre seier på rad hjemme mot Dinamo Minsk søndag.

Dinamo Brest ligger nede på en anonym niendeplass på tabellen før helgens kamper. Før sesongen var det neppe der de hadde planer om å ligge etter syv serierunder. Det er først og fremst på hjemmebane de har sviktet. aget har kun vunnet én av de fire første hjemmekampene. Samtidig har de regjerende ligamesterne kun tapt to av de siste tolv kampene foran egne fans.

Dinamo Minsk er virkelig ille ute å kjøre. De falt ned til 13-plass på tabellen etter 1-2-tapet mot Slutsk sist helg. Storklubben fra hovedstaden hadde to seire på rad før tapet mot Slutsk. De hadde vunnet mot Neman Grodno og nyopprykkede Smolevichi, men begge klubbene er bunnlag i toppdivisjonen. 3-1-seieren mot Smolevichi er Dinamo Minsk eneste borteseier på de siste åtte bortekampene. Gjestene har kun tapt én av de fire siste kampene her. HU

11. Pohang Steelers—Busan I Park

Koronakrisen har satt sitt preg på idretten verden over. Også i Sør-Korea. Pohang har spilt tre treningskamper etter at den koreanske regjeringen åpent for fotballspill igjen. De tapte overraskende mot Gyeongju FC som holder til på nivå tre, men de har vunnet to ganger mot Busan Transportation Corporation FC som også spier på tredje nivå.

Pohang kommer til serieåpningen uthvilt og uten spillere på skadelisten. Pohang har stammen fra laget sist sesong, men Wanderson, som scoret 15 mål og hadde ni mågivende pasninger sist sesong, har gått til Al Ittihad. Han blir vanskelig å erstatte for manager Kim Gi-dong. De offensive midtbanespillerne Aleksandar Paločević og Manuel Palacios blir nøkkelspillere hos Pohang. Sistnevnte scoret elleve mål for Anyang på nivå to sist sesong, blant annet tre mot Busan.

Busan I Park har rykte på seg for å spille offensiv fotball. På ti treningskamper har de scoret 45 mål og sluppet inn ti. Nylig vant Busan 5-1 mot Gimhae City fra nivå tre.

Spissen Lee Jeong-hyeop var en nøkkelspillere for Busan i opprykkssesongen, men han spilt lite i sesongoppkjøringen. Det betyr sannsynigvis at Gustavo Vintecinco debuterer mot Pohang. K-ligaen har en spesiell regel som sier at lagene må ha en spiller under 22 år i startoppstillingen. Det kan bli et problem for Busan. Lee Dong-jun og Kim Jin-kyu, som begge har vært faste i startelleveren, har begge fylt 23 år. 19 år gamle Kwon Hyeok-gyu har fått mye tilit i sesongoppkjøringen, og han kan fort starte mot Pohang. Etter at Busan rykket ned til nivå to i 2015 har de gjenoppbygget spillerstallen rundt en gruppe unge spillere, og de er mer enn klar til å satse på et høyere nivå. Busans akademi har levert spillere som landslagsback Kim Moon-hwan, kantspilleren Lee Dong-jun og mitbanemannen Kim Jin-kyu. Lee Dong-jun ble kåret til den viktigste spilleren i K2-ligaen sist sesong.

Nyopprykkede Busan kommer til denne kampen full av entusiasme, men Pohangs rutine og kvalitet på midtbanen vil bli avgjørende. Vertene vil bryte gjennom det nykomponerte forsvaret til Busan. H på 96-rekkeren og HU på 432-rekkeren.

12. Gangwon FC—FC Seoul

Gangwon FC tok seg til mestersluttspillet sist sesong, men resultatene der var så som så. Gangwon stiller med et spennende lag i K-ligaen denne sesongen. De har et giftig spisspar i Kim Ji-hyun og Cho Jae-wan, og på midtbanen styrer Han Kook-young.

Den 24 år gamle spissen Kim Ji-hyun, som ble kåret til årets unge spiller i 219, selv om han gikk glipp av de tre siste månedene av sesongen på grunn av en skade, scoret to ganger mot FC Seoul sist sesong, og han kan skape problemer for hovedstadslaget igjen.

FC Seoul har mange talentfulle spillere offensivt. Nysigneringene Adriano og Serbian Aleksandar Pešića skal score målene for klubben denne sesongen. Han Chan-hee og Han Seung-gyu skal forsterke midtbanen. The Dragons endte på tredjeplass sist sesong, og de har ambisjoner om å kjempe om ligatittelen denne sesongen.

Kampene mellom disse to lagene har vært målrike de siste sesongene. Fire av de fem siste kampene har endt med tre mål eller mer. Vi tror på en ny underholdene match. Denne kampen kan bli jevn, men vi har størst tro på et forsterket bortelag. UB

