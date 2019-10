Endelig har «norske» Hertha Berlin våknet

Fredagens langoddsprogram byr på én kamp fra engelsk Championship, i tillegg er det kamper i både La Liga, Bundesliga og dansk Superliga. Men det definitive høydepunktet på fredagens oddsmeny er Buskerud-derbyet mellom Mjøndalen og Strømsgodset. Det er også en god del ishockey. Det spilles blant annet full runde i Hockeyallsvenskan og ellers både KHL og finsk eliteserie.

Hertha Berlin - Fortuna Düsseldorf (Pause/fulltid dobbel) U/H - 5,00 i odds (spillestopp kl. 2025)

Etter en forferdelig dårlig start på sesongen, hvor de kun tok ett poeng på de fire første serierundene, har Hertha Berlin endelig våknet. Før fredagens kamp står de med to seire på rad.

For to og en halv uke siden slo de nyopprykkde Paderborn 2-1 hjemme i den tyske hovedstaden, og i forrige serierunde høvlet de over Köln da de tok en imponerende 4-0-seier på bortebane. Det var en ganske åpen første omgang, men Javairo Dilrosun ga Hertha ledelsen etter 23 minutter. Fire minutter før pause fikk Köln-stopper Jorge Meré se det røde kortet, og det gjorde at Berlin-laget kjørte over vertene i annen omgang. Veteranspissen Ibisevic scoret to ganger, og Boyata fastsatte resultatet til 4-0 på tampen av kampen.

Hertha har ingen nye spillere på skadelisten, men den defensive midtbanespilleren Maier (som ennå ikke har spilt denne sesongen) og venstreback Plattenhardt er begge usikre.

Dusseldorf startet sesongen lovende. De slo Werder Bremen 3-1 på bortebane i serieåpningen, men så kom nedturen. Sist helg gikk de på et skuffende 1-2-tap hjemme mot Freiburg. Det var lagets fjerde tap på de fem siste kampene.

Hennings ga Dusseldorf ledelsen, men Jonathan Schmid utlignet tre minutter senere. Fortuna skapte flest sjanser i annen omgang, men det er ikke det som teller. Freiburg på sin side var farligere de gangene de kom til sjanser, og de bommet til og med på et straffespark i det 64. minutt, før de tok ledelsen ti minutter før slutt.

Målvakten Rensing, midtbanespilleren Stoger og den offensive midtbanemannen Barkok er alle ute med langtidsskader, og de har ikke spilt så langt. Gjestene må også klare seg uten Zimmer og midtbanespilleren Suttner. Forsvarsspilleren Morales og midtbanespilleren Fink er tvilsomme.

Med to seire på rad, og fornyet selvtillit, tror jeg at Hertha-spillerne vil ta tre poeng mot et Fortuna Düsseldorf-lag som ikke har imponert så langt. Særlig defensivt har de problemer. De har sluppet inn mål i 16 Bundesliga-kamper på rad. Sist de klarte å holde nullen i den tyske toppserien var tilbake i mars.

Det er likevel interessant å notere seg at Fortuna Düsseldorf kun har ligget under til pause i én av de seks første kampene sine. Det var hjemme mot Leverkusen. I alle de tre bortekampene hittil har de ledet til pause. Det sier meg at de kommer til å gi Hertha kamp på Olympiastadion.

Det har stått uavgjort til pause i fire av de fem siste kampene mellom Hertha og Fortuna Düsseldorf. Jeg tror også det kommer til å stå uavgjort etter de første 45 minuttene i fredagens match, men med den formen Hertha har vist de siste ukene vil de sannsynligvis avgjøre kampen i annen omgang. Et U/H-spill på denne kampen gir flotte 5,00 i odds. Det mener jeg er et ok spill. Spillestopp er klokken 2025.

