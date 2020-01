Enormt medietrykk på Sagosen. Derfor har Norge-leieren tatt grep: - Vi ber om forståelse

Både norsk og utenlandsk presse vil han en bit av Norges store stjerne. Det betyr at det må et spesialopplegg til når Sander Sagosen skal intervjues.

TRONDHEIM (Nettavisen): Allerede på det første pressetreffet under EM i Trondheim telte Nettavisen at 14 ulike medier - det være seg TV, radio og skrivende journalister - ønsket seg en prat med den norske stjernen Sander Sagosen under treffet.

Alle fikk en bit av 24-åringen, men på grunn av den store interessen ble det kun tre minutter med tilmålt tid per medium. Siden har Sagosen storspilt mot både Bosnia og Frankrike og medietrykket på PSG-proffen har økt ytterligere som en følge av det.

De to siste gangene det norske laget har møtt pressen har interessen vært så stor, både blant norske og utenlandske medier, at trønderen har måttet svare på spørsmålene i plenum, med pressekorpset stående i en stor flokk rundt ham.

Det hele toppet seg mandag, dagen etter den råsterke seieren mot Frankrike i Trondheim Spektrum, og landslagets pressesjef følte han nesten måtte beklage at det ble slik, selv om han og alle andre i Norge-leieren påpeker at de er svært glad for interessen som blir vist dem under det pågående mesterskapet.

- Vi ber om forståelse for dette, skrev mediesjef Lars Otto Bjørnstad i en melding til pressen i forkant av pressetreffet som fant sted på Scandic Hotell Nidelven.

Det skal sies at det totalt sett har vært gode muligheter for pressen til å snakke med de norske spillerne gjennom turneringen, både på fridager og etter kamp, men de som kunne tenkt seg en eksklusiv prat med Sagosen, har ikke fått det de siste dagene, bortsett fra de som sitter med rettigheten til TV-sendingene.

Gule lapper

I forkant av disse pressetreffene er det anledning for pressen til å melde inn hvem man vil snakke med på forhånd, og så får spillerne utdelt en gul lapp, med navnet på de mediene de skal snakke med i løpet av seansen.

Det samme opplegget har også vært en del av opplegget rundt de norske håndballdamene i en årrekke under mesterskap.

GULE LAPPER: Landslagets mediesjef henger en lapp til hver spiller på veggen som de kan plukke med seg, så de vet hvem de skal snakke med på pressetreffet. Sander Sagosen har imidlertid hatt så stort trykk rundt seg, at det har blitt tatt grep for å legge best mulig til rette. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Den gule lappen til Sagosen skiller seg imidlertid ut fra de andres, og absolutt alle til stede ser ut til å ha meldt inn 24-åringen. Basert på hva han har prestert så langt i EM på hjemmebane, er kanskje ikke akkurat det så veldig overraskende. Dermed er det ikke en gang vits for trønderen å plukke den ned fra veggen.

Sagosen selv ser ut til å nye oppmerksomheten til det fulle der han sitter bak et bord og svarer på det ene spørsmålet etter det andre, både på norsk og engelsk

- Jeg lever fint med det her, jeg synes det er en annerkjennelse at det er så mye trykk rundt meg. Jeg tar det med knusende ro, koser meg og nyter. Det er deilig for meg også å få svart alle sammen på spørsmålene med en gang, sier han til pressen.

- Da slipper jeg å gjenta meg selv 30-40 ganger, sier han videre mandag.

Sagosen: - Vet det er fordi jeg har prestert



Også på et av pressetreffene tidligere i mesterskapet kom det et lignende spørsmål.

- Det er mye trykk rundt meg, og det blir ekstra stort når vi er her i Trondheim. Mye fokus rundt meg og min karriere. Det er bare å suge det inn og nyte. Det er ikke så ofte vi sitter i denne settingen her, sier Sagosen på spørsmål fra TV3.

- Jeg vet det kommer av at jeg har prestert og det skal jeg fortsette med å gjøre. Så da blir det kanskje mer av det her, sier han videre.

Det å være midtpunktet er imidlertid ikke noe nytt for Norges store stjerne. Sagosen ble i ung alder sett på som et av verdens største talenter og gikk senere til den franske superklubben PSG, der han spiller på den største scenen i Europa.

Etter sesongen reiser han til tyske THW Kiel, en annen superklubb.

- Jeg har vært i dette livet her siden jeg var 18 år og blir mer og mer vant til det. Kanskje ikke helt slike rammer, men det blir større og større, sier Sagosen.

- Det synes jeg bare er morsomt, legger han til.

Nettavisen spurte landslagssjef Christian Berge om medieoppbudet tidligere i dette mesterskapet, men han la en liten demper på at det var så mye større enn tidligere.

- Etter at vi har begynt å gjøre det såpass bra, så har det vært ganske mye folk på disse pressetreffene. Det er ikke unormalt mye, sa Berge til Nettavisen da.

Berge: - Er flinke til å by på seg selv



Landslagssjefen hadde selv elleve navn på sin gule lapp denne dagen, som var pressetreffet onsdag i forrige uke, to dager før åpningen mot Bosnia.

- Det gutta er flinke til, det er at de er flinke til å by på seg selv og det kommer nok noen gode saker ut av det, tenker jeg, sa Norges hovedtrener.

Magnus Abelvik Rød på sin side hadde knapt opplevd lignende.

- Det er veldig mye mer trykk nå, enn hva jeg er vant med, for å si det sånn Det pleier ikke å være så mange i starten, og så pleier det komme litt flere etter hvert når man gjør det bra, men det er hyggelig at det er så mange som viser interesse for å være her, sa han til Nettavisen på det første pressetreffet i Trondheim.

Møter Portugal



Neste oppgave for det norske laget er Portugal. Den kampen spilles tirsdag klokken 20.30 og er viktig med tanke på å få med seg to poeng inn i mellomspillet.

Portugiserne bør imidlertid ikke undervurderes. Laget har imponert voldsomt under EM og i likhet med Norge slått både Frankrike og Bosnia.

- Det er imponerende. Portugal er en litt ukjent håndballnasjon, men har gjennom mange år prestert veldig bra på yngre landslag og nå har spillerne tatt steget helt opp og blitt seniorspillere. De har enkeltspillere som det er høy klasse på, og så har de et tøft og skikkelig forsvar, sier Sagosen om tirsdagens motstander.

