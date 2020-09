England revansjerer EM-tapet mot Island

Endelig er landskampene tilbake igjen. Vi tror England revansjerer EM-tapet fra 2016 mot Island og blir en av sikkerkampene på ukens lørdagskupong.

Det er fire kamper fra Nations League, fem kamper fra PostNord-ligaen og tre kamper fra den engelske ligacupen på denne ukens lørdagskupong.

Bonuspotten er nå oppe i xxx xxx kroner og innleveringsfristen er klokka 15:55 lørdag.





1. Island - England

Nations League. Første runde i den nye utgaven av Nations League. De 55 nasjonene deles inn i fire divisjoner etter ranking. De fire divisjonene deles inn i fire avdelinger med opp- og nedrykk. Vinnerne av de fire gruppene på øverste nivå spiller sluttspill om tittelen. Portugal vant finalen i Nations League i fjor. Erik Hamréns Island endte uten poeng i sin gruppe første gang de var med i Nations League i 2018/2019. Da ble Sveits og Belgia for sterke for islendingene som har en tropp fullt av kjente navn for det norske fotballpublikummet. De slo som kanskje mange husker ut England av EM i 2016. Gudmundsson og kaptein Gunnarsson er begge ute med skade for vertskapet. Både Sampsted (Bodø/Glimt) og Fridjonsson (Aalesund) er med i den islandske troppen.

England endte først i sin gruppe av Nations League sist gang de var med. Da var sterke nasjoner som Spania og Kroatia bak dem på slutt-tabellen, men tapte senere semifinalen mot Nederland. Ble som kjent snytt for sommerens VM (spilles isteden i 2021) og har ikke spilt landskamp på lenge. De to andre nasjonene i gruppen er forøvrig Danmark og Belgia. England møter Danmark kommende uke. Harry Maguire er ute av den engelske troppen etter sommerens hendelser. I tillegg er Chilwell, Stones og Rashford ute for manager Southgate.

England får tillit på bortebane, selv om Island er fullt kapable til å lage trøbbel på en god dag. B.

2. Danmark - Belgia

Nations League. Denne gruppen består som kjent av disse to lagene, samt England og Island som møtes i Reykjavik i kveld. Danmark trenes nå av Kasper Hjulmand etter at Åge Hareide er ferdig i jobben som sjef for de danske drengene. De vant gruppe 4 i Divisjon B av denne turneringen sist gang foran Wales og Irland og skal spille VM neste år. Møter England kommende uke. Dette er danskenes første landskamp siden de spilte 1-1 borte mot Irland i november i fjor.

Belgia var med i Divisjon A av denne turneringen sist og endte der på 2. plass i gruppa bak Sveits, mens de slo Island i begge de to innbyrdes oppgjørene. Dette blir første landskamp siden de slo Kypros 6-1 i EM-kvalifiseringen i november i fjor. Ingen sentrale brikker skal være ute til denne.

UB i København. Vi tror ikke Belgia taper denne.

3. Sverige - Frankrike

Nations League. Det er første gang disse møtes siden 2017. Da ble det 2-1 til hjemmelaget i begge de to innbyrdes oppgjørene i VM-kvalifiseringen der Frankrike til slutt vant VM som mange sikkert husker. Sverige har ikke spilt en landskamp siden i januar da de slo Kosovo i en treningskamp. De to øvrige lagene i denne gruppen er Portugal og Kroatia.

Frankrike har ikke vært i aksjon i en landskamp siden november i fjor da de slo Albania 2-0 på bortebane i VM-kvalifiseringen. De ble nummer to i sin gruppe i Nations League sist gang, bak Nederland, mens de endte fem poeng foran Tyskland. Pogba har fått påvist koronaviruset og er naturligvis ikke aktuell til denne. Fra før er Mendy, Pavard, Coman, Umtiti og Laporte ute.

Vi tror det skal holde med UB i Stockholm.

4. Portugal - Kroatia

Nations League. Portugal er regjerende mestere i denne turneringen etter at de slo Nederland 1-0 i finalen i fjor sommer. Detter også første gang det portugisiske landslaget er i aksjon i 2020 - sist kamp var i VM-kvalifiseringen i november i fjor da de slo Luxembourg 2-0 på bortebane etter scoringer av Bruno Fernandes og Cristiano Ronaldo. Carvalho og Mario er begge ute til dette oppgjøret.

Kroatia, tapende VM-finalist fra 2018, endte sist i sin Nations League-gruppe første gang denne turneringen ble arrangert bak England og Spania. Heller ikke de har vært i aksjon siden i fjor da de slo Georgia 2-1 på hjemmebane i den siste kampen i VM-kvaliken. Sentrale spillere som Modric og Rakitic er blant de som mangler for Kroatia.

Det blir H på 96-rekkeren, mens vi tar oss råd til HU på det store systemet.

5. Moss - Skeid

PostNord-ligaen avdeling 1. Moss er nest sist med fem poeng etter åtte kamper (1-2-5) og har nå seks poeng opp til den viktige 7. plassen som gir spill i "Opprykks-serien" på nivå tre etter at 13 kamper er spilt i denne avdelingen. Det har kun blitt ett poeng hjemme på Melløs på fire kamper så langt: 0-1-3. Forrige lørdag røk de 1-2 borte mot Kjelsås i en kamp der hjemmelaget avgjorde fem minutter før full tid på et straffespark.

Skeid slo Florø 2-1 inne i Vallhall forrige lørdag etter to mål av Taofeek Ismaheel og er med de tre poengene oppe på 4. plass med 13 poeng. Det har blitt 4-1-3 på de første åtte og borte er fasiten 1-1-2, mens det har blitt tre seire og ett tap hjemme i hovedstaden. Simen Hestnes måtte ut med skade tidlig forrige helg og er ute.

Vi ender opp med B, men understreker at det er en vanskelig lørdagskupong og de som har råd og spiller tynnere andre steder tar med U' en i Moss.

6. Bærum - Fram Larvik

Over til avdeling 2. Det endte 2-1 her sist sesong. Bærum fikk med seg ett poeng hjem fra bortekampen mot Nardo i Trondheim (1-1) sist i en kamp der de ledet 1-0 før hjemmelaget utlignet på straffespark etter at halvtimen var passert. De ligger dermed på 10. plass og har seks poeng opp til den viktige 7. plassen når fem kamper gjenstår å spille av denne serien. 1-1-2 hjemme på Sandvika før møtet med tabelljumboen.

Fram Larvik er helt sist med ett fattig poeng etter én uavgjort og sju tap så langt. Forrige helg røk laget 1-4 hjemme mot nyopprykkede Fløy-Flekkerøy i Framparken. Trøsten får være at det i skrivende stund ser ut til at ingen lag rykker ned ettersom 3. divisjon enda ikke har kommet i gang med sesongen. Lagets eneste poeng til nå i sesongen kom da laget spilte 3-3 borte mot Nardo i august. Pereira var tilbake på benken igjen sist etter å ha stått over kampen før.

Bærum blir en av holdepunktene på lørdagskupongen hjemme mot bunnlaget fra Larvik. H.

7. Bryne FK - Notodden

Dette er lagenes første møte i seriesammenheng siden 2017. Da endte det målløst her. Bryne gikk på sitt første tap for sesongen sist helg da laget toppkampen borte mot Vard Haugesund 1-3 i en kamp de ledet til pause. Toppscorer Joacim Holtan ble utvist i det oppgjøret og må dermed sone i denne. De er nummer to med 17 poeng (5-2-1) og måtte gi fra seg tabelltoppen til nettopp Vard Haugesund sist runde. Feilfrie 4-0-0 hjemme på Jæren.

Notodden slo Rosenborgs 2. lag hele 5-1 hjemme mandag kveld og klatret med den seieren opp på den viktige 7. plassen med sine 13 poeng. 4-1-3 er fasiten så langt for klubben som spilte i OBOS-ligaen forrige sesong. Borte har det blitt én seier og ett tap før turen til Bryne lørdag og møtet med tabelltoeren i avdelingen.

Bryne får tillit, selv om vi er fullt klar over at målgarantist Holtan er ute i denne. En H på Jæren.

8. Vard Haugesund - Nardo

Dette er lagenes første møte siden 2018. Da ble det 3-0 her, mens Nardo vant 2-1 hjemme i Nissekollen på høsten. Vard Haugesund har gjort det helt strålende etter opprykket fra 3. divisjon i 2019 og topper nå avdelingen etter at de slo Bryne 3-1 hjemme i toppkampen forrige helg. De lå under 0-1 ved pause i den kampen, men snudde til seier i 2. omgang etter mål av Miljeteig, Myklebust og Aarås. De har 18 poeng etter åtte kamper (6-0-2) og har faktisk vunnet samtlige fire bortekamper til nå. Hjemme har det blitt to seire og to tap for lillebror i Haugesund.

Nardo spilte 1-1 hjemme mot Bærum forrige helg og har nå sju poeng etter åtte kamper (1-4-3) der de ligger på 11. plass på tabellen - seks poeng bak Notodden på 7. plass som gir spill i "Opprykks-serien" senere i høst. De har 1-2-1 borte, der seieren kom i Egersund i sommer. Riksvold er fortsatt ute, mens Stene ikke har vært med på de lengste borteturene i år. Arne Holter ble torsdag hentet på lån fra Stjørdals-Blink.

Vard Haugesund har vært meget solide så langt i år og får tipet på hjemmebane. H.

9. Fløy-Flekkerøy - Levanger

Nyopprykkede Fløy-Flekkerøy har klart seg fint etter opprykket og kommer fra en solid 4-1 seier borte over bunnlaget Fram Larvik forrige helg. Det plasserer laget på en finfin 6. plass med 13 poeng før denne runden. De har 2-1-1 hjemme på Flekkerøy, men må klare seg uten både Dekovic og Henanger på grunn av karantene i denne. Spissen Lasse Sigurdsen signerte fredag for KFUM Oslo og har gjort sitt for klubben i denne omgang.

Levanger startet sesongen med to minuspoeng og står med elleve etter åtte kamper (3-4-1). Det har kun blitt ett tap (hjemme mot Arendal) og borte har de fine 2-2-0 før turen sørover lørdag. Forrige helg spilte de 2-2 borte mot Asker. Rutinerte Voll har stått over de siste kampene. To poeng skiller opp til Notodden på den viktige 7. plassen før denne runden.

En helt åpen affære på Flekkerøy. Vi tør ikke annet enn å sette HUB her.

10. Luton - Norwich

De tre siste kampene er hentet fra første runde i den engelske ligacupen. Luton berget plassen nærmest på mirakuløst vis i Championship sist sesong etter en solid sluttspurt. Laget, som rykket opp fra League One året før, lå sist før koronapandemien inntraff, men klarte til slutt å holde seg på nivå to etter seier i siste runde hjemme mot Blackburn. De kom til 3. runde i denne turneringen i fjor etter å ha slått ut Ipswich hjemme og Cardiff borte før Leicester til slutt ble for sterke. Det ble 3-0 seier over Wealdstone i en treningskamp i forrige uke. Stiller stort sett med samme tropp som forrige sesong og Bree har kommet inn permanent.

Norwich endte som de fleste sikkert husker sist i Premier League forrige sesong og var tidlig klare for nedrykk. Det betyr at laget spiller på samme nivå som Luton denne sesongen. I den siste treningskampen ble det 2-0 seier over tyske Dynamo Dresden. Norske Alexander Tettey er forøvrig inne i sin siste sesong for klubben. De røk 0-1 borte mot Crawaly Town i 2. runde av ligacupen sist sesong. Ben Gibson ble fredag den ellevte spilleren som Norwich signerer i sommer. I tillegg har de stort sett klart å beholde de beste spillerne fra forrige sesong.

Åpent - og uvisst hvor mye lagene legger i denne turneringen nå så tidlig i sesongen. Vi endte opp med UB på 96-rekkeren og HUB på det største kupongforslaget.

11. Barnsley - Nottingham Forest

Engelsk ligacup, 1. runde. Begge disse spilte i Championship forrige sesong og skal gjøre det også i 2020/2021-sesongen i England. Tilsvarende møte her endte 1-0 så seint som i juli. Barnsley berget i likhet med Luton plassen i siste serierunde etter en herolisk sluttspurt som endte med fornyet kontrakt i ligaen etter at et opprykksjagende Brentford ble slått i avslutningsrunden. De røk nettopp 1-2 mot Newcastle i en treningskamp. Sist sesong ble det exit allerede i 1. runde av denne turneringen hjemme mot Carlisle. Frieser er ny fra LASK Linz siden forrige sesong.

Nottingham sølte borte Play Off-plassen i siste serierunde av Championship i sommer etter å ha tapt stort hjemme mot Stoke og endte med det på den sure 7. plassen. De røk 0-1 her i ligaen for knapt to måneder siden, mens det ble 1-0 seier i det omvendte møtet på hjemmebane i september for ganske så nøyaktig etter år siden. De kom seg til 3. runde av ligacupen sist sesong da Arsenal til slutt ble for sterke i London. Colback er ny, mens Cash har gått til Aston Villa.

Det blir HU på 96-rekkeren og helgardering på det store systemet. Bookmakerne holder Barnsley som knepne favoritter til dette oppgjøret.

12. Milton Keynes Dons - Coventry

Engelsk ligacup, 1. runde. MK Dons endte på 18. plass i League One i sesongen som aldri ble fullført i mars i år der Wycombe til slutt rykket opp via Play Off, mens Coventry og Rotherham gikk direkte opp. De røk hjemme mot Liverpool i 2. runde av turneringen sist sesong. Tilsvarende oppgjør mellom disse endte 0-0 i oktober og har to klare tap i treningskamper mot Norwich og Arsenal bak seg. Healey og Gilbey er blant de som er borte siden forrige sesong.

Coventry er tilbake i Championship etter å ha vunnet Championship foran Rotherham sist sesong i en sesong som ble avsluttet i mars grunnet koronapandemien. De slo nettopp Burton Albion i en treningskamp og har hatt god til å forberede seg til den kommende sesongen. Sist sesong røk de 0-3 borte mot Watford i 2. runde av ligacupen. Norske Leo Østigård er hentet inn på lån fra Brighton, mens Hamer er hentet inn fra Zwolle.

Vi har mest feeling for et godt forberedt Coventry-lag, så det blir UB fra oss i kamp tolv.

Sportspills 96-rekker:

1. Island - England B

2. Danmark - Belgia UB

3. Sverige - Frankrike UB

4. Portugal - Kroatia H

5. Moss - Skeid B

6. Bærum - Fram Larvik H

7. Bryne FK - Notodden H

8. Vard Haugesund - Nardo H

9. Fløy-Flekkerøy - Levanger HUB

10. Luton - Norwich UB

11. Barnsley - Nottingham Forest HU

12. Milton Keynes Dons - Coventry UB

Sportspills 432-rekker:

1. Island - England B

2. Danmark - Belgia UB

3. Sverige - Frankrike UB

4. Portugal - Kroatia HU

5. Moss - Skeid B

6. Bærum - Fram Larvik H

7. Bryne FK - Notodden H

8. Vard Haugesund - Nardo H

9. Fløy-Flekkerøy - Levanger HUB

10. Luton - Norwich HUB

11. Barnsley - Nottingham Forest HUB

12. Milton Keynes Dons - Coventry UB