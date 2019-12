Engelsk dobbel til fet odds

Vi tror Sheffield United slår et bortesvakt Aston Villa-lag.

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Oddstips: Fyldig oddsprogram lørdag - sjekk våre analyser

Tippetips: Leeds tar et nytt steg mot Premier League

Oddssingel skiskyting jaktstart: Thingnes Bø lar seg ikke stoppe

Oddssingel PL: Newcastle kan skrelle borte mot Burnley

Oddssingel PL: Leicester er best i 2. omgang

V75 Bjerke: Superlørdag med Gulljackpot i V75 på Bjerke

V75 Bergsåker: Kihlström-show i lørdagens V75 på Bergsåker

V75 lørdag: Se Super Saturday gratis med V75 fra Bergsåker og V75 på Bjerke

Lørdagens langoddsprogram er som vanlig meget omfattende. Det er seks kamper i Premier League, der Liverpool er i aksjon allerede kl 13.30 hjemme mot Watford. Det er full serierunde i Championship og som vanlig en rekke kamper i både Bundesliga, La Liga, Ligue 1 og Serie A. Det er verdenscup langrenn i Davos, verdenscup skiskyting i Hochfilzen og hopp fra Klingenthal. I alpint er det slalåm for menn i Val'dIsere.

NB! Førstepremiepotten i Lotto er på 14 millioner kroner lørdag. Lever kupongen før klokken 18:00 lørdag her!

Sheffield United - Aston Villa H 1,85 (spillestopp kl. 15.55)

Sheffield United slo tilbake sist helg etter det overraskende 0-2-tapet hjemme mot Newcastle i kampen før. Det var the Blades første seier på fire kamper. De har spilt uavgjort mot Tottenham, Manchester United og Wolves i denne perioden, så det er ikke akkurat sånn at de har noe å skamme seg over. Det faktum at de kunne tatt flere poeng i de kampene viser at Sheffield United har til passet seg nivået i Premier League.

The Blades har allerede slått et av lagene som rykket opp sammen med dem foran denne sesongen. De vant 2-1 mot Norwich på Carrow Road i forrige uke, og de har gode muligheter til å gjenta suksessen mot playoff-vinnerne Aston Villa hjemme på Bramall Lane lørdag. Villa har vist lovende takter i enkeltkamper, men etter 1-4-tapet mot høytflyvende Leicester sist helg, er Dean Smiths menn nær ved å havne under nedrykksstreken. Birmingham-klubben har én seier, én uavgjort og seks tap på de åtte siste bortekampene i Premier League-kampene. Det er ikke godt nok.

Sheffield United-laget har en fantastisk innstilling. Jeg tror de tar en ny seier mot Villa. H



Derby - Millwall B 2,75 (spillestopp kl 15.55)

Derby er ikke i nærheten så gode som de var under Frank Lampard sist sesong. Forrige sesong spilte de seg frem til playoff-finalen på Wembley, men måtte gi tapt for Aston Villa. Etter at de var så nær ved å rykke opp til Premier League i mai, så var det mye optimisme the Rams før denne sesongen. Men de har ikke innfridd forventningene.

Phillip Cocu har fått en tung start på managerkarrieren i Derby. The Rams har kun vunnet seks av de første 21 kampene, og de befinner seg nede på en skuffende 16.-plass. De er ni poeng bak en playoffplass i øyeblikket, og det er en playoffplass de sikter mot slik sesongen har utviklet seg. The Rams har imidlertid vist seg å være vanskelige å slå hjemme på Pride Park, hvor de kun har tapt én av elleve kamper.

I likhet med Derby fikk heller ikke Millwall noen god start på sesongen under Neil Harris. Etter at managerlegenden forlot The Den har Millwall fått et oppsving.

Gary Rowett tok over på The Den i slutten av oktober. Siden den gang har Millwall kun tapt én av syv kamper. De er nå ubeseiret i de siste seks kampene, og tre av dem er vunnet. Det virker ikke som the Lions er et lag som skal klare å vinne mange kamper på rad, men de er tøffe å slå. Under Rowett har Millwall tette igjen bakover. De har kun sluppet inn to mål på de tre siste kampene. Derby er gode på hjemmebane, men de møter et Millwall-lag som viser strålende form. Millwall kan vinne igjen.

Lørdagens dobbelttips er Sheffield United + Millwall. Denne kombinasjonen gir 5,09 i odds.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset