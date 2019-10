England gjør ingen feil i Praha

På fredagens langoddsprogram er det syv kamper fra EM-kvalifiseringen i fotball. Høydepunktet for anglofile nordmenn er antakeligvis Englands bortekamp mot Tsjekkia. Også store fotballnasjoner som Frankrike og Portugal er i aksjon fredag. På ishockeyfronten er det full rulle. Det spilles blant annet kamper i HockeyAllsvenskan, i Sveits, Østerrike, Tyskand, Finland og Danmark. Natt til lørdag er det to kamper i NHL.

Fredag er det ca 289 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 1800. Lever kupongen her!

Tsjekkia - England - pause/fulltid B/B - 2,15 i odds (spillestopp kl 20.40)

EM-kvalifisering, gruppe A. Gareth Southgate sine menn kvalifiserer seg for EM i 2020 hvis de slår Tsjekkia i Praha fredag. The Three Lions topper gruppe A etter å ha vunnet de fire første kampene i gruppespillet med 19-4 i målforskjell.

England må klare seg uten flere sentrale spillere før den viktige bortekampen i den tsjekkiske hovedstaden. Dele Alli, Jesse Lingard, Fabian Delph og James Maddison og Kyle Walker er alle ute, mens Chelsea-forsvarer Fikayo Tomori er hentet inn i Southgate sin tropp for første gang.

Det forrykende angrepet til England er fortsatt inntakt. Den engelske landslagssjefen starter trolig med Sterling på ene kanten sammen med Harry Kane og enten Marcus Rashford eller Jadon Sancho på andre kanten. Chelsea-spissen Tammy Abraham, som er toppscorer i Premier League sammen med Sergio Aguero, er også et alternativ. Uansett hvem Southgate velger vil engelskmennene ha tilstrekkelig offensiv slagkraft til å slå Tsjekkia, mener jeg.

England høvlet over tsjekkerne og vant 5-0 på Wembley. Jeg tror ikke kampen i Praha vil bli en tilsvarende overkjøring, men engelskmennee er truende til å score flere mål.

Med 19 mål på de fire første kampene er det bare Belgia og Russland som har scoret mer enn dem så langt. Belgia har scoret vanvittige 28 mål på fem kamper, mens Russland står med 22 scoringer på sine fem første kamper. Begge har spilt én kamp mer enn England.

The Three Lions har levert solid angrepsspill så langt i kvaliken, men forsvarsspillet har ikke vært like bra. Det var tydelig i 5-3-seier hjemme mot Kosovo. De har nå sluppet inn mål i de to siste kampene i gruppespillet. Southgate sine karer skal vinne i Praha, men jeg tror den manglende konsentrasjonen i forsvaret kan gi tsjekkerne muligheter.

Tsjekkia er Englands nærmeste utfordrer i gruppe A. De ligger tre poeng bak England med én kamp mer spilt enn Southgates menn. Tsjekkerne har scoret i underkant av to mål i snitt per kamp i kvalifiseringen. Å score har vært et varemerke for det tsjekkiske laget etter at Jaroslav Šilhavý overtok. De har scoret minst én gang i 16 av de siste 20 kampene. De har uten tvil spillere som kan åpne et forsvar og avslutte, og jeg bir ikke overrasket om de klarer å score mot engelskmennene.

På hjemmebane har tsjekkerne vært en hard nøtt å knekke. De har bare tapt tre ganger på de 13 siste kampene siden juni 2016. To av tapene kom mot henhodsvis Tyskland (1-2) og Ukraina (1-2).

England har ledet til pause i alle de fire første kampene sine i gruppespillet, og jeg tror også at de kommer til å gå ut i hundre mot Tsjekkia. Oddsen på ren borteseier er 1,40. Det er uinteressant. Statistikken støtter et spill på at England leder til pause og etter full tid. B/B-spillet gir finfine 2,15 i odds. Spillestopp er klokken 2040.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset