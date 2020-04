Er dette de magiske Vikinglotto-tallene?

To tall skiller seg ut i Vikinglotto-trekningene.

Hver onsdag er det trekning i Vikinglotto. Onsdag 22. april er det 12 uker siden førstepremien gikk. Det betyr en førstepremiepott på hele 245 millioner kroner.

Spørsmålet er bare: Hvilke tall er det som blir trukket ut?

Hver eneste onsdag er det helt tilfeldig 6 tall som trekkes ut, og så ett såkalt vikingtall. Eller tilleggstallet om du vil. Har du disse 6 tallene på din kupong, og dette tilleggstallet vinner du førstepremien. Om flere har den samme rekken så fordeles førstepremien mellom disse.

12 uker uten toppvinner

Det er likevel altså 12 uker siden, og da er spørsmålet: Er det noen snarvei til å finne ut hvilke tall som blir trukket ut?

Nei. Ikke egentlig. Hver onsdag er det helt tilfeldig. Samtidig: De to tallene som har blitt trukket ut færrest ganger er 18 og 19. De to tallene har bare blitt trukket ut 7 ganger. Det kan da sammenlignes med 32 som har blitt trukket ut 20 ganger.

Du kan for øvrig vinne med bare ett tall i Vikinglotto om du spiller på oddsen. Oddsen på at det nok en gang skal være et 32 i vinnerrekka er 7,25!

